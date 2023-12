Primera Final del Clausura el jueves 20:00 horas en cancha de Olimpia

Primera Página

* La revancha el domingo a las 19:00 horas en el “Walter Montero”

La Mesa de la Divisional “A” reunida anoche en Casa de los Deportes estableció los detalles de las finales del Torneo Clausura de Primera División. El partido de ida se disputa el jueves a las 20:00 horas en cancha del Club Olimpia, mientras que la revancha se disputa el domingo a las 19:00 horas en el Estadio “Walter Montero” de Barrio Olímpico. En caso de empate en puntos al cabo de los dos partidos, el título se define mediante la ejecución de tiros penales.





CONSTANCIA EN LOS FORMULARIOS

En el encuentro entre Nacional y Barrio Olímpico, el árbitro Alejandro Montanelli estampó en el formulario que expulsó a Santiago Mena de los tricolores por “doble amarilla”. Por su parte el árbitro de Olimpia y Lavalleja, Jhony Pereira, estampó en el formulario del partido que “a los 83 minutos de juego “expulsó al jugador N° 10 del Club Olimpia, Sr. Emiliano Bonilla, por doble amonestación. Al minuto 88’ de juego expulsó al jugador N° 15 de Olimpia, Sr. Emiliano Segovia con roja directa, por agresión, por pegar codazo a un rival con el juego detenido llegando a destino en la cara del jugador rival. Al minuto 90 más 5 expulsó al jugador N° 20 del Club Olimpia Sr. Diego Fernández por doble amonestación. Al minuto 90 más 5 de juego expulso al jugador N° 22 del Club Lavalleja, Sr. Gregorio Almeida, por doble amonestación. Al finalizar el partido ingresa al campo de juego el Sr. Edgardo Velozo del Club Lavalleja, se dirigió directo al asistente N° 1 con insultos y amenazas intentando agredirlo con golpes de puño no llegando a destino, luego intentó agredirme a mi repitiendo insultos y amenazas (los voy a matar cuando los encuentre en la calla) y en momento me agarró de la muñeca y me cinchó. También luego de finalizado el partido el Sr. Jonathan Pérez N° 10 del Club Lavalleja se dirigió a insultar y amenazar al segundo asistente (sos un cagón, te voy a agarrar en la calle) y lo empujó reiteradas veces. Además finalizado el partido hubo parciales de los dos cuadros que ingresaron por arriba de la malla al terreno de juego y se dirigieron a empujar e insultar jugadores. Cuando Olimpia hizo el segundo gol entraron dos parciales por arriba de la malla a festejar con los jugadores el gol y luego se retiraron por arriba de la malla”, concluye el árbitro del partido en el formulario.





Campeonato Minuano 2023 “Dr. José Luis Alayón”

Torneo Clausura: Gerardo Cano

Final - Partido de Ida

Jueves 14

Cancha: Club Olimpia

Hora 20:00: Olimpia – Barrio Olímpico

Final – Partido de Vuelta

Domingo 17

Cancha: Club Barrio Olímpico

Hora 19:00: Barrio Olímpico – Olimpia

Nota: en caso de empate al cabo del segundo partido, el título se define mediante la ejecución de tiros penales.