Reír es la misión: “500 postes de humor - 10 años”

DIALOGAMOS CON EMILIO “EL PELADO” MACHADO

Son 500 columnas de humor a cargo del humorista Emilio Machado. “10 años escribiendo casi todas las semanas con el fin de robar alguna sonrisa tan necesarias en estos días, no lo logro (nadie lo lee) pero seguiremos intentando, ya que reír es la misión”, señaló el popular “Pelado” a nuestra redacción.





TENDENCIA Y CAPACIDAD

Machado reconoce que intenta hacer humor desde chico. “Siempre tuve una tendencia importante hacia el humor. Esa capacidad tonta de hacer un comentario jocoso en cualquier tipo de conversación, la necesidad de decir algo chistoso cuando la maestra terminara de hablarle a la clase para que todo el salón se riera. Desde muy niño tengo una memoria bastante buena. Claro, me acuerdo sólo lo que me interesa. Chistes por ejemplo, fecha y datos de historia no, pero el chiste más bobo siempre tengo y datos en el cerebro que no sirven para nada, pero que hacen reír. Ya en ese tiempo descubrí el poder de hacer reír, que alguien se pueda tentar de la risa de algo que hice o dije. Es maravilloso, es una sensación única, te llena de adrenalina. Se siente muy bien, es como una droga, las risas, los aplausos. Desde ese momento quizá, inconscientemente, nace el artista que llevaba dentro. Es por eso que a los 11 años comencé a hacer teatro”. “Nací en una familia de artistas, canto, actuación, pintura y escritura”, acotó.





SALTO “PELADO”

Recordó que en 6º año de escuela preguntaron quién quería participar de una obra teatral y levanté la mano sin pensarlo. “El enfermo imaginario” (de Moliere). No era una comedia, hasta que saltó el ‘Pelado’ Emilio y en un momento la transformó. De ahí en más fue todo un camino recto de humor. Empecé a escribir, textos de humor, payadas, monólogos y cosas así. Seguí haciendo teatro, obviamente, principalmente comedia, pero mi vida gira en torno al ‘payasito de la clase’, el cual nunca dejé de serlo. La vida hizo que mi manera de ser fuera esa y sigue siendo. El que tira un bolazo, el que hace imitaciones, el que se ríe de uno mismo y el que levanta el ánimo al otro aunque por dentro esté roto. Siempre. La historia de Garrick, esa que canta ‘El Canario’ Luna, ‘Reír llorando’, que en realidad es en base a un poema de Juan de Dios Peza. Esa canción, poema, me identifica de cuerpo entero. Habla de un actor de Inglaterra considerado el más gracioso del planeta. Pero no todo lo que brilla es oro. Se los recomiendo”.

“Mi adolescencia y juventud sigue su curso de la misma manera, tratando de robar una sonrisa al prójimo, a propios y extraños, haciendo que mi primera impresión ante desconocidos siempre fuera nefasta, por comentarios bobos o en mal momento y lugar”, indicó.





HISTORIA

Machado reconoció que al principio “no me bancan, después se ríen. La historia de mi vida. Teatro sigo haciendo, de la Escuela pasé al Nuevo Teatro Minuano. Luego y en simultáneo la Comedia Municipal de Lavalleja, ahora Departamental, diferentes grupos de Teatro Leído, siempre apuntando a hacer comedia, por más que el drama también me sienta muy bien. Hoy estoy con el grupo A Escena y La Comedia, en la mayoría haciendo obras para robar sonrisas. Es para lo que vine al mundo. Además de todo, al ser rostro, con unos amigos creamos un grupo de Café Concert, de la vieja escuela, la base para lo que hoy es el stand up. El grupo se llama K-Verna Café Concert. Hacíamos sketch ́s originales, creativos y muy graciosos. Estuvimos cerca de 12 años presentándonos en diferentes shows, muchas veces en el teatro Lavalleja, alguna que otra vez en la Semana de Lavalleja. En sus inicios fue mutando, hasta que a lo último quedamos sólo 3 personas: Fabri Beretta, Nano Agesta y quien suscribe. Los 3 ideólogos, creativos y con amplia trayectoria teatral. Simultáneamente creamos y llevamos al aire el programa ‘Humorísticamente Hablando’ que estuvo 4 años al aire, por Adeom Fm y luego en Federal FM. Programa de Humor, el cual guionábamos nosotros mismos”.





COMIENZO

Informó que en 2014 comenzó a escribir la Columna de Humor: “Más que Columna, apenas un simple 'Poste de Humor'. “En casa el que escribía era mi padre, el ‘Tito’ Machado. Fue ‘El Sayero’ por muchos años y yo quería en algún momento dado hacer algo parecido a lo que él hacía. Escribir en un diario, que mi foto saliera en un cuadradito en el extremo izquierdo, arriba de la página. Empecé como todo, por la mera necesidad de robar una sonrisa de alguna forma ayudado, en este caso, por la promoción y publicidad que te dan las redes sociales, de mostrar tu producto, de hacer llegar a muchos el material que uno tiene, para hacer humor. Fue así que creé (2014), la 1er Columna de Humor. Hablaba del `Cuqui' Lacalle (viejo). Lo relacionaba con Escocia y su gusto por el whisky, y terminaba brindando con doña Isabel. Era para redes sociales, Facebook principalmente. Yo estaba en Montevideo y quizá necesitaba 'arrimarme' a mi gente. Extrañaba mucho”, dijo.





IDEA Y ACEPTACIÓN

Machado reflexionó que escribir siempre le dio satisfacción, “y se me cruzó la idea, ayudado por los mails, el mandarla a diferentes periódicos de Minas. Tuvo una gran aceptación, en el Facebook me dieron para delante, los diarios de Minas la publicaron todos. Pregunté si podía seguir, me dijeron que sí. Le dí para delante entonces. Nunca pensé que iba a llegar a los 10 años, a las 500 columnas. Un buen día me cruzo con Raúl (Vernengo), conversamos y arranco en Primera Página, primero los miércoles y después mayoritariamente los sábados. Es cierto, nunca pensé en llegar a estar 10 años escribiendo casi todas las semanas. Son 500 columnas, se entiende?”.

Le agradece a Raúl (Vernengo) “porque se la jugó por mí cuando nadie lo hacía y publicó muchas veces la columna a pesar de las críticas que recibía y recibo”.





FORMATO

Apuntó que es “un diálogo que tengo yo mismo con una 'Doña' en una esquina

cualquiera de mi pueblo, mostrando, primero la vida en la capital, ya que el primer año fue escrita ahí y luego acá en Minas, pero hablando de problemas de todo el país. Comentando sobre política, deportes, clima, hechos pasados y también cuestiones de mi vida diaria, las cuales agrando hasta llevarlas al ridículo con el fin de que sean tan grotescas para poder robar alguna sonrisa. Humor a veces ácido, directo, frontal, políticamente incorrecto, subersivo y rebelde”.

Marcó que “nada que ver a lo que soy en mi vida diaria, con la vecina, 'Doña' Eutanasia Calamidá, hablamos de todo un poco, llegando a un mensaje final, a una conclusión, casi siempre, irrisoria, demente”.





HERMOSO ENFRENTAMIENTO

Afirmó que nunca pensó en llegar a los 10 años, “pero es hermoso enfrentarme todas las semanas ante la PC y ponerme a escribir cuestiones del día a día, buscarle la punta para poder hacer un chiste, poder tener la oportunidad en otro formato de hacer humor. Guste o no guste. Hoy en día se me está complicando porque la gente en sí por lo general #NoLee. Estamos viviendo en una etapa en la cual es 'toco y me voy', miro un reel de no más de 30”, leo algo de no más de 220 caracteres y 'paso, tiro y sigo'. Estoy fuera de época. Siempre digo lo mismo. Mientras haya una persona que me lea lo voy a seguir haciendo. En este caso es mi madre, a la cual le debo todo porque es la única que, a ciencia cierta, se que lee todos los sábados mi columna. El día que falte, se termina”, sentenció.





MUCHA LETRA BAJO EL PUENTE

“Son 500 columnas de humor, son 10 años loquito”, dijo. “Mucha letra bajo el puente. 10 años de transitar muchos momentos en la vida de uno, es el crecimiento de mis hijas, estampados en varios postes. Es mi familia, que siempre las menciono. Gracias a la 'Columna de Humor', conocí a mi 'gordita', compañera de vida. Ella me leía en Facebook y me contactó por la misma red. Ya no lee más, jeje. En el medio de toda esta historia nace Isa, mi segunda nena. Ellas conforman mi refugio. 'Mato y muero' por ellas. Escribir y actuar son mi terapia. Es hacer humor, porque para eso fui creado, para robarte una sonrisa, para levantarte el ánimo, para ser consuelo, para ser tu alfajor de chocolate si estás bajón”.

“Para hacerte reír, porque en definitiva reír es la misión”, concluyó Machado.