Cosecha de premios de la guasquería de Lavalleja

EN RIVERA Y EN SAN CARLOS JOAQUÍN ANTONIO LARROSA GANÓ EL PRIMER PREMIO

El 4, 5 y 6 de octubre se llevó a cabo en Rivera la 55º Expo Curticeiras, realizado en el local de ferias de la Sociedad Fomento de Rivera, donde se realizó el Primer Concurso Internacional de Guasqueros de Rivera. Allí, el guasquero lavallejino Joaquín Antonio Larrosa ganó el primer premio en la categoría Tiento Fino, y uno de sus alumno en los cursos que ofrece en Minas, Franco Coppola de 18 años -compitiendo con grandes guasqueros- obtuvo el tercer premio en categoría Trabajo.

Semanas después Larrosa recibió el primer premio en la 85º Expo San Carlos, en el IV Concurso Nacional de Guasquería, “Encuentro de Lazos y Tientos”.

Nuevamente Lavalleja, ratifica que es la cuna de la guasquería del Uruguay.





EN RIVERA

Consultado Larrosa sobre el concurso de Rivera, destacó la importancia que “se hiciera por primera vez en Rivera, donde hay muchos guasqueros buenos, pero no se realizaban concursos, ya son pocos los departamentos en los que no se hacen concursos. En esta oportunidad se participaba en dos categorías, Tiento Fino y Trabajo. Juran solo tres prendas: bozal y cabresto, rienda y cabezada, pretal o pechera, tanto en Tiento Fino como en Trabajo. Personalmente participé con las tres piezas. El jurado estuvo integrado por Juan Pedro Collazo (Melo), Santiago Suárez de Lima (Rivera) y una pareja brasileña, Rodrigo Schlee y Fernanda Valente de Souza, ambos historiadores, gestores culturales, él es guasquero y ella es docente, escribieron un libro ‘Guaqueiros’, muy popular en Brasil, y son precursores de la declaratoria de la guasquería como patrimonio en Brasil”.

Sobre su primer premio obtenido en Rivera en Tiento Fino por Larrosa dijo que “estoy muy satisfecho, es una alegría siempre traer el primer premio para Lavalleja, la prenda que presenté es un juego fino, que me ha dado muchísimas satisfacciones”.





EN SAN CARLOS

El domingo 20 octubre en el marco de la 85º Expo San Carlos, organizado por la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, se hizo el IV Concurso Nacional de Guasquería, “Encuentro de Lazos y Tientos”. Larrosa participó en las cuatro instancias del concurso, siempre ganando primeros premios, en esta oportunidad nuevamente el primer premio: “gané solo con el bozal y cabresto, que presenté -que es del mismo juego que presenté en Rivera-, ahora en San Carlos en categoría prenda única, obtuvo el primer premio. Y también en San Carlos gané el segundo premio en la categoría prendas urbanas”.





JOVEN

Consultado Franco Coppola sobre el significado de haber ganado en Rivera el tercer premio, señaló que “me sorprendió, no esperaba premios, y fue muy grato, porque un premio de esa categoría donde había guasqueros de todo el país, y de Brasil también, o sea es un concurso internacional, y este tercer premio me deja muy contento, muy feliz. Además es motivador a seguir estudiando, trabajando e imaginando otros trabajos para adelante”.





A SEGUIR

Coppola tiene 18 años y desde hace cinco trabaja en guasquería. Ha participado en varios concursos: “el primero fue en Minas y Abril, en el 2022, y participé porque el profesor Antonio Larrosa me invitó, me animó, y después he participado en un lote de concursos, siempre acompañando a Antonio”.

Ante los logros del joven Franco Coppola se podría decir: “Sigue dando guasqueros el tiempo”, parafraseando a Yamandú Rodríguez (Montevideo, 1891-1957) en su poema “El remate” al finalizar señala:

“Porque sigue dando criollos,

muy lindos criollos, el tiempo”.