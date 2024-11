Inauguración de obras en Hospital “Vidal y Fuentes”

Primera Página

ADMINISTRACIÓN, FARMACIA, BLOCK QUIRÚRGICO Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CON UN GASTO DE MÁS DE 200 MILLONES DE PESOS

La dirección del Hospital de Minas, Doctor Alfredo Vidal y Fuentes, llevó a cabo la inauguración de las obras edilicias del sector administrativo, farmacia, block quirúrgico y planta potabilizadora de agua, con un gasto de más de 200 millones de pesos. Ayer antes del mediodía, se realizó el acto con la presencia de su director, doctor Andrés Balduini, el intendente de Lavalleja, Mario García, la diputada Alexandra Inzaurralde, la diputada electa Adriana Peña, el presidente de la Junta Departamental, Joaquín Hernández, varios ediles, el alcalde de Mariscala, Francisco de la Peña, el jefe de Policía de Lavalleja, Eduardo Darnauchans, el director Departamental de Salud, Guillermo Riccetto, y parte del directorio de ASSE encabezado por su presidente, Marcelo Sosa, vicepresidente Néstor Graña, también estuvo presente el expresidente de ASSE, doctor Leonardo Cipriani. Entre el público había dos personas con pancartas que expresaban: “Salud Mental Emergencia Nacional” y “Muchas reformas. Los médicos especialistas para cuándo”.





ORGULLO

Abrió la oratoria el intendente García, destacando que esta la inauguración “es un hecho histórico que nos pone orgullosos. Veíamos el recordatorio de la puesta fundamental del hospital, y las imágenes del hospital de principios del siglo XX, que fue modelo en el país y orgullo de los lavallejinos. Hoy podemos decir que esta generación, ha cumplido con el designio de mantener este hospital como orgullo de Lavalleja y de la zona Este del país, por eso tenemos que agradecer el esfuerzo continuo para poder hoy estar inaugurando”.





IMPACTADOS

García señaló que “los que me conocen saben de mi ansiedad natural que me invade en la actividad, y no podíamos esperar a hoy para conocer de primera mano lo que inauguramos. Estuvimos en la noche de ayer, junto al director (Balduini) y algunos funcionarios, recorrimos las instalaciones, y quedamos impactados de lo que se pone en funcionamiento al servicio de la comunidad: un hospital de primer nivel, y nos pone muy felices esta realidad que se ha ido construyendo a través de los años”.

Agregó el intendente que “están aquí autoridades del Festival Minas y Abril, que tanto han colaborado con el hospital y forman parte de él. Me complace también tener a las Hermanas Capuchinas, para quienes pido un fuerte aplauso (aplaudieron), que también son parte de esta realidad, y seguramente de momentos muy difíciles que atravesó esta institución en sus inicios, como aquello que nace a la vida, y fundamentalmente a la vida pública”.

“LA REALIDAD HOY LA VEMOS”

García dijo que “hay que reconocer el esfuerzo conjunto de muchas instituciones que aportan silenciosamente para que las cosas salgan adelante. Saludar las decisiones que se toman para que la descentralización no sea una palabra sino un hecho. Las realidades se construyen con recursos, y estos surgen de las decisiones, y las decisiones han estado y la realidad hoy la vemos. Gracias a todos los que forman parte del hoy, que nos permite vivir este presente. Un agradecimiento enorme a los funcionarios de la salud, que en los momentos más difíciles que le tocó vivir a este país, dijeron presente, no bajaron los brazos, e hicieron que Lavalleja sea uno de los departamentos que mejor atravesó la pandemia. Gracias a todos y a seguir por este camino. Trabajando juntos no hay desafíos que Lavalleja no pueda alcanzar”.

DESESPERADO COMIENZO

Seguidamente hizo uso de la palabra el director Andrés Balduini, quien hizo un discurso extenso. Agradeció a los presentes, nombró las pancartas y dijo que ASSE “está trabajando por la salud mental y por más especialistas”. Señaló que asumió como director en plena pandemia, “no nos podemos olvidar, fue en julio de 2020, y este hospital fue designado referente regional para atender el Covid. Y para eso se trabajó intensamente con la dirección Departamental, con la IDL, y quiero destacar a su director de Higiene de la IDL en ese momento: Manuel Rodríguez, con quien trabajamos codo a codo para este hospital, fue el departamento que tuvo menos muertes de Covid. El CTI del Covid atendió a 130 ciudadanos, algunos fallecieron lamentablemente”.

CERO ¿CERO?

Aseguró Balduini que “recibimos un hospital que en los cinco años anteriores había tenido cero inversión, cero inversión edilicia, cero mantenimiento, teníamos un block que se llovía, humedades por todas partes, dos salas de internación de hombres y de mujeres que se llovían. Una de esas salas hoy esta clausurada por lluvia. Pero tuvimos la suerte, la visión, y los recursos necesarios gracias a Minas y Abril, de hacer las salas nuevas, que en abril fueron inauguradas con un costo de 15 millones de pesos. Dos salas que no envidian en nada a las del sector privado. El proyecto del block quirúrgico, que fue lo que recibimos, muy bueno, diseñado por el doctor (Daniel) Ximénez dos períodos atrás, pero faltaba algo, y en la segunda visita que hizo la dirección de ASSE, lo hablamos y lo íbamos a hacer, pero teníamos 33 millones de pesos en caja, y el proyecto salía 80 millones, y al final salió 120 millones de pesos. Está administración de ASSE, con Cipriani y su equipo, se hicieron cargo de la diferencia, y se hizo el block quirúrgico. Tampoco se había previsto el mantenimiento del block, el personal y el equipamiento, esta administración puso camillas quirúrgicas, gracias a Minas y Abril recibimos 25 mil dólares. Y se hacen hoy cirugías altamente especializadas, y logramos que los usuarios no vayan a Montevideo. Es un hospital que puede ser centro importante de la medicina y referente”.

AUMENTO DE ATENCIÓN

Agregó el director que “este año se aumentó la atención en el block quirúrgico, se llevan realizadas unas 1.400 cirugías, se atienden cirugías buco maxilar, cirugías pediátricas. Otra cosa, el doctor Carlos Paravís llevó el hospital en su corazón, y por eso al block le pusimos su nombre. Yo también llevo en mi corazón el Hospital Vidal y Fuentes, y por eso el busto del doctor Alfredo Vidal y Fuentes lo pusimos donde estuvo siempre, estaba adentro y nadie lo veía, ahora está acá en el frente del hospital”.

ADMINISTRACIÓN

Se refirió a la remodelación de la administración e ingreso, Balduini dijo que “se hizo una remodelación muy buena del ingreso, y la centralización de la administración. La administración estaba dispersa en el hospital, lo hablamos con los presidentes de ASSE Cipriani quien me comunicó que me habían transferido los dineros para esta obra que vamos a inaugurar ahora. Otra obra es la farmacia nueva, esta administración de ASSE con Cipriani y ahora Sosa, se ha preocupado muchísimo en comprar medicamentos. Cuando empezamos lo hicimos con 3 millones 100 de medicamentos, hoy estamos en un 60% por encima de aquel número. Pero hay una realidad, saquen las conclusiones, pero tenemos unos 200 usuarios más por mes, debe ser porque la atención acá se cumple, es cierto que nos faltan algunos especialistas, estoy de acuerdo, pero este director dispuso que cuando faltan especialistas, vean en los privados, pagamos la consulta 5 mil pesos ahí. Esto es así y hay que decirlo”.

SALUD MENTAL

Manifestó Balduini que “nadie me va a hablar de salud mental, saben todos mi situación, yo tengo en mi familia una hija con problemas de salud mental. Y soy el que más me he preocupado por la salud mental en Lavalleja, pero a veces no tenemos soluciones, porque no hay especialistas, y no hay especialistas que se quieran radicar acá, creo que una buena idea es que se hagan pasantías de residencia, ahí tendríamos solucionada la problemática de salud mental. Pero eso es lento, y no hemos tenido muchas soluciones. Sí hemos mejorado, pero no lo que quisiéramos. Hace poco se inauguró un centro para pacientes con adicciones, que está funcionando en forma impecable, tenemos unos veinte usuarios de ASSE que se están atendiendo ahí y están saliendo de la droga, y eso es lo importante”.

ALOJAMIENTO

Agregó Balduini que “se creó un alojamiento para los acompañantes de los pacientes, que venían de localidades como Batlle, Aiguá, Tala, porque no tenían donde quedarse, donde comer, ni baños para bañarse, y se hizo un alojamiento y me siento muy orgulloso porque cuatro personas se pueden alojar en el hospital, donde le dan todo lo que necesitan, como personas dignas que son”.

LOCURA POR EL AGUA

Expresó el director que “otra cosa que fue una locura mía, y Cipriani es testigo de mis locuras, en setiembre de 2020 como ordenador de gastos, pero con la consigna del presidente de la República de que hay que ser muy austeros, porque los dineros son de la población. Llegó una factura de agua, unos 400 mil pesos de agua, ¡cuánta agua se gasta acá! Me asesoré, hice un proyecto y lo mandé a ASSE, para hacer una perforación, y según la calidad del agua se podría usar para el hospital, que gasta 2 mil litros de agua por hora y gasta unos 400 mil pesos mensuales. De esa locura mía, conseguimos que hoy tengamos, con una perforación a 45 metros, un agua impecable con la calidad de la de OSE, hoy está funcionando con esa agua el hospital. Eso se llama austeridad y el cuidado de los recursos de todos los uruguayos”.

AGRADECIMIENTOS

Agradeció Balduini a su equipo de gestión, “porque aguantar el ritmo y la intensidad que yo le pongo al hospital no es nada fácil, al igual que le agradezco a mi familia. Y los funcionarios impecables que tiene el hospital, hemos hecho las cosas. Agradecer a la atención que brinda la RAP de Lavalleja, de la mano del doctor Antúnez, sobre todo durante la pandemia. Agradecer el apoyo de la IDL y en especial del intendente Mario García y sus funcionarios.

DEBERES

Reflexionó Balduini: “Estamos finalizando la gestión, y quedan muchos deberes para la gestión entrante, hacer las salas de internación que ya están financiadas, las van a poder hacer aunque no estemos nosotros. Ampliar la emergencia, y hacer la sala de internación de cirugías, las políticas de la salud tienen que seguir, no importa los partidos, lo importante es el usuario”.

HOSPITAL REGIONAL

Dijo el director que “también este hospital merece ser regional en todo sentido, porque significa más presupuesto y mejores servicios. Todo lo que hemos hecho, no hubiera sido posible sin el compromiso de los funcionarios. Y un agradecimiento a mi familia, son noches sin dormir, de amargura, hasta de llanto, porque hay cosas que queremos hacer como la salud mental y estamos limitados”.

POLÉMICO

Balduini volvió respecto a la salud mental “pasa una cosa muy particular, tenemos especialistas, pero tenemos la espera normal que tiene el mutualismo, no entiendo mucho la situación, nosotros llamamos 48 horas antes a quienes están agendados para ser atendidos por un especialista, gasta el hospital en un funcionario y llamando y muchas veces no atienden el teléfono, lo otro es que de quince consultas solicitadas, vienen ocho, ¿dónde está la carencia de los especialistas? Hay carencias pero ¿dónde están las carencias? El compromiso tiene que ser del hospital, de ASSE, pero también del usuario, si se agendó tiene que concurrir a la consulta, y eso se los pido”.

PLACA

Seguidamente hizo un agradecimiento al doctor Cipriani, y le hizo la entrega de una placa.

Cerró la oratoria el presidente de ASSE, Marcelo Sosa, también con un extenso discurso, repitiendo o reafirmando muchos de los conceptos vertidos con anterioridad. Finalmente se hizo el corte de cinta, y un recorrido por las nuevas instalaciones del Hospital Alfredo Vidal y Fuentes.