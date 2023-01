Verónica Machado evaluó su gestión, entre obras y faltantes

“TENEMOS LA TRANQUILIDAD Y LA CERTEZA DE HABER HECHO LO QUE TENÍAMOS QUE HACER”

La alcaldesa del Municipio de Solís de Mataojo, la doctora Verónica Machado, fue entrevistada por Primera Página sobre su gestión en ese municipio en el 2022, y señaló que la evaluación “es positiva a pesar de las cosas que sucedieron que son de pública notoriedad”.

FALTANTE DE DINERO

Esas “cosas que sucedieron” fue el reiterado faltante de dinero, responsabilidad una funcionaria que fue puesta a disposición de la Justicia, procesada y condenada con prisión. Al respecto, Machado señaló que “creo que supimos estar de pie y afrontar esos momentos duros, y se accionó como correspondía. A pesar de esa situación, muy fea, logramos hacer un montón de cosas, se siguió adelante y siempre generando cosas para la gente, que es nuestro objetivo principal”.

INFLEXIÓN NO

Al consultarla los faltantes de dinero, la condena de la funcionaria y la falta de controles que se señalaron marcaron un punto de inflexión, Machado manifestó que “para mí no fue un punto de inflexión las faltantes, el posterior juzgamiento y condena a una funcionaria, sí fue una gran explosión, que se dio en un municipio que venía trabajando de una manera, generando actividades y obras constantemente, de manera transparente, y de pronto nos encontramos con un hecho muy negativo que nos sacude mucho. Sí quedamos expuestos ante esta situación tan fea, provocando que todos miraran cómo nos movíamos, cómo actuábamos. Lo que hicimos fue estar acorde a cómo veníamos trabajando desde un principio, desde el año 2015 cuando asumimos. Lo hacemos con la mayor honestidad, con transparencia y dando la cara siempre, y siendo objetivos en lo que teníamos que hacer. Fueron situaciones muy duras, pero accioné de acuerdo al cargo, y puedo decir que hicimos lo que correspondía. Tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado de esa manera. Por eso no creo que fuera un punto de inflexión, sino fue demostrar nuestro proceder una vez más, con la tranquilidad y la certeza de haber hecho lo que teníamos que hacer”.

Aseguró Machado que procedieron una vez descubiertas las faltantes, “poniendo todo lo que teníamos ante las autoridades policiales y judiciales, para que se constatara lo sucedido y se pudiera proceder. Tenemos mucha tranquilidad por lo que hicimos. Es además lo que uno espera de la actuación de los políticos en otros ámbitos, que cuando suceden cosas de este tipo se espera que se actúe, cuidando y preservando el lugar que nos eligieron para gobernar, de la mejor manera, y por eso creo que era muy necesario y lógico darle las herramientas a la Justicia, que es la que debe evaluar todas las cosas que sucedieron”.





“CONOCIMOS QUIÉN ES QUIÉN”

Machado expresó la disconformidad con “gente de los ámbitos políticos que quiso que estos hechos fueran un momento de inflexión. De los ciudadanos que no son del ámbito político lo que recibimos todo el tiempo fue respeto, llamadas de aliento y apoyo. Del ámbito político conocimos mucho más quién es quién, vimos las peores caras de este ámbito, vimos gente que quiso sacar réditos, destacarse, mostrarse, en base a lo que estaba sucediendo, y que es gente que nunca se la ve lucirse o mostrarse por méritos propios, sino que fueron políticos que les pareció una buena oportunidad para estar en la prensa, para hablar, pero jamás se contactaron con nosotros para saber cómo eran los hechos, escucharnos”.





APRENDIZAJE

Aseguro Machado que “estas cosas dolorosas sirven para aprender, conocer, crecer, fortalecerse, y estamos muy tranquilos. Supimos separar esta situación fea y dolorosa de lo que debíamos hacer en nuestra gestión, seguir de pie y trabajando para lo que la gente nos eligió, que es para que el pueblo esté cada vez mejor, y para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo que seguimos haciendo y por eso insisto en que no lo considero un punto de inflexión, sí tuvimos cuando se suscitaron los hechos, por la sorpresa, la desazón, el darnos cuenta que se había quebrantado la confianza, todos esos sentimientos que generó el hecho, tuvimos como una pequeña paralización, pero enseguida nos dimos cuenta y se reactivó la actividad, con más ganas y con más fuerza”.





CONTROLES

Al preguntarle cómo repercutió que se la acusara de falta de controles, Machado respondió que “esa acusación de falta de controles fue en el ámbito político, de figuras políticas. Los controles que hacíamos pensábamos que eran suficientes, basados en nuestra capacidad en el ámbito contable, no tenemos la idoneidad para hacer los controles que debieron hacerse para que estas cosas no pasaran, pero fueron advertidas una vez vimos nosotros las irregularidades. La ley marca que el municipio debe tener los recursos materiales y humanos necesarios como para ejercer la tarea, y no tenemos ni los unos ni los otros. Tampoco vemos que quienes nos pueden acusar de falta de controles se preocupen para que tengamos esto que la ley manda. Simplemente sabemos que en muchos casos se buscan oportunidades políticas, como para salir en la prensa criticando y acusando sobre ciertas situaciones. Y esos que hablan, algunos debieron ejercer de contralor para que los municipios tengan todas las herramientas que deben tener por ley, y no lo hicieron. Se hizo una rendición de cuentas del municipio, y muchas de esas personas que acusaban la falta de control no estuvieron en la rendición de cuentas, y debieron estar. Siento que hicimos los controles que estaban a nuestro alcance y que creíamos suficientes. Nunca pensamos que podía pasar lo que pasó. Hoy, después de todo lo sucedido, y a pesar de haber solicitado a la IDL que se designara un contador/a, no tuvimos éxito. Hemos contratado una contadora, a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque no corresponde que la contrate el municipio, pero no podemos bajar los brazos, porque ante lo sucedido necesitamos tener una persona idónea, para que no vuelva a suceder lo que nos ocurrió”.





TRABAJO

El Municipio de Solís en el 2022 realizó obras muy importantes.

Sí. Continuamos con el trabajo del cuidado del medio ambiente con el proyecto ‘Yo me hago cargo de mis residuos’, incorporamos contenedores en distintos barrios, lo que permitió cambiar el paisaje en algunos lugares, con contenedores individuales en cada hogar, donde la gente puede y debe administrar sus residuos, porque no se soluciona llevando los residuos a un contenedor en la esquina, sino que ese contenedor lo sacamos y el ciudadano debe resolverlo en su contenedor. Continuamos con el uso del balde de clasificación de residuos orgánicos. Y en el 2023 vamos a continuar por esa línea de trabajo.





A nivel de obras grandes, la piscina y el gimnasio se imponen.

Sí, eran obras muy necesarias. En la piscina se invirtió dinero para el cerramiento de forma conjunta entre el Municipio de Solís y la IDL. El año anterior se hicieron los baños nuevos, y ahora el cerramiento con doble vidrio, para que mantenga la temperatura. Se sigue trabajando en el reacondicionamiento de la infraestructura del gimnasio, se terminó el cierre de la cancha de fútbol que está exterior al gimnasio, fue un gran trabajo porque fue acondicionamiento de suelo, cercado e iluminación LED que se colocó, eso lo hizo el municipio, al igual que la pista de skate en madera que se hizo, que es muy valorada por quienes hacen este deporte, vienen de otros lugares además de la gente de Solís, para practicar, y destacan los materiales porque son menos agresivos para los deportistas. Se está trabajando en veredas frente al gimnasio, en avenida Eduardo Fabini.





¿Otras obras?

Se avanzó con obras de colocación de repisas en el cementerio, si bien no se reciben recursos de lo que se recauda por necrópolis, estos sí los cobra la IDL, y sí nosotros invertimos para que el servicio sea mejor. Se logró que comenzara la recuperación de las calles del barrio Chispero, la obra la está haciendo la IDL. Se está haciendo recambio de luminarias, poco a poco se están colocando iluminación LED donde sea necesario. Los materiales que pone el municipio son en parte comprados con dineros del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM).

Se destaca su gestión por la apuesta a la cultura.

En cultura se invirtió en generar buenos espectáculos, se realizaron actividades en todas las áreas culturales. También en lo deportivo se apoyaron los eventos, a grupos organizados que realizan deportes, y a deportistas de forma individual. Y sí recibimos buenos comentarios de las actividades culturales, que son muchas, variadas y de calidad. La cultura es un pilar fundamental en nuestra gestión, hay que transitar por la cultura, por promover actividades, hacen muy bien a las personas, a la sociedad, generan crecimiento, libertad humana. Lo que tratamos es hacer actividades que involucren las distintas áreas de la cultura, más allá de reconocer a figuras de la localidad como Eduardo Fabini, Manuel Espínola Gómez, o Juan Capagorry en sus fechas. Se hacen circuitos culturales con diferentes actos, en el Mes del Libro vienen escritores. Se hizo una hermosa Navidad, con todo el espíritu que la fiesta requiere, con la plaza decorada, la gente venía a sacarse fotos, y con espectáculos en la plaza para todo el mundo. Se hacen fiestas para los niños en distintos momentos del año, con juegos, espectáculos artísticos, y que los niños tengan su espacio. Volvimos con el Espacio Joven para los adolescentes, después del Covid, se inauguró con música y se realizaron actividades de robótica. Con los adultos mayores se hacen siempre actividades. Apostamos próximamente a tener un lindo carnaval, con desfile, escenario y buenos artistas locales y de fuera de acá, que el tablado tenga murga, parodistas, que sea variado. Muchas veces la gente no tiene la posibilidad de ir a ver esos espectáculos fuera de aquí, o porque no tienen los recursos o no se puede viajar por diferentes razones. Este año vamos a tener una linda actividad todo el carnaval, con premios a los disfraces, que no se pierda el espíritu del carnaval, con mucha alegría, diversión. Se hace un cronograma a principio de año, y después se van sumando eventos. Siempre miramos a todas las franjas etarias, para que se involucren, se integren, disfruten, se comuniquen y aprendan.





¿Quedó desconforme con el fideicomiso?

No sé si la palabra es desconforme. Sé sí que Solís se merece un poco más, y estar en pie de igualdad con los otros municipios. La inversión que se va a hacer en Solís es muy por debajo de lo que se hace en otros lugares. No es equitativo el fideicomiso. La obra que se va a hacer -un salón grande al correr del gimnasio, la suma otorgada son 300 mil dólares- la pedimos nosotros, pero se podía haber invertido en pie de igualdad con los otros municipios, y podríamos hacer más cosas, por ejemplo cordón cuneta, que es una de las cosas que se están necesitando.

¿Cómo está la gestión de obras del Parque Fabini?

Está el puente colgante, no hay trabajos de obra, nunca se terminó la expropiación del terreno, y el deseado Museo de Fabini en el lugar sigue siendo un deseo. Era un proyecto que la IDL tenía, es muy lindo, pero no ha tenido movimiento ninguno.





¿Qué planes tienen para el 2023?

Este 2023 vamos a empezar con el funcionamiento de la piscina (hoy) el 16 de enero a las 20 horas se va a inaugurar el cerramiento y el acondicionamiento realizado a todo el gimnasio, pintura, revoques de paredes, pisos. Agradecemos al programa ‘Soldado Amigo’ del Ejército Nacional, que nos dio una mano de obra tan valiosa. Es un complejo deportivo, y es una gran alegría inaugurarlo, porque es una obra que tanto demandó la gente. Se va a seguir trabajando por el medio ambiente, aspiramos a lograr la creación de la planta de compostaje, se han mandado muestras del predio para analizar, esperamos que la IDL colabore con maquinaria, para concretar este año la planta, la que va a ser gestionada por el municipio, donde irían todos los residuos orgánicos de la localidad. En cultura se aumentó el monto pensando en hacer una fiesta en la localidad, con artistas que a la gente les gusta y no pueden escucharlos en otro lugar. En tránsito queremos implementar una zona de educación vial, se va a acondicionar un predio contiguo al ex granero municipal, para que la gente pueda caminar y correr, embellecerlo, iluminarlo, queremos que sea un espacio lindo. Queremos continuar con la reparación de veredas, y las obras en el cementerio. Vamos a organizar charlas sobre temas del ámbito social: suicidio, depresión, violencia, género, salud mental, consumo de drogas. Vamos a tener la escuela de skate, se compraron tablas para que todos puedan participar. Queremos incorporar un ascensor acuático para la piscina, para que todos tengan accesibilidad, porque hay personas que tienen dificultades para bajar las escaleras. Tenemos muchas ganas de seguir haciendo, estamos muy contentos con lo hecho, pero siempre aspiramos a hacer más”.