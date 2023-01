Ofrecen créditos para productores afectados por emergencia agropecuaria

Primera Página

En rueda de prensa realizada en la oficina de Republica Microfinanzas ubicada en la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), Adolfo Beracochea, director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), anunció la la firmas de los primeros contratos, “que le permite a un sector de productores de todo el territorio nacional (zona rural), beneficiarse de la línea de apoyo a los rubros ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura, bajo la emergencia agropecuaria declarada a través de la Resolución Ministerial N° 958/022 del 24 de octubre”.

PLAZO PARA LA POSTULACIÓN

Beracochea informó que el plazo para solicitar el beneficio que se instrumenta a través del Fondo Agropecuario de Emergencia para productores afectados por la emergencia agropecuaria vence el 24 de enero de 2023. Para la postulación se debe acceder al trámite en línea, incluyendo normativa y otros documentos relevantes, en la dirección https://www.gub.uy/tramites/postulacion-fondo-agropecuario-emergencias-fae. Las consultas se podrán enviar por correo electrónico a la dirección descentralizacion@mgap.gub.uy o dirigirse a la zonal del MGAP más cercana.

LÍNEA DE CRÉDITO BLANDO

Explicó que existe una línea de crédito blando mediante República Microfinanzas, a través de subsidio en la tasa de interés y condiciones de amortización flexibles. A continuación, se detallan las condiciones por rubro: productores ganaderos y/o lecheros: Requisitos: Se encuentren dentro de la zona declarada en emergencia agropecuaria según seccional policial del DICOSE (según resolución vigente). Se encuentren con un registro activo en el Registro de Productor Familiar o la superficie física total de su producción sea hasta 500 hectáreas CONEAT 100. Cuenten con una declaración jurada de DICOSE vigente. Se encuentren al día con sus obligaciones con el MGAP. Realizar la postulación correspondiente en el sistema web indicado, en tiempo y forma.

CONDICIONES DE CRÉDITO POR ÁREA DE PRODUCCIÓN

Beracochea detalló que las condiciones del crédito son para Productores Ganaderos: Tasa 2% en dólares; 14% en pesos uruguayos. Amortización: 20/11/23. Pago de intereses, 20/11/24: pago de intereses, 20/11/25: pago de 40% capital más intereses. 20/11/26: pago de 60% capital más intereses. Para productores Lecheros: Tasa: 2% dólares; 14% pesos uruguayos. Amortización: Pesos: hasta 24 cuotas mensuales, con primer vencimiento 20/07/2023, hasta 4 cuotas semestrales, con primer vencimiento 20/12/2023; hasta 2 cuotas anuales, con primer vencimiento 20/07/2024. Dólares: Plazo fijo a 180 días. Para productores frutícolas y/o hortícolas: Requisitos: Se encuentran dentro de la zona declarada en emergencia agropecuaria (cualquier seccional policial del territorio nacional). Estar comprendidos en los estratos y rubros definidos. Productores hortícolas y frutícolas de hasta 40 ha. equivalentes. Haber realizado la actualización correspondiente del Registro Nacional Frutihortícola 2022 y estar al día con sus obligaciones con el MGAP. Condiciones del crédito: Tasa: 14% pesos uruguayos. Amortización: Semestral20/05/23 y 20/11/23: pago de intereses. 20/05/24 y 20/11/24: pago de intereses, 20/05/25 y 20/11/25: pago de capital más intereses, 20/05/26 y 20/11/26: pago de capital más intereses. Productores agrícolas: Requisitos: Se encuentran dentro de la zona declarada en emergencia agropecuaria (cualquier seccional policial del territorio nacional). Se encuentren con un registro activo en el Registro de Productor Familiar o la superficie agrícola total de su producción sea hasta 300 hectáreas. Haber cumplido con la normativa aplicable a Planes de Uso y Manejo de Suelos. Estar al día con sus obligaciones con el MGAP. Condiciones del crédito: Tasa: 2% dólares. Amortización: 20/07/23: pago de intereses, 20/07/24: pago de 40% capital más intereses, 20/07/25: pago de 60% capital más intereses.

MEDIO CENTENAR DE INSCRIPTOS

El jerarca reveló hay alrededor de medio centenar de productores anotados. “Creemos que es una herramienta muy buena porque se brinda con un plazo muy largo y una tasa muy baja, por lo que invitamos a que los productores se acerquen a esta oficina (Microfinanzas) o que se anoten a través de la página web del MGAP. Hay un fondo de garantía que cubre a esta, por lo tanto, no hay que presentar garantías, se les da hasta US$ 50 por unidad ganadera (300 unidades, máximo US$ 15 mil) y US$ 80 por unidad lechera (máximo US$ 24 mil)”. “La inscripción es gratuita, no hay que presentar ninguna documentación ya que se corrobora todo a través del Ministerio”, acotó.

COMPLICADA SITUACIÓN

Beracochea reconoció que Lavalleja cuenta con un déficit hídrico “muy importante”. “No ha llovido, la situación está cada vez peor, los campos se vienen deteriorando, el ganado viene bajando estado, las cañadas se viene secando, las aguadas y tajamares prácticamente no tienen aporte, lo que hace que la situación sea bastante compleja. A través del Comité de Emergencia se le está dando agua a 150 familias porque no cuentan con agua para el consumo diario de uso del hogar (no humano). La expectativa es casi nula porque en la proyección no surge siquiera un alivio de situación. Lo que queda es esto de los créditos a bajo interés para paliar la situación”. Contó que otra medida adoptada fue el aplazamiento del vencimiento (17 de enero) del plazo del Banco de Previsión Social (BPS). El cuatrimestre de 2022, se aplazó hasta el 28 de febrero.

PASTOREO ALEDAÑO A LAS RUTAS

Aclaró que si bien el pastoreo “nunca está autorizado, entendemos estamos en una situación compleja, por lo que solicitamos se haga con el máximo de los cuidados, con un cuidador cada 40 animales y tener en cuenta que un accidente no exime de culpa a nadie. Es importante saber que para sacar animales a la calle se debe pedir autorización al Ministerio por el tema de que los animales estén en las condiciones sanitarias adecuadas”. “Es DICOSE que da la autorización final”, concluyó Beracochea.