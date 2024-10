Fernando Pereira: “El gobierno de Lacalle Pou fue un fracaso”

Primera Página

CIERRE FINAL DE CAMPAÑA DEL FRENTE AMPLIO A NIVEL DEPARTAMENTAL

El lunes pasado en la noche, el Frente Amplio (FA) cerró a nivel departamental su campaña electoral con una caravana que recorrió diversas arterias de Minas, y posteriormente un acto en Plaza Libertad, donde hablaron los diez candidatos a diputado por Lavalleja y el presidente de la fuerza política a nivel nacional, Fernando Pereira.

Precisamente, y previo al acta, Pereira dialogó con Primera Página. Al hacer referencia a lo que ha sido la campaña, comentó que “ha sido muy intensa”. “Contrariamente a lo que se dice, es una campaña muy potente para el FA, que ha visitado todas las localidades del país, y entre la fórmula, la Presidencia del FA y los candidatos al Senado lo hemos logrado. Ha sido una campaña pueblo a pueblo, hablando con la gente, tomándonos el tiempo para escuchar y para reflexionar”.

EL FA CAMBIÓ LA VIDA DE CIENTOS DE MILES DE URUGUAYOS

Pereira recordó que “con el ‘FA te escucha’ aprendimos mucho, y cuando se aprende, lo que conviene es transmitir el aprendizaje a nuestros compañeros/as y a la sociedad uruguaya. Porque un país que quiere desarrollarse necesita entender cada localidad, cada pueblo, cada ciudad, cada capital departamental, y por más que se diga ‘el interior’, hay muchos interiores, muchas formas de sentir, muchas culturas, muchas formas de analizar la política y muchas tradiciones que hay que respetar. Y en la medida que uno las respeta, la gente da un voto de confianza al FA, porque el FA cambió la vida de cientos de miles de uruguayos y a eso el pueblo lo sabe. En las retinas del pueblo están los Consejos de Salarios, los convenios de las trabajadoras domésticas, el avance de los trabajadores rurales, de la energía eólica, del Plan Ceibal, de la Operación Milagro. Eso queda muy guardado en el alma y en el corazón de la gente. Haber creado 150 mil puestos de trabajo y confía en que el FA pueda volver a concretar todo esto luego del fracaso del gobierno de Lacalle Pou”.





Continuando con la entrevista previa a Fernando Pereira, presidente del FA, dijo que “el trabajo ha sido muy bueno de parte de toda la Departamental del FA. El FA tuvo un tropezón, una caída electoral que fue dolorosa y había que recuperarse y pararse sobre nuestros propios pies. Lo fuimos haciendo de a poco, se rearmó la Departamental, la cual mantiene su funcionamiento y hemos hecho movidas muy grandes. Yamandú me comentó que vino al acto central y que en Minas fue muy grande, muy importante. Hay una esperanza de que el pueblo uruguayo dándonos su voto. Hay que aceptar ese préstamo y devolverlo con logros, con avances hacia la gente. En Lavalleja, de a poquito, el FA va creciendo”.

MAYORÍA PARLAMENTARIA

Aventuró que “lo que hay que disputar es la mayoría parlamentaria”. “Ese tiene que ser el objetivo. Lo he discutido con el candidato y él está de acuerdo que este sea el camino. Se podría dar el triunfo en primera vuelta, pero no tiene que ser el objetivo del FA, sino construir las mayorías parlamentarias y luego ganar en segunda vuelta el gobierno. Venimos de una elección del 39%. Si se llega a ese 47, 48% que se anhela, es posible pensar en un crecimiento de ocho o nueve puntos de una elección a otra, y eso equivale a unas 200 mil personas. No sé si entendemos el volumen, pero es muy grande. Entonces, valorar estos pasos, estas acciones, estos avances que hemos podido concretar es relevante a la hora de hacer políticas concretas para los territorios. La esperanza que tenemos es que el FA pueda conquistar esa mayoría parlamentaria en primera vuelta y prepararnos con todo el escenario a favor para ganar la segunda vuelta”.

LOS PLEBISCITOS

Referente a los plebiscitos, Pereira manifestó que “no voy a ensobrar ninguno de los dos porque entiendo que los plebiscitos necesitan consensos mayores que los que tienen ambos. Uno porque no se debió haber votado de esa manera, sino que se debió de haber realizado un acuerdo nacional, no generarle a la gente la idea de que con este instrumento se va a resolver el tema del narcotráfico, porque con suerte habrá 20 allanamientos nocturnos por año. Sí puede ser un instrumento para un secuestro o para almacenamiento de armas o para otro tipo de delitos de esa gravedad. Y el segundo porque no tuvo consensos sociales. Hay muchas cosas compartibles en el plebiscito de la seguridad social, muchas cosas que compartí a lo largo de la historia, el aumento del salario mínimo, bajar la edad a los 60 y ver qué mecanismo promueve una jubilación más tardía, pero requiere de mayores consensos de los que tuvo, tanto en el campo social como en el político”.

JAIMÉS: “DÍA DE CELEBRACIÓN”

El acto fue iniciado por Rossana Jaimés, presidenta del FA Departamental, quien dijo que “estamos culminando una etapa que ha sido de mucha construcción, que nos marcó a fuego, siempre pensando en la mañana siguiente donde los sueños colectivos se sueñan entre todos y se trabajan día a día. Los sueños son una realidad cuando se trabajan con tiempo. Nos han abierto las puertas en todos los lugares, en todos los rincones del departamento. Hoy son palabras de agradecimiento a cada institución, a cada organización que nos acompañó en ‘El FA te escucha’, en Diálogos por Uruguay, en ese encuentro con el agro, donde aprendimos tanto”.

“Hoy es día de celebración y también de compromiso, de tener presente las responsabilidades que tenemos como fuerza política en Lavalleja ante este programa que juntos construimos, que Yamandú (Orsi) y Carolina (Cosse) llevarán adelante. Y en este proceso pudimos construir también marcando las debilidades que tuvo el oficialismo”, dijo.

Finalizó con un “¡Arriba! ¡A redoblar, compañeros! ¡El 27 nos espera!”

WALDEMAR BENÍTEZ: “A REDOBLAR”

Continuando la oratoria, Waldemar Benítez, en representación de la Lista 711 que encabeza Silvana Rivera –no pudo concurrir por temas laborales—se limitó a emitir un breve mensaje: “A todos los compañeros, a redoblar y a ganar en primera vuelta. Eso es lo principal. ¡Vamos arriba, compañeros!”

MARITA CABANA: “LLEGAR A LA GENTE QUE LO NECESITA”

Luego habló Marita Cabana, líder de la Lista 1828, La Patriada, quien expresó que “es la primera vez que estoy haciendo política y en una candidatura. Estoy contenta, emocionada, esta es una fiesta, nos estamos preparando, nos quedan pocos días para que nuestro candidato sea el próximo presidente de todos los uruguayos. Pertenezco a la lista 1828, La Patriada, que es nueva en Minas. El grupo que la conforma, la mayoría somos mujeres, trabajamos en la salud y vemos que tenemos muchas prioridades para trabajar. Vemos lo que sucede con la salud mental en todo el país y fundamentalmente acá, que lo vivimos de cerca. Es muy importante que podamos llegar a esa gente que lo necesita, contenerla, formar equipos multidisciplinarios porque aquí hay mucha gente muy bien preparada. Esa es la idea”.

JULIO TOLEDO: “ESTAMOS UNIDOS”

Más adelante fue el tuno de Julio Toledo, de la Lista 800, quien afirmó que “es un hecho histórico que haya tantos candidatos. Nunca fue posible en Lavalleja, pero gracias a nuestro presidente (Fernando Pereira) y a nuestra presidenta de Lavalleja (Rossana Jaimés) es la unión que hoy tenemos”.

DANIEL URQUIOLA: “ESTE GOBIERNO SE OLVIDÓ DE LOS QUE ESTÁN MÁS JODIDOS”

Posteriormente hizo uso de la palabra Daniel Urquiola, quien encabeza la Lista 77 de La Vertiente, visiblemente emocionado: “Estamos siendo candidatos por uno de los sectores veteranos de nuestro FA, de esta colcha de retazos, por la Lista 77, la Vertiente Artiguista, que lleva al Senado a Cristina Lustemberg y a Edgardo Ortuño. Pero quiero que nos duelan las manos aplaudiendo a todos esos militantes frenteamplistas que no están acá arriba, pero que son los que prenden el fuego del medio tanque, los que cuelgan las banderas, los que nos dicen que nos vayamos a descansar, que ellos se quedan. Que nos dicen si precisamos algún mango para sostener el comité, los que te van a buscar, los que te traen. Esos son los verdaderos imprescindibles que deberían estar acá arriba. A todos ellos, un fuerte aplauso y que nada es posible sin esos militantes”.

Acotó que “vemos en las redes sociales a algunos candidatos multicolores que de repente son bastante más numerosos que nosotros. Y me pregunto: ¿cuántos de los militantes que están ahí están soñando el Uruguay que soñamos nosotros? Esa es la base crítica, que tiene el FA para poder aspirar al gobierno y retomar un ciclo que nos siga trayendo bienestar, igualdad y por sobre todas las cosas con esa sensibilidad que caracteriza al FA de no dejar a nadie afuera. Con el ojo siempre puesto en los más postergados, porque hay cosas que ha hecho este gobierno que fue olvidarse de los que la están pasando más jodida”.

VIVIANA FRACHI: “ACÁ SOMOS TODOS PROTAGONISTAS”

También hizo su presentación Viviana Frachi, por la Lista 319, comentando que “es un orgullo para nosotros ser parte del Frente más amplio que nunca. Somos una lista nueva, un sector nuevo en el departamento y en el país y lo que queremos es sumar para ser gobierno en primera vuelta. Acá todos somos protagonistas. Lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros hablarle a un vecino, invitarlo a votar, contarle porqué votamos al FA y vamos a hacer mucho más fácil para poder ser gobierno en primera vuelta. Tenemos muchas propuestas, muchas en el departamento, como en la salud, eliminar las listas de espera en salud mental, descentralizar la educación, pero hoy estamos invitando a todos a militar”.

FELIPE DE LOS SANTOS: “LA FUERZA POLÍTICA MÁS GRANDE DEL PAÍS”

Tras un intervalo artístico, fue el turno de Felipe De Los Santos, quien con la Lista 1358 pertenece a La Amplia. Entre otros conceptos, dijo que “estamos festejando nuestra pertenencia a la fuerza política más grande que tiene el Uruguay. Es para mí una verdadera alegría estar encabezando con 28 años una lista a la diputación y ser el candidato más joven que tiene Lavalleja en este momento. Es un honor y una gran responsabilidad representar a mi fuerza política y a este grupo de militantes frenteamplistas, de militantes sociales, de militantes sindicales que están en la lista 1358 de La Amplia”.

“Hemos recorrido todo el departamento conversando con la gente, practicando la escucha atenta, intercambiando sobre nuestras propuestas, que no son improvisaciones. Son producto del trabajo colectivo que hizo nuestra fuerza política en la conformación de nuestro programa de gobierno, el cual se elaboró con tiempo, con diálogo, con escucha, con seriedad y con la convicción de que el FA tiene la capacidad de transformar para bien nuestro país. Como arquitecto, como joven, estoy preocupado junto con mis compañeros/as por la convivencia en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro territorio. Entendemos fundamental para mejorar la convivencia que se garantice el derecho a la ciudad, en cuestiones fundamentales como la vivienda, porque no es posible tener una mejor convivencia si hay muchas uruguayas/os que hoy en día no tienen un techo”.

PABLO FUENTES: “LAVALLEJA NECESITA QUE GANE EL FA”

El actual diputado, Pablo Fuentes, representante de la Lista 90 del Partido Socialista, enfatizó que “las razones por las cuales tiene que ganar el FA ya todos las sabemos. El departamento también necesita que gane el FA a nivel nacional y a nivel departamental. Las razones son sobradas. Desgraciadamente nos estamos enterando semana tras semana de la tasa de suicidios tan elevada que tiene nuestro departamento, gente joven. Faltan oportunidades de desarrollo. Hay un departamento en el que hace más de 40 años siguen gobernando los mismos, cero posibilidades para los que más precisan. Cuantos miles y miles de vecinos y vecinas en el departamento, jubilados, pensionistas perciben sus compensaciones después de trabajar tantos años, de miseria. Están ganando menos de 14, 15 mil pesos. Por eso es que el FA es también necesario, porque cuando hablamos de nuestros grandes referentes, como José Artigas, decía que los más infelices fueran los más privilegiados. Si creemos en un país de primera, no podemos tener en todo el país y tampoco en Lavalleja gente que perciba sueldos de miseria. Por eso es que estamos convencidos que este próximo domingo hay que llenar las urnas de votos del FA, del sector que sea, y también de la papeleta del SI, porque será un mojón inicial porque queremos que aspectos principales se graben en la Constitución de la República. Después seguiremos conversando en un diálogo nacional, pero si queremos un país de primera, no podemos tener 380 mil jubilados y pensionistas que ganen menos de 15 mil pesos. Queremos que sea un salario mínimo nacional por lo menos de 22.600 pesos al día de hoy”.

YLIANA ZEBALLOS: “LAVALLEJA NO PUEDE ESPERAR MÁS”

Luego fue el turno de Yliana Zeballos, principal de la Lista 273, Ser Lavalleja, quien dijo que “orgullo de estar acá, todos juntos, en esta plaza pública. Y que orgullo pertenecer a la mayor fuerza política de este país, y estar acá, en Minas, en Lavalleja, un departamento blanco, 30 años del PN y venimos resistiendo, de verdad resistiendo. Lavalleja no puede esperar más, Uruguay no puede esperar más. Ya se terminó el tiempo, no podemos seguir en esta situación, tenemos muchos desafíos como frenteamplistas el próximo domingo, cuando podamos ganar en primera vuelta, que es lo que todos deseamos para gobernar para las grandes mayorías, no para unos pocos, no para unos privilegiados, no para ese 1% que se viene enriqueciendo con los recursos de los trabajadores. Nos quedan estos días, tenemos que hablar con cada familiar, con cada vecino, darles nuestras razones, que nos presten su voto”.

“Lavalleja tiene altos índices de desempleo, sobre todo en la población joven. Altos índices de suicidio en la población de 14 a 29 años, en los adultos mayores. El próximo gobierno del FA tiene grandes desafíos, el de implementar plenamente la ley 19.353 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, al que este gobierno congeló. Eso nos va a permitir reconstruir la matriz social, que en estos momentos está totalmente fragmentada, desmantelada, con un Ministerio de Desarrollo Social que en Lavalleja ha sido vergüenza nacional en cuanto a cómo se ha retirado el Estado de lo que viven las personas en su cotidianeidad. Vergüenza siento como ciudadana, como profesional de la educación y de la salud mental”.

ERNESTO CESAR: “NECESITAMOS DE UN GOBIERNO DEL FA”

Ernesto Cesar, líder de la Lista 95 939 1001, afirmó que “después que nos tocó perder el gobierno nacional, enseguida, con el impulso de Fernando (Pereira), nos dimos un sacudón, nos empezamos a juntar con su liderazgo para levantarnos después de la derrota. En estos momentos siento que lo que tenemos que hacer es resistir estos días que quedan para llegar a todos los lugares donde tenemos que dejar la lista, la palabra. Tenemos que sembrar la esperanza de otro Uruguay, distinto al que tenemos. Resistir desde una oposición que es lo que somos actualmente en el marco nacional y en lo departamental. Siento la misma sensación que en el año 2004, cuando luchábamos fuertemente para que el FA pudiera alcanzar en ese entonces el gobierno nacional por vez primera, y luchamos con fuerza, con ganas, dejamos todo en la cancha y vaya que fueron intensos los gobiernos del FA. Vaya que cambió la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente, vaya si avanzamos en derechos, en igualdad, en equidad, en políticas públicas. Y tuvimos un revolcón, pero tenemos que entender que estamos viviendo un momento histórico, fundamental, crucial. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para comprender que más que nunca no nos podemos permitir un retroceso en este país. Más que nunca necesitamos de un gobierno del FA porque si no el proyecto de la derecha se profundiza y avanza. No lo podemos permitir”.

“Estoy aquí en representación de un espacio que vino a unir. Representamos, además del Espacio Seregnista, a los compañeros/as del Espacio 1001, compañeras/os de la Fuerza 939, del Nuevo Espacio, porque creemos que hay muchas cosas, desde el punto de vista de la acción local que nos unen y que nos invitan a trabajar juntos. Se han expresado los principales problemas y preocupaciones de nuestro departamento de Lavalleja, que se encuentra, desde hace mucho tiempo, estancado y con riesgo de estar peor que como estamos, porque nos da la sensación que algunas cosas, algunos problemas serios que hubo con la industria nacional, la cementera Ancap, con industrias privadas como la fábrica de cervezas, como lo que está ocurriendo en el norte con el arroz, se han solucionado con un parche hasta que pasen las elecciones. Estén seguros, que si ganan ellos, van a querer desmantelar la industria nacional y la privada porque son otros sus intereses”.

JAVIER UMPIÉRREZ: “REACCIONÓ LAVALLEJA”

El último orador entre los candidatos fue Javier Umpiérrez, líder de la Lista 609, MPP. El exdiputado dijo que “en el 2004 decíamos ‘que se van, se van’ y esta demostración de frenteamplismo, de una caravana multitudinaria, demuestra que realmente se van del gobierno porque no han cumplido con lo que han prometido y la gente se dio cuenta de los retrocesos que ha tenido el Uruguay en cinco años de gobierno multicolor. Es necesario reflexionar que el FA en el Uruguay enseguida asumió la derrota y salió de pie a recorrer el país y a hacer su autocrítica, porque por lo general cuando las izquierdas en el mundo sufren una derrota, les cuesta retomar y posicionarse. Eso, en Uruguay habla de que hay FA para rato”.

“’Que se van, se van’… decimos porque claramente la venta del puerto o el regalo del puerto, o darle un pasaporte a un narcotraficante, beneficiarse en el cuarto piso de una cantidad de prebendas y privilegios que el presidente Lacalle sabía, de romper los expedientes y mentirle al Parlamento Nacional, además de los retrocesos sociales, culturales, económicos que hemos tenido, la gente se dio cuenta de todo eso y por ello rápidamente reaccionó. Y lo más importante para nosotros es que reaccionó Lavalleja, y a eso lo tenemos que festejar y saludar. Va a haber una elección y una votación el 27 de octubre, que algunos ni se la imaginan. Estamos en inmejorables condiciones. Tenemos la esperanza de construir un futuro mejor y el programa del FA habla de eso, de un futuro mejor. No venimos a refundar, venimos a reconstruir, venimos a volver a transformar al Uruguay como empezó en 2004 y se estancó desde 2020”.