“Amigas desgraciadas” vuelve al teatro Lavalleja

EDUARDO COTTO: “LOS ACTORES TOMARON EL DESAFÍO CON MUCHAS GANAS”

Se repone la descacharrante comedia “Amigas desgraciadas” de Hugo Daniel Marcos, con dirección de Eduardo Cotto, y el grupo “A Escena” con las actuaciones de Jorge “Fana” De León, Néstor Gelós, Gustavo Lescano, Federico Sánchez, Nicolás Sánchez. Culminando el Mes de la Mujer, se harán las funciones mañana miércoles 30 y el jueves 31 de marzo, a las 20:00 horas en teatro Lavalleja, a 250 pesos la entrada. Sólo están habilitadas por protocolo sanitario 290 butacas. La venta de entradas se hace en Librería Acuarela (25 de Mayo 639, Minas) y en TEC Computación (18 de Julio 771).





REPONIENDO

Primera Página consultó al director Eduardo Cotto, de amplia y reconocida trayectoria teatral en las últimas décadas en Minas, al frente de varias puestas en escena. Dijo que “Amigas desgraciadas” fue estrenada a fines del 2021, con un gran éxito, “donde tuvieron que agregar varias funciones, tuvimos muy buena repercusión por la temática de la obra, ahora estamos comenzando la temporada 2022, reponiéndola, hicimos una función el 25 de marzo en José Pedro Varela y el 30 y 31 a las 20 horas en el teatro Lavalleja”.





“A ESCENA”

Manifestó Cotto que el grupo “A Escena” se formó el año pasado, “a raíz de la pandemia, y de la imposibilidad de hacer teatro ya hacía un año, surgió el grupo con la idea de reflotar el teatro, trabajar también porque es parte de nuestra vida, largué la idea de formar un grupo independiente, al que denominamos ‘A Escena’, se ha formado un muy lindo grupo, y funcionó muy bien con la obra ‘Amigas desgraciadas’”.





REÍR Y PENSAR

Respecto a la obra, dijo Cotto que “es una comedia de Hugo Daniel Marcos, dramaturgo argentino que vive en Israel, es una comedia diferente. La obra tiene como protagonistas a cinco mujeres, pero Marcos recomienda que sea representada por actores, cinco hombres, para que lo masculina se sintiera identificado y personificado con la mujer. Seguimos la recomendación, y fue un desafío porque son hombres, actores que hacen personajes de mujeres. Los cinco actores tomaron el desafío con muchas ganas, con mucho compromiso y responsabilidad, descubrieron muchas cosas de las mujeres, tanto físicas como psicológicas, y creo que ese trabajo de descubrimiento es lo que llega a la platea, porque el texto si bien es una comedia, denuncia muchos conflictos y vivencias de las mujeres, porque son mujeres muy distintas, muy ricas en sus perfiles, y allí pasan sus vidas social, matrimonial, laboral, la amistad y los valores”.





PROYECTO

Al preguntarle sobre qué viene respecto a obras de teatro para el 2022 con el grupo “A Escena”, dijo que está trabajando para llevar a escena “una deliciosa comedia inglesa, ‘Un espíritu burlón’ de Noel Coward, que es excelente, es un proyecto, vamos a seguir trabajando. Y ya comenzamos con el grupo ‘De acá nomás’, con una obra que ya habíamos comenzado a ensayar cuando se paró todo por la pandemia hace dos años. La obra es ‘Mi mujer es un plomero’ de Hugo Daniel Marcos, así que dentro de unos tres meses estaremos seguramente estrenando. A mí me gusta hacer todo tipo de teatro, es además es más enriquecedor para mí como director, no solo quiero hacer comedia, pero en el caso del grupo ‘De Acá Nomás’, se maneja por una comisión y las obras las eligen esa comisión -donde manda capitán no manda marinero-. A mí me gusta hacer comedias, aunque también quisiera hacer otras cosas”.





AUTOR

Cotto ha presentado varias obras del dramaturgo Hugo Daniel Marcos, y señaló que “es un autor de comedia muy bueno, es muy directo, no decae nunca, se va desatando de una escena a otra, son continuos los chistes, las observaciones, todo con una fluidez e inteligencia enorme, y eso llega al público de forma muy rápida, y siempre provoca la risa, a veces en escenas los personajes viven cosas muy dramáticas, pero el público se ríe mucho. El grupo ‘De Acá Nomás’ se amoldó muchísimo a este autor, son obras con muchos personajes que eso ayuda a que todo el elenco esté casi o todos en cada obra, motiva a trabajar con Marcos. Además es un dramaturgo muy prolífico, tiene más de 600 obras, y las dan en todo el mundo. Y a la gente le llega esa comicidad, la gente quiere salir del encierro, de los problemas de todos los días, y que en los últimos años se han profundizado, encuentran en estas comedias un escape, se puede reír y disfrutar”.

A disfrutar con el teatro, con ‘A Escena’, y con “Amigas desgraciadas”.