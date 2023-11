Peña folclórica solidaria en Casa de la Juventud

Primera Página

Sandro Colmán, cantautor minuano, está organizando una peña folclórica para este viernes 10 de noviembre, con el fin de recaudar fondos que lo ayuden a solventar los gastos debido a un tema de salud. En diálogo con nuestra redacción, dijo además que cierta parte de la historia de su música será incluida en un libro sobre el candombe de Olimpia, además del repaso de otras actuaciones en las que participará Sandro y su trayectoria como músico.

PEÑA Y LIBRO

Colmán afirmó que “Gerardo Palumbo me llamó porque está haciendo un libro y quería saber sobre el candombe de Olimpia, entonces estamos recontentos porque vamos a estar en un libro. El autor de la canción es Juan Robustiano Olmedo y yo fui quien le puse la música, entonces va a salir todo eso en el libro de Gerardo. Estoy sumamente contento”.

VIERNES EN CASA DE LA JUVENTUD

El artista confirmó que está atravesando por un momento dificultoso en lo que respecta a su salud. “Tengo dos operaciones quirúrgicas pendientes y no quería dejar de hacer este beneficio. No estoy grave, pero necesitaba hacer esa peña folclórica ya que en lo personal he colaborado con mucha gente”.

En la peña folclórica de este viernes estarán presentes Sergio Sosa, Cristian Medina, los hermanos Patrón de Casupá, Silvio Osorio y muchos colegas más. El bono de colaboración tendrá un costo de $ 200 pesos y es apoyado por Minas Cable Visión, y otros auspiciantes, “que si no fuera por ellos es imposible hacer este tipo de cosas”.

Esta peña se realizará en la Casa de la Juventud, sitio donde llevan adelante las actividades la Asociación de Músicos de Lavalleja (AMDEL), comenzando a la hora 21:00. Habrá servicio de cantina, venta de chorizos y otros artículos.

LEGAJO ARTÍSTICO

Sandro Colmán recordó que ya fue operado y que estuvo bastante delicado de salud. “Ahora me saltaron esas dos operaciones que el cirujano Ximénez me dijo que tenía que operarme sí o sí, lo más antes posible. Ahora el 7 de noviembre tengo anestesista y ya quiero salir de eso, así me quedo tranquilo. Tengo 50 años y como artista 35 años. He traído premios para Lavalleja. Actué en Durazno y en Colonia, fui premiado y a través de eso han surgido muchas actuaciones más. He estado en varios lugares. Tengo tres discos grabados, soy autor de la canción de Sebastián Abreu, que ese tema fue la que más me llegó porque se la hice a él, un amigo”.

“Tengo mucha expectativa que el próximo 10 de noviembre contaré con muchos amigos y con la solidaridad de la gente lavallejina”, concluyó.