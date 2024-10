César Jover llama a votar a Cabildo Abierto

Primera Página

En diálogo con Primera Página, César Jover, líder de la agrupación "Lealtad y Unión" Lista 125 de Cabildo Abierto (CA) y candidato a diputado por Lavalleja, destacó las propuestas de su grupo y abogó por la rehabilitación de presos y el regreso de comisarías barriales para mejorar la seguridad y la convivencia.

EJES DE TRABAJO

Jover informó que uno de los ejes de trabajo que promueve y preocupa es el tema de las adicciones: “Está comprobado que el 80% de los accidentes fatales es a causa del consumo de drogas y también que la mayoría de los hurtos, robos, homicidios y las rapiñas se originan en el narcotráfico. El problema de las adicciones es otro capítulo, otro eje de nuestra campaña. Otro tema que nadie habla es el de la familia. La familia ha sido atacada, bombardeada desde todos los ángulos, desde los programas de televisión, desde las redes, desde todo. Nadie se ha preocupado en ponerle coto a eso, ni en instrumentar ninguna medida que proteja a la familia. Es claro que la parte económica es otro tema, que por ejemplo vemos que se le dan cantidad de beneficios y de exoneraciones a las multinacionales, a las empresas extranjeras”.

“Resulta que acá en nuestro país a la mediana, a la pequeña empresa, e incluso más aún a la microempresa, no se le da ningún tipo de facilidades, cuando ellas son las que dan empleo al 85% del empleo uruguayo”, acotó.

REHABILITACIÓN DE PRESOS

En torno a la seguridad consideró que, “si no hay rehabilitación, nunca se va a terminar con la inseguridad. De cada diez que salen en libertad, siete reinciden. Es decir, hay un índice de reincidencia del 70%. Eso está demostrando, es algo innegable y es que no existe rehabilitación. La rehabilitación no se logra con el ocio, que es el padre de todos los males y de todos los vicios. Una persona que está 24 horas sin hacer nada, la mente obviamente va para donde no debe; en cambio, un preso que trabaje ocho horas diarias, después de trabajar hay tres cosas que le van a interesar, bañarse, ir a comer y dormir. Con eso ya estamos completando las horas diarias de luz con un aprovechamiento importantísimo. El preso no solo va a trabajar, se le va a enseñar un oficio, se le van a dar opciones dentro de lo que puede convertirse mañana, cuando salga en libertad, en una herramienta de trabajo para que el recluso pueda insertarse en el mercado de trabajo. Además de eso, va a haber una remuneración dividida en tres partes. Una parte va para el Estado, a efectos de paliar en parte esos mil dólares mensuales que cuesta un preso hoy en una cárcel. Otra parte va para la familia, y por otro lado le queda al preso para cuando salga en libertad”.

COMISARÍAS BARRIALES

Jover reflexionó que para combatir la delincuencia, “una de las propuestas que han insistido mucho es el tema de que vuelvan las comisarías barriales. En tiempos de gobierno anteriores al gobierno actual, por un criterio que existe en algunos lados, hubo un vaciamiento de las comisarías, porque entendían que debían concentrar a las fuerzas en determinados lugares y que desde esos lugares, cuando había un llamado, un hecho, salieran a cubrirlo. Eso dejó a los barrios indefensos. Hoy día uno va a una comisaría en el barrio y a veces hay un funcionario o con suerte hay dos, que además por lo general, cumpliendo un tipo de tarea administrativa. La gente pide un móvil y no hay. En los barrios no hay una protección real y cuando mandan a la Policía, esa que parte de un lugar fijo, el policía no conoce a nadie, no conoce a los vecinos, a veces que no conoce ni las calles, y no conoce que es lo más importante, a los delincuentes. Existieron hace muchos años y daban resultados. El vecino conocía al policía, el policía conocía al vecino, había una relación, hasta si se quiere, una amistad. El vecino veía algo raro y llamaba, pero no llamaba a un desconocido, llamaba a quien ya había hablado”.

ALLANAMIENTOS NOCTURNOS

Sobre los allanamientos nocturnos, Jover comentó que “no son algo mágico, que por implantarse vayan a cambiar radicalmente el tema. Considero que es una herramienta más que se le da a la Policía y eso como un médico cuando va a operar, tiene que tener varios bisturís, varias pinzas, varios separadores. Si le falta uno de ellos, obviamente el médico va a operar con un debe. El policía es igual, cuando tiene el allanamiento nocturno, que si sale se van a dar muy pocos en el mes, habrá dos, tres o cuatro allanamientos en todo el mes”.

COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS ENTRE LISTAS

El dirigente cabildante instó a la población a que vote la Lista 125. “Les hago una aclaración; hay cuatro listas en el departamento y las cuatro apoyamos a candidatos al Senado diferentes. Las cuatro listas que hay en el departamento tienen la foto de Lorena Quintana, que es nuestra candidata a vicepresidente, pero de las cuatro listas, solamente la 125 la vota también al Senado, que es lo que yo entiendo más importante. Esta elección de octubre es una elección prácticamente legislativa, lo que importa es ver los senadores y diputados que nos van a acompañar en los próximos cinco años. La única lista que apoya a Lorena Quintana al Senado es la nuestra. La única lista que apoya a Guillermo Domenech, que después de Manini es la persona más importante en CA. Creo que ni CA ni el país se pueden dar el lujo de no contar en el Senado con personas tan valiosas, preparadas y capacitadas como estas dos personas que yo nombro, Guillermo Domenech y Lorena Quintana”. “Luego, obvio, el candidato primero es Guido Manini, un gran amigo”, finalizó Jover.