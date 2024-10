La Amplia: “Por un nuevo gobierno del FA, valorando, corrigiendo y profundizando lo realizado”

Primera Página

ERNESTO MURRO Y FELIPE DE LOS SANTOS, REFERENTES DE LA LISTA 1358 DEL FRENTE AMPLIO

A modo de cierre de campaña, La Amplia, sector frenteamplista de reciente creación, bajo el liderazgo de Carolina Cosse, realizó un acto frente al local central del Frente Amplio en Minas. Previo a esta instancia, entrevistamos al maestro Ernesto Murro, referente a nivel nacional, y al arquitecto Felipe De los Santos, candidato a la diputación del sector por el departamento de Lavalleja.

Dentro del variado espectro de propuestas dentro del FA, ¿por qué decidieron ser parte de La Amplia?

Felipe De los Santos: en lo departamental, este camino junto a La Amplia y junto a Carolina (Cosse) como líder dentro de nuestro FA, comenzó rumbo a las internas. Dentro del grupo político que integraba manifesté que como edil departamental quería acompañar la candidatura de Carolina Cosse a la Presidencia de la República. Eso determinó que me abriera de este espacio político y que acompañara la candidatura de Carolina con una lista nacional de gente independiente y que, a su vez, renunciara al cargo en la Junta Departamental. Me reuní con Carolina al brindarle mi apoyo y en abril comenzamos a caminar juntos con un grupo independiente en las internas que tuvo muy buena votación (tercera entre las listas que acompañaban su candidatura y quinta a nivel departamental), una sorpresa para nosotros porque esperábamos una votación mucho más baja ya que habíamos tenido muy poco tiempo de campaña. Fue el primer acercamiento con La Amplia, con la visita de la Senadora Silvia Nane, quien habló en Minas sobre el Plan País.

El programa del FA es un acuerdo que hemos hecho todos y todas las frenteamplistas sobre los contenidos, y que ha implicado recorrer el país y conversar con la gente sobre políticas concretas. Planteamos la posibilidad de trabajar con La Amplia para octubre, luego de haber definido llevar una candidatura propia a la diputación como grupo departamental, valorando el respaldo de muchos compañeros y compañeras independientes dentro del FA, personas con otras militancias, desde lo sindical, desde los colectivos sociales, quienes confiaron en nuestro grupo para representarlos.

Ha sido un proceso muy enriquecedor. La Amplia tiene un equipo de gente muy interesante, muy diversa, que proviene de diferentes trayectorias. Recibir a Ernesto (Murro) es un honor enorme porque representa una actitud política y personal destacables, valoradas por propios y ajenos en la gestión de gobierno, una persona honrada, honesta, que estuvo al frente del Banco de Previsión Social (BPS) y luego del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Así como también es un honor militar junto a María Inés Obaldía, referente de la cultura del país, quien ha llegado a tantos hogares a través de los medios de comunicación y que hoy lo hace a través de la política; con Silvia Nane, que ha tenido una actuación destacadísima en el Senado de la República, con Carolina Cosse, que ha sido y es una referente de la fuerza política, quien, además, tanto en la Intendencia de Montevideo como en el Ministerio de Industria, Energía y Minería y en Antel demostró seriedad en el trabajo, de la mano con su gran capacidad técnica. Destaco también la enorme cantidad de jóvenes y de mujeres que La Amplia ha reunido, con las candidaturas más jóvenes a la diputación que tiene este país, lo cual habla de un compromiso real con la renovación dentro del FA.

Ernesto Murro: tengo el honor de haber sido fundador del Frente Amplio, en mi querido Salinas, en 1971, en el comité de base. Ver esto que Felipe resumía, de gente que se acerca por primera vez a la política, con listas encabezadas por personas que provienen del movimiento sindical, de las cooperativas, de organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, es fantástico. En mayo del año pasado hice pública una carta en apoyo a Carolina. Está liderando y debe liderar un espacio diferente dentro de la unidad del FA, un espacio que es necesario para el equilibrio interno. Es una mujer que piensa y que hace, que propone y que ejecuta. La bandera de La Amplia, de la 1358, es la bandera del FA. Queremos un gobierno del FA para la gente, con la gente y por la gente. Si bien las encuestas dicen que los principales problemas del país son la inseguridad y la economía, aparece el tema de la salud, el del empleo, donde el gobierno dice que se crearon 80 mil puestos de trabajo, mientras acaba de salir un estudio de la Universidad de la República que establece que no solo no son 80 mil, sino que son solo 30 mil porque, además, cambiaron las formas de medir, y con mucha gente con empleos precarios y zafrales que incluyen a los jornales solidarios (13 mil pesos por mes), para los cuales se inscriben 150 mil personas. En vez de enorgullecerlo, al gobierno debería avergonzarlo. Es una vergüenza nacional.

Queremos un gobierno para cambiar, en mi caso sin aspiraciones personales, apoyando a Carolina en los distintos lugares del país, haciéndolo con nuestro esfuerzo. Somos una lista pobre. Llegué a Minas desde Maldonado, y por no hacerle caso a Felipe, manejé por Ruta 12, donde tendría que estar prohibido circular porque es realmente un peligro hacerlo. Vine manejando yo, con un compañero, el auto es de su hermana, pagamos la nafta nosotros. Esto es La Amplia y como pasó en Lavalleja tuvimos la sorpresa a nivel nacional de los 20 mil votos en las internas, la quinta lista más votada del FA y la novena lista más votada de todos los partidos en todo el país. Eso nos alentó en primer lugar para convencer a Carolina, porque ella primeramente no estaba convencida de liderar este espacio. Carolina es necesaria dentro del FA, lo está demostrando en la campaña, junto a Yamandú (Orsi). Queremos hacer un gobierno con un cambio en serio, no queremos un gobierno para ‘hacer la plancha’. Queremos un gobierno distinto al actual por, para y con la gente, valorando lo que hicimos bien en los 15 años de gobierno del FA, corrigiendo lo que no hicimos bien y profundizando los cambios.

¿En qué aspectos concretos?

Ernesto Murro: debimos profundizar el Sistema de Cuidados, donde se partió desde menos 10. Fuimos el único país de América Latina que pudo empezar ese camino, lo comenzamos en 2015, y considero que debimos haber acelerado un poco más. Lamentablemente, como en tantas otras cosas, en este gobierno se puso marcha atrás, se retrocedió, sumado a lo que ocurre con el tema controles. Hoy sabemos que gente que está condenada en la Intendencia de Artigas, con altos sueldos, está cobrando Asignación Familiar como si fuera parte del sector vulnerable, o lo que significa el haber suspendido por parte de este gobierno, al mes de haber asumido, el control del sistema del transporte camionero que creamos como forma de garantizar los derechos laborales y para proteger a las empresas que compiten lealmente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice que por lo menos hay 150 millones de dólares de evasión en el transporte camionero, a lo que tenemos que sumarle la siniestralidad en el tránsito y lo que implica el narcotráfico. Que circularan en Uruguay por vía terrestre cuatro toneladas de cocaína también evidencia la falta de controles.

Queremos trabajo digno y estable para la gente. Una muy buena herramienta que creó el FA fue el monotributo. Hay 55 mil personas que se incorporaron a la seguridad social gracias al monotributo. Hoy sabemos que está siendo mal utilizado por ministerios e intendencias, organismos que contratan a supuestos monotributistas para que realicen trabajos que deberían hacer empresas o trabajadores municipales. Mucha gente nos dice: Yo los voy a votar, pero no digan nada, no me saquen fotos porque mi hija se queda sin la beca estudiantil, o no me dan unas chapas para el rancho, o me quedo sin trabajo en los jornales solidarios, o me sacan el monotributo. Es necesario un nuevo gobierno del FA, valorando, corrigiendo y profundizando.

¿La nueva gestión comenzará, de algún modo, con la realización de auditorías? ¿Se tiene claro qué país se estará recibiendo, en qué condiciones?

Ernesto Murro: estamos tratando de estudiar eso. Carolina ha hecho hincapié por su calidad de científica, de ingeniera, en estudiar la realidad. Estamos conociendo la realidad en las charlas con la gente. Queremos seguir aprendiendo no solo de las estadísticas, que hay que estudiarlas, de las encuestas, que hay que analizarlas, sino también del diálogo directo con la gente.

¿Acaso no estamos asistiendo a una campaña electoral fría y en la cual, a través de varios ejemplos, la tarea política se ha frivolizado?

Ernesto Murro: Uruguay sigue siendo, pese a retrocesos, dentro de América Latina un país donde la política y la democracia siguen siendo importantes para la mayoría de la población. Venimos retrocediendo y debemos hacer un esfuerzo para defender la democracia y la participación de la gente. Otro tema dentro de La Amplia es proponer la participación social de la gente en todas las instancias posibles. En Uruguay son muy importantes las movilizaciones sociales. Se está dando un proceso de nuevas demandas, de nuevas organizaciones sociales. Hace 20 años, el acto más importante era el del 1º de Mayo (Día de los Trabajadores). Sigue siendo un acto importante, pero por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, se realizan actos muy importantes, el 20 de Mayo (Marcha del Silencio), cuando hablamos de Verdad, Memoria y Justicia y Nunca Más, es un acto muy importante, y con la Marcha de la Diversidad ocurre otro tanto, al igual que lo que está pasando con el medio ambiente y con el cambio climático.

En pandemia se apreciaron muchas cosas. En primer lugar, la importancia del Estado, porque fue en Uruguay y en otros países, incluso en aquellos que quieren menos al Estado que en Uruguay, donde el Estado fue el único que salió a hacer algo, bien, mal, regular. Vimos la importancia de que Tabaré Vázquez, con Miguel Brechner, hubieran creado las ceibalitas para cada niño, las cuales fueron fundamentales durante la pandemia. Vimos la importancia que tenía haber creado con Tabaré el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que se había hecho desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y desde el Ministerio de Economía y Finanzas cuando mejoramos el acceso al seguro de paro, y con el Ministerio de Desarrollo Social las asignaciones familiares. Todo eso fue fundamental y es porque Uruguay sigue siendo un país con un Estado que debe ser importante. Este gobierno quiere reducir el Estado. Lo está haciendo en cosas menores, pero como sus integrantes tienen esa ideología, de afilar las tijeras para recortar, lo siguen haciendo.

Lavalleja es un importante centro de turismo interno del Uruguay. ¿Qué ha hecho este gobierno por el turismo interno? Lo ha reducido. Durante el gobierno del FA, el Ministerio de Turismo y el BPS llegamos a movilizar a unas 90 mil personas por turismo interno y social por año (solo el BPS llegó a movilizar a 25 mil personas). Creamos convenios con 40 centros turísticos de distintos lugares del país y hoy asiste la cuarta parte de gente, o la propuesta destinada a quinceañeras que fue discontinuada. Es el recorte de un derecho humano como es el turismo y también de fuentes de trabajo. Sumo el recorte realizado en las operaciones de ojos. Las iniciamos con la colaboración de Cuba y con la creación del Hospital de Ojos “José Martí”. Se siguen haciendo, pero hoy, para que vayan los médicos cubanos y uruguayos a revisar a la gente, previo a la operación, a los distintos pueblos del país, quien paga traslado, comida y hotel es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas porque el gobierno dejó de hacerlo.

La mayor representatividad del FA en la Junta Departamental de Lavalleja fue de 11 ediles. ¿El resultado electoral de octubre puede condicionar lo que suceda en mayo del año próximo?

Felipe De los Santos: puede incidir. Nosotros tenemos una apuesta que hemos trabajado como grupo departamental y que tiene que ver con las elecciones de mayo del año próximo. Creemos que hay que recuperar una buena representación política en la Junta Departamental para poder trabajar en torno a todos estos temas, además de la coordinación que se pueda hacer desde la diputación. Así como el gobierno nacional se ha alejado de las localidades, en lo departamental ha pasado lo mismo, y el FA ha tenido una capacidad muy limitada por la cantidad de representantes en la Junta para poder incidir en la agenda departamental.

Fue necesaria muchísima articulación para lograr cosas para el departamento. La apuesta para mayo es recuperar la representación para poder defender que haya un presupuesto quinquenal justo para Lavalleja, porque el que se presentó en su momento fue anacrónico, no reflejó la realidad del departamento, no tuvo obra pública ni la capacidad de recuperar inmuebles que están abandonados en el área central de la ciudad, ni para poder tener una gestión más justa de las tierras. A esas cosas tampoco las vimos en los cuatro años del gobierno departamental y creemos que después de este empuje importante que estamos haciendo, apuntar a en mayo tener mucha cantidad de votos frenteamplistas en Lavalleja y en todos los departamentos.

Ernesto Murro: Lavalleja es uno de los departamentos del Uruguay que más plata recibe del gobierno nacional. Por eso hablábamos de fomentar el turismo y el empleo estable, porque aquí hay producción, hay industrias, pero se puede hacer mucho más. Lavalleja, con su propia plata, aproximadamente paga el 40 o el 45% de su presupuesto, por lo que está recibiendo más del 50% de su presupuesto desde el gobierno nacional. Ahí hay un desafío enorme. Cuando el Partido Nacional en Lavalleja estaba dividido, el FA fue capaz de aportar sus votos para el fideicomiso que permitió hacer algunas obras, tuvo esa actitud democrática por el departamento. Llama la atención que quienes estaban tan peleados, ahora están tan unidos, pero son las circunstancias de la política y ahí nuevamente la diferencia de un Frente Amplio en su actitud, en su conducta y en su trabajo con la gente.