Javier Umpiérrez: “La paridad debe poner al gobierno sobre aviso de que las cosas no se pueden hacer así”

Culminada la jornada de votación donde los lavallejinos habilitados para decidir sobre la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Primera Página visitó el comando departamental del SI para dialogar con Javier Umpiérrez, diputado frenteamplista, quien se refirió al camino que logra el referéndum, habló sobre la decisión ciudadana de respaldar o mantener la ley sin cambios, pero especialmente exhortó al gobierno a tener en cuenta la paridad del pensar ciudadano y “abrir los ojos” a la hora de elaborar leyes como la LUC.

PROCESO Y RESPALDO

Umpiérrez consideró observar el proceso “desde la recolección de las 800 mil firmas. Para nosotros fue un respaldo muy importante para llegar a un referéndum, cosa que en la historia de Uruguay no había pasado y que ayuda a que se entienda se debe analizar una diversidad de artículos, también sin antecedentes en nuestro país de haber presentado una ley de estas características”.

“Lo hemos dicho varias veces, las leyes de urgente consideración, la Constitución lo plantea, es con un tema solo y no con la diversidad de temas que hubo ahora”, acotó.

EN AVISO

Opinó que los resultados dados “deberían poner en aviso o en sobreaviso al gobierno, de que hay que hacer las cosas mejor, que no se puede enviar este tipo de leyes al Parlamento y de que estos 135 artículos van a tener que revisarlos también. Se dio una paridad de votos importante, porque incluso si se analiza lo del voto anulado que se dio, en lo personal lo asociaría más al SI que al NO. Estamos conformes con el trabajo hecho, con haber puesto en conocimiento a la población de que se trata de una ley que nadie la conocía y que salió en una época muy dura del país, cuando estábamos en pandemia y se logró mediante esta campaña hacerla conocer. El gobierno no participó durante la recolección de firmas porque pensó que no íbamos a llegar y cuando lo hizo fue a la desesperada y a decir una cantidad de cosas por las cuales nosotros no estamos de acuerdo”.

“En definitiva, logramos poner en conocimiento a la gente de que se trataba y la gravedad que tenia para nosotros la ley”.

FUERZAS PROGRESISTAS DEL DEPARTAMENTO EN AUMENTO

Umpiérrez reflexionó que más allá de los resultados “la paridad debe poner al gobierno en sobreaviso de que las cosas no se pueden hacer así y de que todo esto hay que revisarlo. Otro elemento importante que se viene proyectando es el departamento de Lavalleja, porque nunca había tenido los niveles de adhesión en contra de un gobierno del Partido tradicional. Si bien esta fue una elección de no Partidos, porque fue impulsado por las organizaciones sociales y sindicatos, el FA se sumó, pero podemos decir que las fuerzas progresistas en Lavalleja nunca habían tenido esta cantidad de votos”.

Ratificó que la elección “no era contra el gobierno, sino contra 135 artículos que para nosotros son muy dañinos para todos los uruguayos, más allá de que se puedan hacer lecturas de diferente naturaleza”.

ABRIR LOS OJOS

Reconoció que mañana (por hoy) “el país va a seguir andando de la misma manera y aunque gane el NO o el SI, el gobierno va a tener que abrir los ojos cuando elabora este tipo de leyes e incluso con estas presentadas. Va a tener que ser muy cuidadoso y debería revisar varias de estas leyes y no dejarlas como están. Hemos sido muy críticos en algunos artículos, principalmente en seguridad, educación, vivienda y empresas públicas y sobre el costo de los combustibles, porque la forma de medir y fijar los precios de estos deberá ser modificados. La gente no resiste estos aumentos, está golpeando fuertemente la economía y es un mensaje que se le da. El mensaje y la señal que se está dando es muy fuerte”.

“Se desprende de la votación que hay que revisar esos artículos y nosotros evaluaremos y analizaremos políticamente cuales son los caminos por seguir”, concluyó Umpiérrez.