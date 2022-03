Continúan investigaciones por faltante de dinero en Municipio de Solís de Mataojo

Primera Página



Tanto la Intendencia de Lavalleja (IDL), en una investigación interna, como la Justicia, continúan analizando un faltante que según se ha dicho es de unos $ 600.000 de la cuenta bancaria del municipio en el Banco República (BROU).

Según se supo, la existencia de transferencias bancarias electrónicas irregulares, y el faltante de $ 600.000 fue detectada por controles de rutina realizados por el propio municipio. Ante estos hechos, los concejales (tres del Partido Nacional, PN, y uno del Frente Amplio, Fernando Larrosa) y la propia alcaldesa, Verónica Machado (PN) denunciaron la situación a la IDL, cuyo equipo contable detectó y confirmó la situación, y también lo denunciaron en la seccional policial de Solís de Mataojo, lo que llevó a una investigación judicial a cargo de la Fiscalía.

El Municipio de Solís de Mataojo tiene un sistema de cheques que funciona normalmente desde hace tiempo, para realizar pagos, y cada cheque requiere de dos firmas para que cualquier pago sea haga efectivo. De esta forma se realiza un control mayor de los gastos. Las personas autorizadas a firmar son la propia alcaldesa, el concejal Larrosa y una funcionaria de la IDL que trabaja para el municipio. Para que un cheque sea válido y se pague, requiere de la firma de dos de esas tres personas.

Según supo Primera Página, el municipio nunca utilizó el sistema de pagos electrónicos para pagar a proveedores a través de la banca electrónica de eBROU, y habrían solicitado que en caso de utilizar este sistema, se requirieran también al menos dos firmas para realizar cualquier transferencia por internet. Por alguna razón, que se está investigando, el BROU estableció que se pudieran hacer transferencias electrónicas con la firma de una única persona.

Los concejales y la alcaldesa ya declararon en la investigación interna de la IDL, y probablemente deban hacerlo también ante la Justicia.

Además, todos los concejales pidieron a la IDL la separación del cargo de la funcionaria, y el inicio de un sumario administrativo.

--------------------------------------------------------------

Defender las instituciones

En los últimos días, concejales del Municipio de Solís (tres del PN y uno del FA, Fernando Larrosa), recibieron críticas y ataques, sobre todo a través de redes sociales, por haber denunciado el faltante de $ 600.000 de una cuenta bancaria de ese mismo municipio.

Al parecer, las críticas y ataques se refieren a que las denuncias de la alcaldesa y los concejales podrían causar problemas a la Intendencia de Lavalleja (IDL), o a sus jerarcas.

En realidad, los concejales y la alcaldesa están realizando una de las labores más importantes que pueden hacer como jerarcas electos por el pueblo de Solís de Mataojo: cuidar el dinero de los contribuyentes, controlar que se gaste de manera adecuada y honesta, que no se desvíen fondos ni recursos. Es su deber hacerlo. No podrían, no deberían actuar de otra manera.

Denunciar irregularidades o presuntas irregularidades o delitos registrados en una institución u organización pública o estatal, es y debe ser uno de los principales deberes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y especialmente de los ciudadanos que forman parte de esas organizaciones e instituciones.

Realizar estas denuncias no constituye, claro, ningún ataque ni intento de debilitar esas instituciones, sino exactamente lo contrario, las fortalece. Significa que quienes trabajan en esas instituciones velan, como deben hacerlo, por la probidad y el funcionamiento adecuado y sano en ellas.

Si un socio de un club de baby fútbol sospecha o comprueba que alguien, dentro mismo del club, se apropió de parte de la recaudación de la última rifa organizada para comprar equipos para la gurisada, ¿está atacando o defendiendo al club si denuncia y promueve una investigación? Claramente, su denuncia fortalece al club.

De la misma manera, si alguien en cualquier otra institución denuncia comportamientos o situaciones que cree o comprueba son irregulares o deshonestas, o ilegales, está fortaleciendo y denfendiendo a esa institución, y no lo contrario.

Callarse la boca es fácil. Denunciar es más difícil, pero es lo correcto, y debería ser aplaudido.

El director