Lanzaron Lista 1828 “La Patriada Lavalleja” del Frente Amplio

En la Casa Margaret Burgueño, sede departamental del Frente Amplio (FA), se realizó el lanzamiento de la Lista 1828 “La Patriada Lavalleja”. El suceso contó con la presencia de Rosana Jaimés, presidenta del FA Lavalleja, María Elizabeth Cabana, candidata a diputada por Lavalleja, y Javier Gandolfo, candidato a senador por Canelones. Durante una conferencia de presentación, Jaimés destacó el compromiso del FA con la candidatura de Yamandú Orsi y la importancia de construir un Uruguay inclusivo y transparente, destacando además a los candidatos de la lista 1828.

OBJETIVO DE LA AGRUPACIÓN

En parte de su alocución, Cabana presentó su candidatura por “La Patriada”, enfatizando la importancia de la salud, el apoyo a los adultos mayores y la lucha contra la pobreza infantil, buscando unir fuerzas y obtener votos para lograr representación política y mejorar situaciones sociales. “Hace 30 años que vivo en Minas, pero soy de Solís de Mataojo. Soy licenciada en enfermería y me desempeño en las áreas privada y pública. Me siento muy contenta y emocionada y tengo muchas expectativas. El objetivo de ‘La Patriada’ es, traer gente a votarnos de diferentes partidos, y quisiéramos seguir el mismo alineamiento de Yamandú Orsi, que va a ser nuestro futuro presidente. Nos gusta su forma de ser, el llegar a la gente, su carisma y me siento muy identificada con eso. La nuestra es una lista abierta y quien quiera unirse con nosotros, que quieran venir a trabajar y traernos situaciones es para que nosotros podamos escuchar o que nos traigan diferentes planteamientos.

CARACTERIZACIÓN DE LISTA Y SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO

Explicó que es una lista “que se está formando y se caracteriza porque la mayoría somos mujeres trabajadoras de la salud, por lo tanto, vamos a enfocarnos en nuestras prioridades, qué es el problema que tenemos en salud. Acá nuestro departamento, lo vemos todos los días, tanto en el área pública como en el área privada. La salud mental es un tema que está en todo el país, no está ajeno nadie a eso y acá nosotros lo vemos. El suicidio y el intento de suicidio tiene un número que va aumentando y yo creo que tenemos todas las herramientas para poder, abocamos a eso. Se trata de trabajar junto a un equipo multidisciplinario integrado por gente muy bien preparada. La idea es escuchar y llegar a esas personas que son desde los adolescentes hasta el adulto mayor. Es un problema que lo vemos a diario y es muy lamentable. Muchas veces vemos en la puerta de emergencia, que no llega, que va a un cuidado moderado, pero otras veces lo vemos en nuestro CTI y lo vemos muy a menudo”. “Nosotros quisiéramos trabajar en eso, pero queremos que nos apoyen y nos acompañen”, señaló.

PROBLEMÁTICAS Y META

Cabana mencionó como otra problemática “el adulto mayor que está llegando a nuestras puertas de emergencia y a nuestro CTI incluso en un estado de abandono. Si bien obviamente que no todos, hay gente que nos acompaña, pero la mayoría llegan muy solos. Entonces, a ver si podemos captar eso antes de que lleguen en esa situación. Creo que tenemos que hacernos cargo de eso, hay que implementar algo. Yo tengo muchísimas ideas y muchas ganas, por eso necesito tener el apoyo de la gente que quiere lo mismo. Lo otro que también se ve acá y en todos lados es la pobreza extrema en la niñez. Tengo compañeras que trabajan en la RAP y me lo han planteado como que es una pobreza extrema en la infancia. Eso también tendríamos que trabajar para que ellos sean nuestro futuro. La idea de esta lista en este momento es juntar más votos para lograr más senadores y diputados que nos representen y por supuesto que el 27 de octubre nuestro candidato sea el nuevo presidente de la República”. “Yamandú Orsi es nuestro fin en esta primera instancia”, concluyó.

DIÁLOGO, APOYO Y NECESIDAD

Gandolfo agradeció a la comunidad frenteamplista lavallejina por el apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi, y destacó su trabajo conjunto y el compromiso por mejorar la situación de los más necesitados en el país. Resaltó la importancia del diálogo y la colaboración política en Canelones para resolver problemáticas locales. Habló del apoyo a pequeños productores, de la necesidad de políticas de Estado en salud y educación, y la aspiración de Orsi a la presidencia.