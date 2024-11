Alfredo Villalba fue reconocido por la Cámara de Industrias del Uruguay

Primera Página

FESTEJOS DEL DÍA DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y LOS FESTEJOS DE LOS 126 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE CIU

El 12 de noviembre se conmemora el “Día de la Industria Nacional”, y a su vez se realizó el festejo del 126° aniversario de la fundación de la Cámara de Industrias de Uruguay (CIU). La celebración se llevó a cabo el jueves 14 de noviembre con la presencia del presidente de la Republica Luis Lacalle Pou, a quien dio la bienvenida la directiva de CIU, y acompañaron el acto el candidato a la presidencia por el Partido Nacional Álvaro Delgado, y la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio Carolina Cosse, así como reconocidos políticos, emprendedores y empresarios, autoridades nacionales, integrantes de la Cámara de Industria.





EL SALUS TAMBIÉN

Previo al acto, el presidente Lacalle Pou y la directiva de CIU inauguraron la exposición “La industria es parte de tu vida”, de la artista Mariana Hernández, que cuenta con quince obras representativas de productos icónicos de las empresas, entre ellas Salus. Cada obra cuenta con un código QR para conocer más sobre la compañía y su vinculación con la CIU. La muestra estará disponible hasta el 31 de enero y se podrá visitar de lunes a viernes de 12 a 17 horas, en el hall del edificio ubicado en avenida Italia 6101.





DISCURSOS

En el acto hicieron uso de la palabra el presidente de la CIU, Fernando Pache, que expuso sobre la situación del sector, las acciones impulsadas y los desafíos y propuestas planteadas desde la gremial empresarial para contribuir a su crecimiento.

Luego expuso Sebastián Pérez, asesor económico de la CIU, sobre la situación de la industria, su aporte al Producto Bruto Interno del país, la evolución reciente de las exportaciones, el empleo y las inversiones, y presentó el comportamiento de los principales sectores de la actividad industrial.





RECONOCIMIENTO

Después se entregaron reconocimientos, entre ellos al minuano Alfredo Villalba “por su contribución a la promoción de la industria nacional a través de la plataforma Industria Uruguaya.tv que cuenta con múltiples canales de promoción, para los productos de empresas manufactureras”. Destacaron que “sus acciones aportan a valorizar la presencia del sector en la vida de los uruguayos. En la celebración de los 126 años de CIU, realizamos el reconocimiento al señor Alfredo Villalba, responsable de la iniciativa. Agradecemos su contribución a la promoción de la industria nacional”. Al recibir la placa de reconocimiento, Villalba agradeció de forma breve, con sencillas y emotivas palabras.





EN UN BUEN CAMINO

Consultado Alfredo Villalba sobre el significado de este reconocimiento señaló: “Nos pone muy contentos porque un reconocimiento al trabajo, a lo que hacemos, y reafirma, por parte de los demás, que estamos transitando un buen camino. Esto, como todo lo que he hecho en mi vida, ha sido a pulmón, a fuerza, a perseverancia, a garra, a tratar de nunca bajar los brazos y hace un diferencial que toda humanidad precisa. Desde mi punto de vista la industria uruguaya no era reconocida, no había mentalización de la importancia de lo nuestro. Hace muchos años creamos este espacio que tiene como objetivo destacar las bondades de los productos uruguayos. Además, fue inesperado el reconocimiento, la CIU nos había citado en varias oportunidades para tratar nuestra forma de trabajo, para hacerlo en conjunto, nos dijeron varias veces que veían con buenos ojos nuestro trabajo. El año pasado nos invitaron para los festejos de los 125 años de la CIU, este año las autoridades decidieron darnos esa plaqueta. Ahora seguir para adelante, siempre para adelante y con humildad, con los pies en la tierra, sabiendo que todos los días se presentan desafíos nuevos. Cada vez hay que focalizarse más en lo que es importante, que en nuestro caso es destacar la industria uruguaya, tanto de grandes emprendimientos como también el trabajo de las pymes, aquel que elabora productos con entusiasmo, pero después se le complica para llegar a las góndolas de los supermercados, porque no hay lugar, o los precios son abultados, eso hace que la gente desconozca esos productos y no los consuma. Nosotros lo que hacemos es que la gente conozca la producción, la adquiera, deguste, y valore. Estamos contentos, y siempre para adelante”.