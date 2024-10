Lista 609 del MPP presentó equipo de trabajo en educación

Primera Página

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEPARTAMENTAL Y FORTALECER LA UTEC

En rueda de prensa realizada en el comité central departamental del Movimiento de Participación Popular (MPP), el equipo de diputación del Espacio 609 presentó a sus referentes en educación. Al respecto, hablaron sobre la reforma educativa, el recorte presupuestal y la salud mental docente, buscando mejorar la calidad educativa en Lavalleja y fortalecer la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

APRENDIZAJE

Javier Umpiérrez, líder de la agrupación frenteamplista y candidato a la diputación por Lavalleja, presentó a “otro de los grupos de trabajo que hemos conformado de respaldo y de apoyo a la diputación del Espacio 609. Nosotros decimos que hemos aprendido en el periodo parlamentario que nos tocó, la experiencia parlamentaria de la importancia de tener equipos de trabajo. Son grupos que respaldan la tarea parlamentaria y teniendo los recursos humanos en la departamental de Lavalleja, más algunos que se acercaron a dar una mano”.

Dijo que en salud, educación y en seguridad pública “podíamos hacer un aporte importante, principalmente a las políticas aterrizadas al departamento”.

EQUIPO

Así, presentó a los docentes Marcos Fernández y Karen Noria, destacando que son parte del mismo grupo las docentes Lourdes Marcucci (Primaria - Solís de Mataojo), Ximena Mor (José Batlle y Ordóñez) “y compañeros en el área de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU)”, como Fabián Marenales, educación media, Marco Fernández “y otros compañeros y compañeras que no necesariamente son integrantes del Espacio 609 (MPP)”. “En la oportunidad se dan a conocer los planteos, las propuestas o cuestiones que hemos identificado como problemáticas en materia educativa en todas las áreas de la educación, Primaria, Secundaria, UTU y también la UTEC, que entendemos es la Universidad del futuro porque el mundo sin duda es tecnológico y va a tener que tener un desarrollo muy importante”, cerró Umpiérrez.

MIRADA E INSATISFACCIÓN DOCENTE

Karen Noria valoró la oportunidad de hablar “que tenemos los docentes ante una realidad donde se nos ha dejado bastante afuera y de problemáticas que están incidiendo ampliamente en la educación. Queremos también acotar que este equipo de trabajo, además, se nutre de la visión de otros compañeros que no forman el equipo, pero que sí nos brindan su mirada. Teniendo en cuenta esto, uno de los puntos que más resaltan en educación es la disconformidad ante una reforma educativa donde los docentes no hemos sido consultados, donde ha habido un gran cambio en lo que es la forma de estudiar y de educar”.

Dijo que “generalmente es una insatisfacción en el sentido de que estamos perdiendo la visión de lo que es el rol docente con respecto a la educación”.

DESBORDE ADMINISTRATIVO

Afirmó que se sienten “muy desbordados por lo que es la tarea administrativa que se ha volcado hacia la labor docente que le quita tiempo pedagógico. La realidad en todo el ámbito de la educación ronda en los mismos sectores, o sea, es más o menos la misma problemática. Un tema con el recorte presupuestal, que hace que haya cada vez menos cargos y los grupos son más numerosos, las exigencias que se brinda a la labor docente y obviamente que eso repercute en la salud. Este equipo también trabaja de forma unida con el equipo de salud que ha conformado la lista 609, dónde estamos viendo la problemática, que viven los alumnos y los docentes. Queremos aportar a este equipo de trabajo ideas para que la educación vaya por un camino diferente donde se logre realmente lo que queremos, para lo que nos formamos, que es educar”, finalizó.

DIAGNÓSTICO

Marcos Fernández explicó que se ha hecho un diagnóstico de la situación de lo que vivieron durante estos cuatro años a nivel de la educación media: “El presupuesto ha venido cayendo en los últimos años, principalmente desde el año 2020, 2021, 2022 y de alguna manera la educación media lo ha sufrido. A veces cuando nosotros decimos presupuesto, quizás esa palabra no nos damos cuenta de lo que se refiere, pero está referido a todo lo que es la educación misma. Los chiquilines, las chiquilinas que asisten a educación media de alguna manera, necesitan que el Estado les dé un respaldo de alguna forma para poder educarse mejor, pero eso es imposible si seguimos manteniendo grupos de 30 gurises metidos dentro del aula. Eso es imposible”.

Indicó que hay que empezar “a bajar la cantidad de alumnos por aula porque si no es imposible poder atender la diversidad que podemos encontrar en cada una de las clases en la educación media”.

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Expuso como otro tema, la transformación educativa, “esta transformación educativa que de alguna manera se hizo de forma unilateral, que no se contactó y ni se escuchó a los docentes. Por ahí hay un relato que se ha creado y que es erróneo; me refiero a que se dice que los sindicatos están en contra de dicha reforma. En realidad, el que estáa en contra de la reforma es el colectivo docente, lo que queda demostrado en cada una de las asambleas técnico docentes (ATD), cuando el 99% de éstas se manifiesta en contra de esta reforma. El año próximo vamos a comenzar otra etapa de esta reforma que incluso no sabemos cómo, de qué manera se va a instrumentar. Hay un marco ahí que no está muy claro cómo lo vamos a hacer y es una reforma que ha venido más con un tinte político que otra cosa. Es como una especie de trampolín político”.

“Quizás los cambios de la educación pasan por otro lado y el colectivo de docentes los ha destacado en cada una de las ATD, pero en su gran mayoría han sido oídos sordos”, señaló.

SALUD MENTAL DOCENTE

Fernández dijo que otra problemática encontrada es “el tema de la salud mental en todos los compañeros docentes. Hay un deterioro general de la salud del colectivo docente y de alguna forma esto está unido a que desde esta administración, siempre de alguna forma no se ha tratado bien y no se ha cuidado a los docentes como creemos que se debe cuidar. En definitiva, el grupo de trabajo que debe sacar la educación adelante, parte de los maestros, los profesores y de los docentes que trabajan en docencia indirecta. Es muy importante que de alguna manera la administración trabaje con los docentes para obtener buenos resultados, sino lamentablemente es imposible. La pérdida de salario real que en realidad hemos tenido muchos los trabajadores, pero en los docentes se ha visto. Recién vamos a estar llegando a valores de año 2019 y creo que eso es muy importante también porque eso también hace a la importancia de la profesión”. “La educación es una inversión y no un gasto”, sentenció Fernández.