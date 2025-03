Inauguraron red lumínica y radar en Pirarajá

Primera Página

En una sencilla ceremonia, la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) inauguró una red lumínica de última generación en el acceso a la localidad de Pirarajá sobre ruta 8 que era esperada desde hace décadas. También se puso en funcionamiento un radar para el control de la velocidad de los vehículos con un tope de 60 kms por hora.

Son 36 las luminarias LED que están en funcionamiento. La inversión total fue de US$ 120.000. El acto fue encabezado por el intendente Herman Vergara, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Juan José Olaizola, el secretario general de la comuna José Rojas, la ex diputada Alexandra Inzaurralde (impulsora de la obra), además de vecinos de la zona.

EMPUJÓN CLAVE

En su alocución, Vergara dijo haber sido un día "de mucha alegría”. “Desde la época en que Tomás Guarino hizo la ruta del bitumen, que debe ser más de 45 de años, los vecinos estaban reclamando estas luces. No queríamos dejar pasar la oportunidad de agradecer al MTOP que ha tenido esta sensibilidad, y por supuesto que a Alexandra Inzaurralde, que sabemos que gasta la suela de sus zapatos, y golpea puertas para lograr que estas cosas sean realidad. Para otros quizás no sea demasiado importante, pero para los que somos de pueblo, es un empujón muy lindo realmente".

BASES DEL DESARROLLO COMUNITARIO

Alexandra Inzaurralde agradeció a los vecinos, quiénes, reconoció, "empujaron, presentaron y plantearon la inquietud”. “Nosotros estamos para servir, para que el tiempo no pase en vano, para que estas cosas, que son muy importantes y necesarias, sienten las bases de lo que es el desarrollo de una comunidad. Las obras son mucho más que un número frío, sino que es algo que la gente necesita o reclama, y que lo hacía con mucho énfasis, porque tenemos una localidad que está hoy en Municipio. ¿Qué mejor forma de inaugurar el ejercicio de ese Municipio, ya con el porte de una localidad como Pirarajá? Porque miraba como de reojo a Mariscala, y decía, ‘yo quiero también lo mismo’. ‘Si Mariscala lo puede tener, ¿por qué no nosotros?’ Así que es bien válido el reclamo de los vecinos".

Hizo propicia la oportunidad para agradecer al subsecretario Olaizola (MTOP) "que siempre nos escuchó”. “Algunas cosas se pudieron, otras van a quedar pendientes, pero lo importante es el gesto de apertura para poder hacer lo posible lo que estuviera a su alcance ".

CARTERA MINISTERIAL ATENTA A LOS RECLAMOS VECINALES

Olaizola reconoció que dicha obra "la teníamos que haber hecho en agosto en realidad. La culpa es nuestra que no vinimos en su momento. El intendente me decía que no quería terminar el periodo sin aunque sea juntarnos un ratito con los vecinos y poder ver esta luminaria. Nosotros que transitamos habitualmente las distintas rutas del país por la función del Ministerio, pasábamos por Pirarajá y veíamos que esto acá era una boca de lobo, realmente era un peligro cruzar de noche. Un peligro para los vecinos y para todos. Se necesitaba, rompía los ojos. También hay que ser justos, recibí varias veces el pedido de Alexandra (Inzaurralde), con mucha delicadeza, con mucha diplomacia, pero también con mucha firmeza, trasladando lo que era el pedido de los vecinos, y no nos sacaba el dedo de renglón. Pasaba un tiempito y nos llamaba de vuelta, no se olviden de las luces de Pirarajá. Nos han llegado muchísimos pedidos de los representantes de Lavalleja en todo este periodo. En algunos casos pudimos cumplir, en otros pudimos encaminar, y algunos habrá quedado pendiente porque a veces todo no se puede".

OBRAS VINCULADAS A LA SEGURIDAD VIAL

Consideró que esa polea de transmisión que comienza en el vecino "tiene que llegar a lo más alto de las autoridades para que no se corte. Creo que esa cadena funcionó. En el plan de obras de US$ 3.700.000 que se llevó adelante en este periodo, US$ 500.000.000 de obras estuvieron directamente vinculadas a la seguridad, sobre todo a la seguridad vial".

TEMA RADARES

En torno a la colocación de los radares en rutas, Olaizola dijo que en algunos casos "se nos considera medio antipáticos, pero en muchas otras rutas se considera absolutamente necesario para que los conductores no infrinjamos las normas y cumplamos con lo que son los máximos permitidos, porque es para el bien de todos los uruguayos. Muchas veces hay distintas visiones en las distintas regiones con los radares y muchas veces en el interior se nos pide especialmente poner el radar porque es un aliado más del peatón, del vecino que quiere cruzar y que exige que se respeten los límites de velocidad. Me alegro que estén en funcionamiento todas estas 36 luminarias que se pusieron en agosto y que siga el camino de desarrollo para esta región tan pujante y tan próspera", concluyó.