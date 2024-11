Una gran exposición del Serrano Garden Club

Primera Página

DESTACARON LAS JUEZAS LA CALIDAD Y EQUIBRIO DE TODAS LAS PROPUESTAS

El sábado y domingo en la sala de exposiciones y en el patio de la Casa de la Cultura, se llevó a cabo la exposición del Serrano Garden Club de Minas, con una propuesta como siempre apostando a la calidad de los vegetales y a la creatividad en los diseños.

La belleza de las flores, especialmente -aunque pocas-, las rosas, así como las plantas ornamentales asombraban por la calidad. Y algo que es constante año a año, es la creatividad de los diseños, y la prolijidad de la puesta en exhibición.

Un año especial, porque Serrano Garden Club está cumpliendo 30 años de su creación.





SATISFACCIÓN

Consultada María Laura Cuervo, presidente del Serrano Garden Club de Minas, sobre la exposición, señaló que “es una actividad muy importante, porque es el cierre del año, y estamos muy satisfechas por las expresiones de las juezas, quienes nos dijeron que habían encontrado una muy linda exposición, aunque venimos de un invierno crudo y horrible para todos por los fríos, pero especialmente para nuestras plantas, por lo que faltan en la muestra muchos trabajos, porque aspiramos a la calidad, no a la cantidad, y las que consideramos que no debían estar, -porque no habían tenido el tiempo necesario para estar en la exposición-, no estuvieron”.

SE LOGRÓ

Al señalarle que las juezas subrayaron la calidad de los vegetales, la creatividad de los diseños y la prolijidad de las presentaciones, Cuervo dijo que “sí, es una satisfacción que nos señalaran esas cosas, porque tanto en la horticultura como en lo artístico, hay que tener en cuenta la prolijidad, la presentación, los equilibrio de los diseños, el estado de las flores, que con la temperatura, la movilización hacen perder muchos valores que poseen. Y eso considero que se logró”.

Son treinta años del Serrano Garden, la pregunta fue cómo lo están viviendo, la presidente expresó que “se ha festeja, lo celebramos con muchas ganas, tuvimos la preciosa visita de Emma Sanguinetti, y todo el año hemos tenido actividades internas, y hemos participado en una exposición en Punta del Este, donde sacamos un primer premio en diseño artístico con la mesa de celebración que participó, y ahora participamos en la exposición que se hizo en el Aeropuerto de Montevideo, organizado por los clubes fundadores del Garden en Uruguay. Ha sido un año muy activo”.

PRESIDENCIA

María Laura Cuervo termina este año su presidencia y asumirá Daysi Larrosa, por el próximo año. “Terminamos un año, súper contentas por todo lo hecho, pero sobre todo por el ingreso de cinco compañeras jóvenes, con muchas inquietudes, son espíritus renovadores, porque esta actividad nos lleva a hacer muchas cosas. Fue un año donde cumplimos lo que nos propusimos, y eso creo que es muy importante. Y quiero destacar el espíritu positivo, colaborativo de todas las compañeras, tenemos algunas con más de 90 años, y chicas jóvenes, esa mixtura generacional enriquece y potencia el club”.

“LA JURA FUE FANTÁSTICA”

María Marta Álvarez de Ingold fue jueza en horticultura -flores cortadas, rosas, plantas en recipiente en flor- manifestó que “la jura ha sido fantástica, pero muy difícil, porque la calidad de la horticultura es maravillosa, y dificultó mucho decidir los primeros y segundos premios, porque es muy parejo. Nos parecieron muy saludables los vegetales presentados, y a su vez impecable las presentaciones, la colocación, la calidad de las flores es espectacular, y las ramas impactan, el colorido de las flores muy de acuerdo con su categoría”.

“SIEMPRE HAY SORPRESAS”

Al pedirle si se puede resaltar alguna de las plantas o flores, Álvarez dijo que “siempre hay sorpresas, había una rama de santa Rita espectacular, con una floración impresionante, había unas bulvacias grandilocuentes, una trachelium muy buena, pero realmente todas eran de destacar. Por eso es muy difícil adjudicar los premios, a veces había para dos primeros y así. En resumen, una muy buena exposición”.

CALIDAD

Sobre el trabajo de juezas, dijo Álvarez que “somos jueces en todo el país, y sí, vemos diferencias porque los tamaños y espacios de las exposiciones son diferentes, jurar en un club como el Serrano Garden, es un poco más simple, porque el nivel es muy alto, y está muy concentrado, pero cuando son varios clubes que se unen en una exposición, son muchas más muestras las que hay que evaluar. El Serrano Garden tiene un nivel de calidad y de presentación enorme, son de una gran prolijidad y equilibrio es súper destacable porque todo lo que hacen tan bien”.

HOMBRES, NIÑOS

Al mencionarle que son solo mujeres las que integran el club, dijo que “acá en Minas sí, pero en otros lugares hay hombres, son muy pocos, hay en Punta del Este, pero no es común. Sí hay más hombres en la Sociedad de la Rosa, se han integrado más”. Respecto a la integración de niños y niñas a garden junior mencionó Álvarez que “hay jardinería de niños, que se separan por edades, y lo organiza cada club. Acá en Minas hubo, pero a veces se complica por otras actividades de los chicos y chicas”.

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE CLUBES

Manifestó que en el Uruguay, hay unos 56 a 58 garden club, “es un número importante, hay grupos grandes, en Montevideo hay unos nueve clubes, y el resto está desperdigado en todo el país, con muy buenos resultados. Además del trabajo y la pasión por las plantas, hacen actividades paralelas como charlas, talleres. Supe de la charla de hace poco acá con Emma Sanguinetti que fue excelente, estaba invitada, fue una pena no poder asistir, es brillante Emma. Cuando un club cumple un determinado número de años, -Serrano Garden cumple 30 años-, hacen ese tipo de evento que son hermoso. Emma es fantástica por el conocimiento que tiene, tanto como historiadora como interesada en esos temas de plantas y flores, que son parte de la cultura de un país también”.

CONFORMES Y EMOCIONADAS

Raquel Arguindegui jueza de diseño artístico, dijo que “fue difícil, muy buen nivel, muy lindas presentaciones, nos llevó tiempo hacer los puntajes para ser lo más justas posible, y quedaron conformes y emocionadas algunas de las señoras que participaron”.

“SE TIENE EN CUENTA TODO”

Al preguntarle cuales son los ejes en el momento de juzgar, dijo Arguindegui que “se tiene en cuenta todo, el diseño, el manejo del material vegetal y su calidad, cómo crean la unidad decorativa del arreglo floral, cómo manejan el espacio, el equilibrio de los colores, la expresividad de cada presentación, y más. Son todas estas cosas juntas lo que hace que se consiga una evaluación por parte nuestra”.

“HERMOSAS PROPUESTAS”

Sobre las obras presentadas manifestó Arguindegui que “presentaron mesas, de un gran nivel, collage, bandejas, diseños creativos, hay obras muy hermosas, cuidan mucho la línea y el equilibrio de colores, de materiales, hermosas propuestas”.

“SE SUPERAN”

Respecto al nivel del Serrano Garden, dijo Arguindegui que “es muy bueno, nosotros andamos en esta labor recorriendo el país, y acá encontramos un gran nivel tanto en calidad de los vegetales como en la creación artística. Una condición que es muy importante, es que el nivel año a año se supera, he venido varias veces y veo esa superación, son muy trabajadoras, y muy creativas. Es un placer venir, es una provocación a la sensibilidad con grandes logros de belleza”.