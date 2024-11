El Partido Nacional obtuvo votación históricamente baja en Lavalleja

Primera Página



IDENTIDAD SOBERANA FUE EL CUARTO PARTIDO MÁS VOTADO

El domingo hubo festejos nacionalistas en Minas, y en el resto del departamento.

¿Justificados? Claro que sí.

Una vez más, como ha sido durante casi toda la historia del departamento, el Partido Nacional (PN) triunfó en Lavalleja. Pero, esta vez, con poco más de 700 votos de ventaja sobre el segundo partido más votado, el Frente Amplio (FA).

Es verdad, el FA votó muy bien el domingo, con 13.965 sufragios, 30,05% del total. Pero el FA ya votó en elecciones anteriores mejor que el domingo pasado, tanto en el 2004 (14.612 votos, 31,74% del total) como en el 2009 (14.411, votos, 30,75%) y el 2014 (16.431 votos, 34,48%).

No es que el FA haya avanzado mucho electoralmente, porque de hecho se mantiene más o menos estable, más allá de un fuerte descenso sufrido en el 2019. El tema es que el PN tuvo una votación excepcionalmente baja, con sólo 14.690 votos. Fue la votación más baja del PN, tanto en votos como en porcentaje, al menos desde el retorno de la democracia, y quizá de toda su historia en el departamento.

Estos números seguramente han hecho sonar -¿o quizá deberían?- alarmas en el Partido Nacional.

El declive electoral del PN, aquí, en cualquier otro departamento o a nivel nacional, debería ser motivo de preocupación en esa colectividad.

Esta fue una de las grandes novedades electorales del departamento, el domingo pasado, junto a la fuerte recuperación colorada, la debacle de Cabildo Abierto (pasó de 6.858 votos en el 2019 a 1.053 en el 2024) y la fuerte irrupción de Identidad Soberana de Gustavo Salle, que con 1.227 votos es ahora el cuarto partido más votado del departamento.

Por supuesto, y como es en casi todo el interior del país fuera del área metropolitana, en las elecciones departamentales de mayo del 2025, la historia será otra. Si bien el FA ganó las elecciones del domingo pasado en 12 de los 19 departamentos del país, esos resultados muy raramente se reflejan en las elecciones departamentales, desde que las elecciones nacionales y departamentales están separadas en el tiempo. La experiencia indica que, al menos aquí en Lavalleja, y también en otros departamentos, el PN suele aumentar considerablemente su caudal electoral en las elecciones departamentales, respecto a las nacionales.

¿Por qué?

Eso bien puede ser motivo de un análisis más profundo, más adelante.

Paradójicamente, el domingo de noche el ambiente era más bien de bajón en la concentración del Frente Amplio (FA) en Montevideo, y de fiesta en el sitio de concentración del Partido Nacional (PN) y luego de toda la Coalición Republicana (CR) en la Plaza Varela de la capital.

¿Por qué, paradójicamente?

El FA fue el partido más votado a nivel nacional, con prácticamente 44% de los votos y una considerable ventaja sobre el segundo partido. Aumentó de 13 a 16 la cantidad de senadores que tiene (y obtuvo mayoría propia en esa cámara, más allá del resultado del 24 de noviembre próximo), y aumentó de 42 a 48 su número de diputados, arañando la mayoría en esa cámara, al tiempo que evitó que la CR la obtuviera, con 49 diputados en 99, ya que Identidad Soberana (IS) de Gustavo Salle, un flamante partido, fue uno de los grandes triunfadores de la noche, obteniendo dos diputados, y convirtiéndose en la piedra del zapato para cualquier gobierno, sea del FA o de la CR. Al mismo tiempo, el FA ganó las elecciones en 12 de los 19 departamentos del país. ¿Por qué las caras largas?

Pues porque las expectativas eran muy altas. En el FA, muchos votantes y simpatizantes tenían la esperanza de ganar en primera vuelta, como ya ha ocurrido en el pasado. Además, muchos dirigentes de la coalición de izquierda daban como casi segura la obtención de la mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Para eso necesitaban llegar a un mínimo de 46,5% de los votos, y se quedaron en “sólo” 44%.

Por otro lado, el ambiente era festivo en la sede del PN, y en la coalición, por varias razones.

Una razón fue que el PN votó mejor de lo que las encuestas preveían. Obtuvo 26,77%, cercano al resultado obtenido en el 2019 cuando muchas encuestas le daban 24%, o incluso menos. Al PN le faltó para igualar su votación del 2019 (28,62%) pero aún así, y luego de muchos escándalos (el Caso Astesiano, dirigentes en Artigas procesados por corrupción, etc.) logró una buena votación, luego del desgaste de cinco años de gobierno y probablemente gracias al menos en parte a la fuerte porpularidad del presidente Luis Lacalle Pou.

La otra razón del festejo y el optimismo en filas del PN y de la CR fue que, la coalición sumada superó el domingo, por tres puntos, al FA. Y eso le dio alas para el festejo y el optimismo, de cara al balotaje del 24 de noviembre próximo.

Ese optimismo, ¿es justificado?

Sí, y no.

Es verdad, contra muchas previsiones, la coalición superó, sumada, al FA. Pero también es verdad que desde que existe el balotaje (se utilizó desde 1999 en todas las elecciones, menos en las que ganó el FA en primera vuelta por obtener más del 50% de los votos), la coalición siempre perdió votos -a veces muchos, a veces pocos- en la segunda vuelta. Para ser más precisos, en la elección que le fue mejor en segunda vuelta respecto a la primera, perdió “sólo” 4% de los votos. En el 2019, los partidos coalicionarios obtuvieron, sumados, 55,43% de los votos en la primera vuelta, y 49,98% en la segunda vuelta, cuando Luis Lacalle Pou venció a Daniel Martínez. Eso significó una pérdida de 5,45% de los votos entre la primera y segunda vuelta. Al mismo tiempo, el FA tuvo una remontada espectacular, con “sólo” 39,02% de los votos en primera vuelta, y 48,42% en la segunda.

¿Y ahora, qué podemos esperar?

El domingo 24 de noviembre habrá balotaje para definir quiénes serán el presidente y la vicepresidenta de la República por los próximos cinco años. Ya no se vota a partidos, sino sólo a fórmulas presidenciales.

Se acabó la elección parlamentaria, ahora nos tocará elegir presidente y vicepresidenta, para los próximos cinco años.

Las reglas cambian, y las campañas también.

Desde el FA buscarán convencer a votantes que el domingo apoyaron a partidos de la coalición, pero que no votaron al PN, o sea que no votaron para que Álvaro Delgado sea el próximo presidente. No les será una tarea fácil, pero tampoco es imposible. De hecho, una parte más o menos importante de los votantes coalicionarios han votado en el pasado por la fórmula del FA, que tiene el piso electoral de 44% obtenido el domingo pasado.

Al mismo tiempo, el 47% obtenido por el conjunto de los partidos coalicionarios el domingo pasado se parece (al menos históricamente) más a un techo que a un piso electoral. Siempre que ha habido balotaje, la coalición ha perdido votos en la segunda vuelta, y el FA los ha ganado.

Las encuestas que se han hecho hasta ahora -antes de las elecciones del domingo pasado-, planteando un posible enfrentamiento entre las fórmulas Orsi-Cosse y Delgado-Ripoll, daban como vencedora a la primera, con luz. No obstante, ahora, que se juega el partido de verdad, se verá el resultado.

La del domingo 24 será una elección muy, muy pareja, y con resultado incierto. Aunque las encuestas previas daban a la fórmula del FA una ventaja considerable en un posible balotaje frente a la fórmula del PN, no está nada dicho. Todo dependerá de la campaña que empezó ayer lunes, del ánimo de los uruguayos, del debate presidencial que habrá, porque es una obligación legal.

Dependerá, en definitiva, como tantas otras veces, de cuál fórmula presidencial logre identificarse más con algo que es muy preciado para los votantes: sus esperanzas de una vida mejor.

Votos por partido, en Lavalleja (% sobre votos emitidos)

Domingo 27 de octubre de 2024

2004 2009 2014 2019 2024

FA 14.612 (31,74%) 14.411 (30,75%) 16.431 (34,48%) 11.699 (25.64%) 13.965 (30,05%)

PN 22.122 (48,05%) 19.522 (41,66%) 20.184 (42,35%) 17.324 (37.97%) 14.690 (31,6%)

PC 7.189 (15,62) 10.488 (22,38%) 7.877 (16,53%) 8.101 (17.75%) 10.945 (23,55%)

CA 6.858 (15.03%) 1.053 (2,26%)

PI 1.195 (2,5%) 372 (0.82%) 461 (0,99%)

AP 273 (0,6%) 154 (0.34%) 105 (0,23%)

PT 513 48 (0,1%) 19 (0.04%)

PERI 486 (1.07%) 167 (0,35%)

Id. Soberana 1.227 (2,64%)

Cambios Necesarios 56 (0,12%)

Const Ambientalista 209 (0,45%)

Av Republicano 109 (0,23%)

En blanco 778 (1,67%)

Anulados 1.096 (2,36%)

Observados 831 (1,79%)

Sobre sólo papeleta Sí 780 (1,68%)

Elecciones Nacionales Lavalleja 2024

Votos % Partido Nacional 14.690 32,19% Frente Amplio 13.965 30,6% Partido Colorado 10.945 23,98% Identidad Soberana 1.227 2,69% Cabildo Abierto 1.053 2,31% Partido Independiente 461 1,01% Otros partidos 646 1,42% Blanco/Anulado 2.654 5,81% TOTAL 45.641 100%

(sin votos observados ni votos sólo a papeletas de plebiscitos)

Elecciones Partido Nacional Lavalleja (votos candidatos a diputado/a)

Votos % Adriana Peña 5.460 37,17% Alexandra Inzaurralde 3.111 21,18% Víctor Herzberg 2.722 18,53% Carol Aviaga 1.355 9,22% Marcelo Cóccaro 553 3,76% Alejandro Sotelo 516 3,51% Andrea Aviaga 410 2,79%% Otros candidatos 368 2,51% Al lema 195 1,33%

Elecciones Frente Amplio Lavalleja (votos candidatos a diputado/a)

Votos % Javier Umpiérrez 5.476 39,21% Ernesto Cesar 2.362 16,91% Daniel Urquiola 862 6,17% Yliana Zeballos 755 5,41% Felipe de los Santos 725 5,19% Pablo Fuentes 471 3,37% Otros candidatos 3.127 22,39%% Al lema 187 1,34%

Elecciones Partido Colorado Lavalleja (votos candidatos a diputado/a)