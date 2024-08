Junta: Solicitan gestionar campaña contra el suicidio “La última foto”

Primera Página

El primer punto del orden del día tratado en la sesión ordinaria de Junta Departamental de Lavalleja (JDL) fue propuesto por las edilas Ana Laura Nis y María Noel Pereira, tratar en el plenario la llegada a través de la JDL de la campaña contra el suicidio, denominada “La última foto”.

CAMPAÑA

Desde la organización de la campaña “La última foto” se informa que “se busca abordar el suicidio con nuevas perspectivas en interacción con la sociedad civil. Qué nos pasa como sociedad, cómo nos impacta, qué hacer para intentar cuidarnos, involucrarnos y vincularnos de otras formas con un tema que no nos es ajeno.

Más allá de las altas tasas de suicidio que se vienen produciendo y sosteniendo en los últimos 40 años, se hace impostergable el tratamiento desde otras miradas e intervenciones que apunten a derribar mitos, deconstruir estigmas y revelar enigmas que nos atraviesan a todos las y los uruguayos.

Uruguay enfrenta un grave problema de salud mental que se refleja, entre otras dimensiones, en las tasas de suicidio más altas del mundo 23,6 cada 100 mil habitantes, siendo el promedio mundial de 11 cada 100 mil”.

LA ÚLTIMA FOTO

En la JDL, Nis manifestó que “el suicidio es un tema que nos está movilizando a todos, todos lo tenemos presente, y la sociedad nos reclama más participación, más trabajo en territorio. Hay una Comisión de Prevención del Suicidio, la que está conformada por el director Departamental de Salud doctor Guillermo Riccetto, además de integrarla representantes de Salud Pública y de otras instituciones, a lo que queremos llegarles con esta propuesta. Lo que proponemos como edilas es traer una campaña ‘La última foto’, que estuvo circulando por varios departamentos y en Montevideo, campaña que tenía incluidos talleres. María Noel se comunicó con una integrante de la ong (organización no gubernamental) que realizaba los talleres, y le informaron que la campaña finalizó el 6 de julio, pero están abiertos a dar alguno de esos talleres. Solicito a los compañeros ediles que apoyen esta iniciativa, para hacer los contactos desde la JDL, para poder traer esa campaña, junto con talleres”.

VISIBILIZAR EL FLEGELO

Pereira ratificó lo expresado por Nin, y agregó que “además de impartir talleres de prevención, de apoyos, y seguimientos a las familias, dentro de la campaña ‘La última foto’, se expone -como dice el nombre- a esa persona que tomaba la decisión de suicidarse; son fotos que no nos dicen nada de lo que está viviendo esa persona, hay fotos de personas que están felices, contentos, y a las pocas horas tomaron esa decisión tan drástica. Lamentablemente, la campaña finalizó el 6 de julio, y no llegamos a tratarlo como JDL, pero la persona que nos atendió de la ong nos dijo que se podía conversar para hacer algo más adelante, pero no sabemos cuándo, esperamos que sea este año. Nos gustaría mucho que como JDL podamos profundizar en este tema tan doloroso como son los suicidios, en el entendido que es un flagelo, por lo que nos parece bueno visibilizarlo, y aunque la campaña ‘La última foto’ finalizó, no dar el tema por perdido, queremos buscar la forma de hacer algo que sea convocado por la JDL, para la gente del departamento, porque es conocida la situación que se vive, y tenemos el índice de suicidios que nadie quiere tener”.

INICIATIVA

Yliana Zeballos señaló que “quiero felicitar, agradecer y celebrar, que las compañeras tuvieran esta iniciativa, es muy importante y el suicidio es un tema que venimos planteando desde el inicio de esta legislatura”.

ES EL DÍA

Recordó Zeballos que “hoy 17 de julio (por el miércoles), por ley 18.097 es el Día Nacional de la Prevención de Suicidios, es un tema que nos convoca a todos, y al ser un fenómeno social complejo, no podemos pensar que se resuelve solo por el lado de la salud, o de la educación, u otros ámbitos los que tengan la solución, tenemos entre todos sumar esfuerzos. Esta campaña ‘La última foto’ está promovida por un grupo interdisciplinario de prevención de suicidios de la UdelaR, en convenio con otras organizaciones y que surgió en una ong de Londres, en Reino Unido, y fue la que inició esta campaña”.

LA JDL DEBE APOYAR

Ratificó la edila Zeballos que “como decían las compañeras, la JDL debería apoyar esta iniciativa y vehiculizarla a través de la Comisión de Prevención de Suicidios, y pasar también a la comisión de Asuntos Sociales de la JDL, para que coordine y articule lo necesario para traer esta campaña. Estamos en un tiempo de muchísima sensibilidad en Lavalleja, respecto al suicidio. Sabemos que la campaña ‘La última foto’ es muy movilizante. Consulté en la UdelaR, y me dijeron que no hay un estudio del impacto de la campaña, pero obtuvo un buen retorno a nivel social y comunitario, que es lo que queremos lograr”.

POR LAS FIRMAS

Finalmente Zeballos invitó a los ediles a participar en el evento que se realizó en plaza Libertad el jueves, (ver nota de tapa de edición de sábado de Primera Página) organizado por familiares, para el lanzamiento de una recolección de firmas para que se priorice la atención en salud mental en Lavalleja.

APOYO

Seguidamente varios ediles hicieron uso de la palabra y destacaron la propuesta y las necesidades de atención respecto a la prevención del suicidio, de la salud mental y del apoyo a los sobrevivientes de esos hechos.

UNANIME

Finalmente se aprobaron por unanimidad las mociones presentadas. Nis mocionó que la JDL realice los contactos con los responsables de la campaña “La última foto” para traer al departamento los talleres realizados en el marco de dicha campaña.

La moción de Zeballos fue que se pasaran las palabras vertidas sobre el tema en el plenario a la Dirección Departamental de Salud y a la Comisión de Asuntos Sociales de la JDL, para que se coordine y articule lo necesario para traer la campaña a Lavalleja.