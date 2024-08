Fin de semana de oro para el club Olimpic Atenas

Primera Página

* Ganó el Campeonato Nacional Abierto Sub 13 de Voleibol en el Club Remeros de Mercedes

Este sábado 20 y domingo 21 pasado se disputó en el Club Remeros de Mercedes un Campeonato Nacional abierto Sub 13 de Voleibol donde Olimpic participó con dos equipos “A” y “B”. El torneo estaba dividido en 4 serie, 3 series de 5 equipos y una de 4 equipos, con un sistema de todos contra todos donde primero y segundo de la serie clasificaban a oro, terceros y el mejor cuarto a Plata, el resto a bronce. Olimpic tuvo una performance excelente en la serie. El equipo “A” doblegó con facilidad a sus rivales Allavena “B”, Plaza de Nueva Helvecia, Pacaebu y Valdense con parciales 2-0, demostrando que venía con trabajo y decisión para quedar en lo más alto. Mientras tanto el equipo “B” compuesto por chiquilinas de menor edad, que daban entre 1 y 3 años de ventajas a la categoría oficial del torneo, perdieron un solo partido 2-0 contra Allavena “A” y doblegaron de gran manera a Peñarol de Colonia e Independiente “B”, clasificando así a oro ambos equipos. El Oro se dividía en dos cuadrangulares y pasaban a semifinales primero y segundo de cada cuadrangular. Lo que sucedió fue que Olimpic “A” y Olimpic “B” quedaron en el mismo cuadrangular y a ellos se le sumaron Democrático “A” y el locatario Remeros. Olimpic “B” no obtuvo ninguna victoria en esta ocasión en el cuadrangular quedando séptimo en la categoría, pero si con muchas buenas sensaciones ya que se les jugó de igual a igual a cuadros de la edad, lo que demuestra qué hay futuro, ganas y esfuerzo detrás de todo eso. Mientras tanto el equipo “A” doblegó a un clásico rival como Democrático 2-0, con el cual se ven las caras seguido y son partidos con mucha pasión, ya que al final muchas son amigas. También doblegó a sus pares Olimpic “B” 2-0, para caer en un partido alucinante frente al locatario Remeros con un parcial 1-2, con un set final 13-15. Eso no impidió a seguir avanzando ya que antes había asegurado su clasificación, donde en semifinal se cruza con Allavena “A” partido que iba a demandar muchísima concentración, paciencia y actitud. El equipo tuvo todo esto y más, ganando la semifinal de manera contundente 2-0 y enfrentarse a otro equipo conocido, las Lobas de Florida. Una final que prometía mucho volumen de juego y situaciones parejas constante, donde el juego se definiría tras 2 sets exigentes que Olimpic “A” supo llevar adelante y así hacerse dueñas del oro un año más en el Club Remeros de Mercedes.

LOS PLANTELES

Equipo Sub 13 de Olimpic “A”: Lara González, Emilia Almenar, Julieta Almenar, Justina Cortina, Pilar Soldini, Oriana Álvez, Sofía Garateguy, Ornela Escudero, Sofía Álvarez, Catalina Rodríguez, Nahiara Acuña.

Equipo Sub 13 de Olimpic “B”: Julieta Vaz Martins, Emilia Olivera, Oriana Belderrian, Celeste Salvarrey, Inés De León, Jose Soldini, Paula Gravina, Catalina González, Mía Baubeta, Jose Jaso, Paula Riccetto.