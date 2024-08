Lavalleja Campeón Minuano en Sub 20

Primera Página

* Tras igualar dos a dos en el tiempo reglamentario, le ganó a Olimpia por penales cuatro a tres

Especial por Gonzalo Martínez

Una vez culminada la final del torneo Clausura en categoría Sub 15, en segundo término midieron fuerzas Lavalleja y Olimpia, en la final del Clausura Sub 20. Con un aceptable marco de público arrancó el partido. Los “albirrojos” comenzaron ganando uno a cero, ventaja con la que se fueron al vestuario. Luego, a los trece minutos del segundo tiempo, Lavalleja estiró la diferencia y parecía que el compromiso estaba sentenciado. Pocos minutos más tarde, apareció la figura de la cancha, Horacio Alba, para anotar el descuento. Seguía ganando Lavalleja, pero dos a uno. Hasta que, faltando quince minutos para el cierre, nuevamente apareció Horacio Alba e igualó las acciones. De esta manera, Olimpia empató el partido y fueron a penales, donde en polémica definición donde se anuló un remate penal por presunto adelantamiento del arquero Olimpista, que generó mucha dudas, ganó Lavalleja, cuatro a tres, y se quedó con el torneo Clausura. Los “albirrojos” se habían quedado con el Apertura, por ende, se consagraron Campeones Minuanos Sub 20.





CATEGORÍA SUB 20

LAVALLEJA 2 (4) – OLIMPIA 2 (3)

Cancha: Estadio “Juan Antonio Lavalleja”.

Árbitros: Rafael Hernández, Maximiliano Gutiérrez y Tatiana Velásquez.

Lavalleja (2): Nahuel Orrego, Walter Cesar, Bruno Cedrés, Santiago Pereira, Wilmer Clavero, Luis Paoli, Samuel Umpiérrez, Jordan Pissano, Mauro Sotelo, Julián Menchaca, Ignacio Blanco. D.T: Martín Cerviño.

Olimpia (2): Valentín Correa, Alex Fernández, Horacio Alba, Ignacio Vera, Mateo Frachia, Felipe Aguiar, Facundo Olivera, Thiago Agriel, Emiliano Fernández, Felipe Rodríguez, Manuel Marichal. D.T: Bethoven García.

Goles: 10’ Ignacio Blanco, 57’ Luis Paoli (L); 61’ y 75’ Horacio Alba (O).

Ingresos: 57’ Osvaldo Vázquez por Mauro Sotelo, 71’ Joaquín García por Jordan Pissano, 79’ Lautaro Silveira por Walter Cesar, 79’ Matías Correa por Samuel Umpiérrez (L); 45’ Bruno Falero por Facundo Olivera, 72’ Erik Defino por Felipe Rodríguez, 82’ Lucas Fernández por Felipe Olivera (O).

Amarillas: 22’ Walter Cesar, 41’ Samuel Umpiérrez (L); 30’ Felipe Rodríguez, 38’ Horacio Alba, 42’ Manuel Marichal, 90+1’ Ignacio Vera (O).

Roja: 41’ Thiago Agriel (O).

* Nota: Luego del empate en los noventa minutos reglamentarios, se procedió a la ejecución de tiros penales, donde Lavalleja venció a Olimpia por cuatro a tres.