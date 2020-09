Fabián Marenales: “Fue un honor ser el técnico de la Selección”

Primera Página

Reportaje especial de Gonzalo Martínez

Primera Página mantuvo diálogo de forma exclusiva con el Profesor Fabián Marenales, quién fue el Director Técnico de la Selección mayor de Lavalleja en el pasado verano. El Profesor Marenales, accedió a la entrevista y respondió todas nuestras respuestas sin ningún inconveniente. En el transcurso del reportaje, Fabián manifiesta opiniones sobre diversos temas, no solamente del proceso de Selección sino también de la actualidad del Fútbol Minuano. Al comienzo de la entrevista, Marenales fue consultado sobre que conclusiones saca sobre la participación de la Selección mayor, y manifestó que: “En primer lugar, el proceso de Selección tuvo algunos contratiempos prácticamente desde el comienzo. La tardía designación del Cuerpo Técnico llevó a que los tiempos de trabajo se vieran afectados, sumado a la extensión del torneo local lo que complicó bastante. Cuando se resolvió empezar se sufrieron algunos contratiempos importantes, el mayor de todos fue que tuvimos que realizar una nueva citación debido a lo que pasó con los jugadores de Lavalleja y con el plantel original. Por lo tanto, eso quedó con un contratiempo importante desde el comienzo. A partir de eso cuando empezamos las actividades tuvimos otras dificultades, el hecho de que distintos jugadores no se pudieron incluir por distintos motivos, algunos por temas sanitarios, u otros por temas reglamentarios y administrativos. El plantel original lógicamente se vio disminuido desde el punto de vista deportivo. A eso, les tenemos que sumar las dificultades que tuvimos para entrenar, ya que no teníamos el Estadio con la disponibilidad que precisábamos, y en las canchas de los clubes nos pasó más o menos lo mismo. Tuvimos varias dificultades para poder entrenar. Por ende, el comienzo fue bastante complejo. Posteriormente, el devenir del torneo nos encontró en una serie muy pareja, donde el equipo no logró cumplir numéricamente algunas de las virtudes que mostró en el juego, y esto nos fue relegando en la tabla. Por lo tanto, desde el punto de vista numérico, los objetivos evidentemente no se cumplieron y tenemos que hacernos responsables de eso. De todas maneras, yo creo que se mostraron algunos casos positivos en cuanto al juego y al rendimiento de algunos integrantes del plantel. Estas virtudes, no se vieron reflejadas por las diferentes dificultades que tuvimos en el comienzo de la preparación, y en el desarrollo del torneo con algunas lesiones importantes que nos perjudicó en el transcurso del campeonato. Lógicamente, más allá de todo eso hay que asumir responsablemente que no se cumplieron los objetivos deportivos y que debemos repensar porque pasó eso. Está claro que no fue un proceso de trabajo lógico, y acostumbrado a la Selección de Lavalleja”; señaló el Profesor Marenales.

“ME SIENTO PARTE DE LA SELECCIÓN DE LAVALLEJA”

Más adelante, Fabián expresó que significado tuvo haber estado al mando de la conducción técnica del seleccionado de Lavalleja, y dijo que: “Para mí fue un honor haber estado al frente de la Selección. Estoy seguro de que el resto del Cuerpo Técnico comparte conmigo ese sentimiento. Yo estuve muchos años como jugador, y me siento en cierta medida parte de la Selección de Lavalleja. Creo que la Liga Minuana merece ser defendida deportivamente de la mejor manera posible. De mí parte, estuvo, está y estará el máximo de mis esfuerzos para representar lo más dignamente posible a la Selección de la Liga Minuana. Por eso, ha sido claramente un honor para mí haber pasado por esta instancia, que siempre ha sido un horizonte al cual alcanzar y que afortunadamente lo logré en este año”.

