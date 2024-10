Ernesto Cesar: “Lavalleja vive en este momento una situación de estancamiento importante”

Primera Página

ACTO FINAL DE LA LISTA 959391001 DEL FRENTE AMPLIO

El pasado domingo en la tarde noche, se llevó el acto de cierre de la Lista 959391001 que encabeza Ernesto Cesar a la Diputación. La actividad se llevó a cabo en la plazoleta Barón de Rio Branco del barrio Las Delicias, y contó con una muy buena participación de público. Cabe consignar, que a lo largo de la jornada, se colocaron diversos stands de emprendedores gastronómicos, además que también se contó con música en vivo.

Primera Página requirió la palabra de Cesar, quien explicó que “los ejes principales de nuestra propuesta están centrados a partir de un trabajo de relevamiento que hicimos en el territorio, junto con los compañeros/as que conforman los equipos técnicos y militantes en todo Lavalleja. Básicamente la preocupación central es el desarrollo del departamento, la estabilidad económica y el progreso. Lavalleja vive en este momento una situación de estancamiento importante, con riesgo retroceso. Esto lo marcan los índices que tenemos en materia de desempleo, que son superiores a la media, ya que estamos en un 8% de desempleo, cuando la media es un 7%. Además hay un porcentaje importante que está por encima de la media en otros temas que son relevantes como son salud mental, suicidio, como así también los índices de violencia de género”.

CAMBIAR LA FORMA DE HACER POLÍTICA

Cesar explicó que “una de las principales metas y objetivos es cambiar la forma de hacer política. Ya no tanto pensar en el diputado/a desde el punto de vista individual, sino en la conformación del equipo de la diputación. Equipos técnicos y en cada localidad, porque estamos convencidos para otra forma de hacer política, es muy necesario trabajar con la gente. Eso lo estamos viendo, que no hay conexión entre algunos actores políticos y la gente. Es lo que ya le pasó al Frente Amplio y es lo que vemos en el trabajo de las diputaciones. Y lo decimos con mucho respeto, no es que lo veamos nosotros personalmente, sino porque la gente no nos sabe decir con claridad que fue lo que hizo el diputado. Porque de repente ese diputado trabajó mucho por Lavalleja, pero se desconoce, y eso habla de una falta de conexión con la gente”.

Continuando con las expresiones del doctor Ernesto Cesar, líder de la Lista 959391001, volviendo a los ejes de su propuesta, enfatizó que “el principal desvelo es mejorar los índices de empleo. Salir de ese estancamiento, y para eso nosotros tenemos que promover las áreas que son fundamentales para el desarrollo en Lavalleja. Un área que consideramos es fundamental es el turismo, el cual debe ser explotado de mejor y mayor manera. Tenemos que conectar con agencias como Uruguay XXI, para desarrollar y promover la marca de Lavalleja Natural, porque ahí entendemos que va a existir un nicho importante para los emprendedores. Y precisamente, los emprendedores van a ocupar un rol muy importante. Ya lo están ocupando en el mundo del trabajo, el cual cambió, que ya no es tanto ese trabajo dependiente del siglo XX donde lo que importaba eran las horas extras y la relación de dependencia, en una fábrica, por ejemplo. Ahora es el trabajo emprendedor, y creo que estamos muy lejos de apoyar a los emprendedores de Lavalleja, cualquiera sea su calibre”.

Recordó que “uno recorre todo el departamento y ve a las mujeres rurales con emprendimientos que son muy novedosos y buenos, y sin embargo no tienen apoyo”.

MANTENER LAS POCAS INDUSTRIAS LOCALES QUE TENEMOS

En otro orden, sobre las propuestas de una posible gestión como diputado, Cesar hizo hincapié en “hacer un seguimiento y la mejor coordinación posible al máximo nivel para poder mantener las industrias locales, las pocas que tenemos, ya sea vinculadas al arroz, cerveza, portland. Tenemos que trabajar para que esas plantas industriales no terminen en el cierre, sino que se mantengan y se potencien. En definitiva, el mundo del trabajo es una preocupación fundamental”.

HÁBITOS SALUDABLES

Otro de los ítem donde se hará hincapié es en los hábitos saludables y el deporte, “y no desde el punto de vista tradicional institucional que sí es importante, sino también atendiendo especialmente a la infancia y la adolescencia. Para eso tenemos que promover los hábitos saludables. Pensamos que tenemos que implementar en Lavalleja un plan departamental de Deportes, promover los hábitos saludables, apoyar el deporte, sobre todo en la temprana edad. Hacer un Plan Director en esta materia, con los emprendedores del deporte, las instituciones, los clubes, el gobierno departamental, para empezar a generar y descentralizar lo hábitos saludables, y realmente generar un apoyo importante al deporte”.

Acotó que “trabajar fuertemente en la salud mental, y la práctica del deporte está vinculada a esos temas. También estar con lo que es las personas en situación de calle y atender muy especialmente el tema de la seguridad”.

Al hacer un racconto, dijo que “en resumidas cuentas, el trabajo, el impulso del desarrollo económico de Lavalleja, el emprendedurismo y la seguridad pública van a ser los ejes centrales en los cuales nosotros nos vamos a concentra”".

EN LAS RECORRIDAS POR EL INTERIOR VEMOS ABANDONO

Al narrar sobre lo visto en sus recorridas por el interior del departamento, Cesar indicó que “lo que es que hay un gran abandono, sobre todo y especialmente con las mujeres. Hemos visto muchas mujeres solas con hijos menores a cargo, que están buscando trabajo, pero que al mismo tiempo son creativas. Algunas trabajan en huertas orgánicas, yeso, producen velas decorativas, la parte gastronómica, generando productos y servicios que son propios de nuestro departamento. He puesto especial atención en esto, y por eso hablo mucho del mundo del emprendedurismo. Muchas veces a mí como político me piden si puedo conseguirles trabajo en algún lugar, y en lo personal las estimulo para que ellas puedan crear su propio trabajo. Nosotros los políticos lo que tenemos que hacer es conseguir los apoyos para que ese trabajo como emprendedor se pueda apoyar, y luego tender una red de coordinación para que el producto de ese trabajo se pueda colocar, no solo en Lavalleja, sino también en la región y en otras partes del mundo”.

“Lo que vemos en el interior es que existen impulsos puntuales que han quedado en la nada por falta de apoyo. Y ahí el sistema político está ausente y es donde hay que cambiar la pisada y la forma de hacer política. Tenemos que cambiar la forma tradicional del sistema político del Siglo XX, para pasar a una forma más dinámica y creativa del Siglo XXI. Por eso queremos renovar la banca de diputado en Lavalleja”, finalizó Cesar.