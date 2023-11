IDL reconoció a OSE por trabajo en la crisis hídrica

Primera Página



AUTORIDADES DESTACARON LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

La Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) reconoció la gestión del equipo de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) que estuvo a cargo de las operaciones al momento de la delicadísima situación hídrica por la que atravesó nuestro país, especialmente a nivel departamental.

En un acto realizado en el salón de actos de la comuna, participaron el intendente Mario García, la secretaria general Lidia Araújo y Richard Estévez, director de Obras de la IDL, el gerente de la Región Sureste de OSE Eduardo Liard, el jefe departamental Matías Moreno, la contadora Rocío González de OSE, y Walter Viera, director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) Lavalleja.





EL ROL DE OSE EN UNA SITUACIÓN CASI SIN PRECEDENTES

En su exposición, el intendente García explicó que fue “un reconocimiento al personal, gerencia y autoridades de OSE en virtud del trabajo desplegado por esta empresa del Estado, en lo que creo que fue de los momentos más duros que le tocó vivir al departamento en la sequía pasada. Hoy lo miramos con otra perspectiva, pero la situación del suministro de agua potable en Lavalleja se vio seriamente comprometida durante ocho meses que parece que no hubieran pasado. Eso es fundamentalmente por cómo trabajó y respondió OSE ante la situación inédita que se desató en el departamento. Pensar que una cuenca de suministro no reciba aportes durante cerca de ocho meses es algo que realmente no sé si llegamos a dimensionar o si la población llega a dimensionar. La gente de OSE sí lo sabe muy bien y nosotros, que tuvimos también en contacto permanente, tenemos real dimensión de lo que atravesó el departamento y la ciudad de Minas”.

Dijo que el reconocimiento es “por ese gran trabajo desplegado y por no haber faltado el agua un solo día en la ciudad de Minas”.





CLAVE: JUGAR EN EQUIPO CON OBJETIVOS CLAROS

Reflexionó que “felizmente pudimos salir adelante de la situación. Con mucha fuerza y ganas, gracias al trabajo de los funcionarios, de la gerencia y de las autoridades de OSE. De nuestra parte, agradecer en nombre del gobierno y del pueblo de Lavalleja, porque lo hemos dicho muchas veces, trabajando juntos creo que no hay desafío que no podamos alcanzar. Prueba de ello es lo que nos tocó atravesar en la sequía más dura que se tenga memoria aquí en el departamento”.

“El jugar en equipo, el tener los objetivos claros, el haber sabido transmitir y la responsabilidad con que la población tomó el tema fue fundamental”, finalizó García.





GENEROSIDAD INFINITA

Eduardo Liard afirmó que el intendente fue “muy generoso con nosotros, con su palabra, le agradezco y vale reiterar también que el trabajo nuestro se desarrolló en gran parte por el apoyo que tuvimos a nivel local de la Intendencia, que no titubeaba en cada cosa que le pedíamos al intendente y al director de obras, fundamentalmente la confianza que nos transmitía. Quiero sumarme a las palabras del intendente, agradecer y reconocer el trabajo de todos los funcionarios de OSE a nivel local. OSE es una empresa que se destaca por el perfil bajo y el andar silencioso, porque el servicio que prestamos no lo ve la gente. Son 200 kilómetros de tubería que están enterradas, funcionarios que trabajan 24 horas en la producción y en el control de lo que producimos agua potable, en el tratamiento y en el control de la gestión del agua residual para mantenimiento de nuestro ambiente”.

Aseguró ser complejo “gestionar un sistema de abastecimiento potable, no sólo acá, sino en cualquier parte del mundo”.





RECONOCIMIENTO A LA POBLACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reconoció y agradeció también a la población y a los medios de prensa, de los que resaltó “a nivel local en una situación que podía ser comidilla, de caernos o de darnos palo. Todos se portaron muy bien, se manejó muy bien la situación y la información. Transmitió tranquilidad en todo momento y claridad en lo que nosotros hacíamos. Eso también quiero agradecer, porque en otras circunstancias, en otro momento, y en otros lugares no fue así el manejo de la situación”.

“Acá en Minas, la prensa se portó muy bien, gestionó muy bien toda la información”, afirmó Liard.





INSTANCIA A NIVEL DEPARTAMENTAL

El ingeniero Estévez recordó haber visto a los funcionarios de OSE “en la diaria de coordinación, tanto con el regional, como con el equipo local, y con cada uno de los funcionarios de OSE que día y noche, como decía el intendente, nos tocó vernos. Recuerdo instancias de que no solo en Minas hubo problemas de sequía fuertes, sino también en Solís de Mataojo. Recuerdo una llamada un sábado de tarde, de que estamos con problemas en Solís y hay que salir, y realmente en cuestión de una hora los técnicos de OSE y todo el equipo estaba trabajando allí”.

Consideró que realmente la gente “no llegó a percibir todo el trabajo que hizo el equipo de OSE para disimular esa situación límite que planteaba Eduardo Liard”.





MOMENTOS DÍFICILES QUE QUEDARON EN LA HISTORIA DEPARTAMENTAL

Lidia Araujo agradeció al ente y meditó en que “en estos periodos de crisis lo que hay que tener en cuenta es la responsabilidad con la cual se trabajó, porque nunca se llegó a transmitir la difícil situación que se estaba viviendo. Entonces hay una gran responsabilidad por parte del ente y de todas las autoridades en manejar esa crisis con mucha cautela, con mucho sigilo, con mucha responsabilidad. También agradecer la empatía que tuvo la población y el departamento para con la situación que se estaba viviendo. Se les exigía tener la responsabilidad del cuidado del agua y eso se logró”. Habló de un compromiso “de la ciudadanía con el ente y con la responsabilidad que tuvo esta institución de llevar adelante en conjunto y en equipo como corresponde en esos momentos tan difíciles que se tuvieron que vivir y que quedaron en la historia”.

En el final, el intendente entregó una placa recordatoria que exhibe el escudo departamental gubernamental y una escritura dirigida a “funcionarios, gerencia y autoridades de OSE en reconocimiento por el oportuno y eficiente trabajo en el departamento desarrollado durante la crisis hídrica del año 2023. Gobierno de Lavalleja”.