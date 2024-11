Emilio Pérez: “Los árbitros confunden los roles, se toman atribuciones que no les corresponde”

Primera Página

* El delegado de Lito señaló que “anunciando que no le arbitrarán a Granjeros en Villa del Rosario, es discriminación para con un integrante de esta Liga.

Luego de leída la nota de la Gremial de los Árbitros, donde anuncian una serie de medidas, entre ellas que no habrá funcionarios disponibles hasta el 30 de noviembre. Además piden servicio 222 para Divisiones Juveniles y 5 Policías para Primera División. Pero algo que molesto y mucho al delegado del Club Atlético Lito, Emilio Pérez, fue el anuncio que no le arbitrarían a Granjeros en su cancha de Villa del Rosario. Pérez señaló que “ya le paso a Lito y ahora le pasa a Granjeros, y mañana puede ser otro Club. Los árbitros se toman atribuciones que no les corresponde. Acá se están confundiendo los roles, para eso esta el Tribunal de Penas, que es quién debe sancionar si el caso lo amerita. Lo que hacen los árbitros anunciando que no le arbitrarán a Granjeros en Villa del Rosario es discriminación para con un integrante de esta Liga. Las Mesas de la “A” y de Formativas deben fijar los partidos como corresponde, los árbitros no tienen potestades para impedirle a Granjeros que fije su cancha cuando sea locatario. Además la agresión al árbitro fue en cancha de Estación, con un jugador de Granjeros, se activaron los protocolos, no participaron el resto de los jugadores y no hubo invasión de parciales. Ya la justicia se expidió con el involucrado y en breve se va a expedir el Tribunal de Penas. Porque no le van a arbitrar a Granjeros en su cancha?. Confunden los roles y discriminan. El Colegio de Árbitros también confunde los roles, es un órgano de la Liga, electo por los Clubes y asume roles que no les corresponde”, decía Emilio Pérez entre otras cosas.