Casa Lorca y un memorable ciclo especial sobre Torres García

Por Gorge Gómez

El martes se inició un Ciclo Especial sobre Torres García en Casa Lorca, a 150 años del nacimiento del destacado y universal artista plástico Joaquín Torres García (Montevideo 28 de julio de 1874 – 8 de agosto de 1949).

La apertura del ciclo estuvo a cargo de la profesora Natalia Montero, quien luego de dar la bienvenida, abrió la propuesta de la noche proyectando en una pantalla, que tenía como fondo una pintura del artista y la pregunta: “Torres ¿Un Artista Uruguayo?” A la derecha, la pregunta ¿Es el universalismo constructivo uruguayo? Y abajo aparecçia el nombre de Picasso. A la izquierda, “¿El arte de cada pueblo debe estar de acuerdo a su tierra y tradición?” Y debajo, Barradas.

JUGUEMOS

Así inició Montero un juego, mostrando diez obras, y la pregunta era cuáles son de Torres García y cuáles no. Y hubo dudas, discusiones, y una verdad: todas eran de Torres García, de distintos períodos, por eso tan diferentes, desde los inicios figurativos, las influencias griegas en sus pinturas, al constructivismo. El análisis y la información que dio Montero fueron sumamente enriquecedores, y abría la cabeza a una plástica que la sabemos muy cercana, pero no siempre y no todos tenemos la oportunidad de estudiar.

FILOSOFÍA

En el ciclo iniciado estuvo invitada la profesora de Filosofía Marta Rodríguez Falco, quien disertó con profundidad y claridad de conceptos. Abordó la relación entre la plástica y la filosofía, fue una lección enriquecedora y brillante, clara y fresca. Manifestó las posiciones de los diferentes filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, sobre los significados de la verdad, el bien y el mal, las dudas y las preguntas, llegando a los cuestionamientos sobre las virtudes y defectos de la democracia.

A PENSAR

El próximo martes a las 19 horas, Casa Lorca abre las puertas a otro momento del ciclo, con la apertura de Natalia Montero, y como invitada la profesora de historia Lía Panero.

Qué buenos son estos espacios, donde la discusión, respetuosa, sana, enriquecedora, prolífica, resurge en una sociedad cada vez más individualista. A Minas le hace falta este tipo de eventos y espacios.

El martes seguramente a través de Torres García, sus 150 años, su vida y su obra, serán otra oportunidad de compartir, escuchar, aprender, y pensar. Además, el ciclo es gratis.