Amplia gama de propuestas en Minas Shopping

Minas Shopping ofrece este mes, según informó, “una experiencia de compras única y entretenida”. Ofrece “una diversidad de tiendas para todos los gustos y necesidades. Desde moda y accesorios de las últimas tendencias hasta productos electrónicos de vanguardia, no importa lo que estés buscando, ¡estamos seguros de que en Minas Shopping lo encontrarás!”

Recuerdan el sorteo mensual para viajeros y que se puede ganar un vale obsequio valor $ 1.000, simplemente pasando por el stand de Atención al Cliente con el boleto que tenga origen o destino Minas Shopping.

Este 10, 11 y 12 de noviembre, Minas Shopping descontará el IVA a las compras de sus clientes. Entre las opciones de compras se encuentran Inbox (calzado, accesorios, mochilas, etc.), Cuatroases (tienda de ropa), MixUp (prendas cómodas y versátiles para todas las edades), Sisi (accesorios y ropa interior), Bela (fragancias, productos para el cuidado facial y corporal), Daniel Cassin/Piece of Cake (moda, ropa y accesorios), Guapa (especializada en indumentaria femenina, accesorios y ropa interior), Dister (pulseras, cadenas, anillos y una amplia gama de accesorios), Lolita (prendas y accesorios de mujer), Miniso (artículos útiles para el día a día), Mosca (útiles escolares, mochilas, monederos, libros, etc.), San Roque (perfumería, artículos de cuidado de la piel y una variedad de cremas).

Minas Shopping ofrece además una promoción que consiste en que por cada $ 400 en compras más $ 120, los clientes pueden llevarse un pack de dulce de leche Los Nietitos de 400 + 35 gramos.

Colectivos

Minas Shopping ofrece una novedosa opción para regalos y obsequios. Ahora es posible crear un colectivo para diferentes ocasiones, desde casamientos y cumpleaños hasta fechas especiales.

Alcanza con visitar el stand de Atención al Cliente de Minas Shopping y simplificar los regalos depositando en el colectivo.