Un maestro escribe libros infantiles para inclusión de personas con discapacidad

CARLOS GARCÍA, MAESTRO Y ESCRITOR DE LIBROS INFANTILES

Carlos García Egúrez es maestro y escritor de libros infantiles ilustrados sobre temas de inclusión de personas con discapacidad. Su objetivo es generar naturalización de la diversidad y promover la empatía. Ha tenido mucho éxito, con ocho ediciones agotadas y apoyo de autoridades locales. Además, planea publicar más libros sobre temas sensibles como el acoso escolar. También tiene en mente realizar la biografía de un deportista para visibilizar otros deportes aparte del fútbol. El docente y ensayista se presentó en la Plaza Libertad de Minas para participar en segunda feria inclusiva a nivel departamental. En dialogo con Primera Página explicó que trabaja “en libros infantiles Ilustrados para niños que tratan temas que tienen que ver con la inclusión de las personas con discapacidad”.





OBJETIVO

García reconoció que su interés en la literatura tiene mucho que ver con su profesión de maestro y su actividad por los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la visión social de la discapacidad. “El objetivo es principalmente generar naturalización de la diversidad funcional, desvictimizar la realidad de la persona con discapacidad y promover empatía. Eso es lo más importante. Desde 2020 a la fecha vamos en la octava edición, se han agotado varias veces y hemos recorrido todo el país”. Recordó haber empezado con cuatro y ahora son seis títulos, “y el año que viene uno que no pudo salir este año por un tema de la ilustración”.





PROYECTO Y PROYECCIÓN

Para el escritor, la sociedad “se interesan mucho en el tema”. “Esto es un proyecto incluso autogestionado que tuvo un impacto tremendo y la gente se interesa mucho, tanto los docentes como las familias. También hemos logrado un muy buen apoyo de las autoridades, fundamentalmente de los gobiernos locales, pero a nivel nacional todavía no hemos tenido la respuesta que esperamos. En la proyección literaria puedo confirmar que hay más libros infantiles, incluso el año que viene voy a publicar un libro que no forma parte de la colección de cuentos inclusivos, pero que trata un tema muy sensible, el bullying, el acoso escolar”. “Tiene como propósito ser una herramienta para trabajar estos temas en el aula y ayudar a los niños”, acotó.





DIFUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN

García piensa hacer la biografía de un deportista local, “un chico que es boxeador y está triunfando afuera, pero a veces como acá importa mucho el fútbol y parece que los otros deportes no están ahí”. “Es una manera de darle difusión y visibilidad”, concluyó.