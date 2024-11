Luisely Nappa: “Me emocionó la actitud de la directiva de Estación”

Primera Página

* Recibió una plaqueta por su “esfuerzo y compromiso con la Institución”

El veterano y ex dirigente del Club Estación, Luisely Nappa (81 años), no pudo asistir a la ceremonia prevista por la directiva de Estación para homenajear a ex presidentes y colaboradores del Club, por razones de salud. Luisely Nappa visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos dijo a nuestra redacción “lamentablemente no pude asistir al reconocimiento y homenaje, por razones de salud. Pero la verdad me emocioné mucho por la actitud de la Directiva de Estación y lo valoro mucho. Se que están trabajando muy bien y les agradezco haberse acordado de mí. Me hicieron volver a una etapa muy hermosa de mi vida, donde le dedicamos muchas horas y el mayor de los esfuerzos al club que amamos. No quiero nombrar a nadie para no caer en el error de alguna omisión, pero fueron años divinos y junto a gente maravillosa, con muchas vivencias y anécdotas. Ojalá que Estación siga creciendo institucionalmente, que es lo más importante. Mil gracias a todos por acodarse de mí”, nos decía en su hogar Luisely Nappa, quién fuera por muchos años un activo dirigente y delegado de Estación ante la Liga Minuana de Fútbol.