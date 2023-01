Departamental de Salud enfrenta nueva ola de Covid

Primera Página

El doctor Guillermo Riccetto, director de la Departamental de Salud de Lavalleja, fue entrevistado por Primera Página, donde se hizo una evaluación de los tiempos de Covid 19, y de otros temas que hacen a la salud de la población.

EL PEOR AÑO

Riccetto señaló que “el 2022 fue el peor año si hablamos de Covid, porque empezamos el año con los peores números de los tres años, el pico máximo fue entre diciembre del 21 y marzo del 22. Fue un verano complejo, con miles de casos, casi imposible abordarlos a todos, pero teníamos un estado sanitario distinto, ya se había comenzado a vacunar, y si bien hubo muchos contagios, la gravedad de los casos fue menor, no hubo tantas internaciones ni tantas muertes, pero el 22 fue muy complejo”.

NUNCA SE FUE

Reconoció el director que “hubo un descenso después, que generó un afloje, pero nunca se ha ido el Covid. Lo que se retiró fue la emergencia sanitaria, porque los números no ameritaban que esta definición de emergencia sanitaria siguiera existiendo, pero seguimos teniendo Covid, incluso en los centros de salud nunca se retiró el uso del barbijo, se siguió usando de forma obligatoria”.

Y DE NUEVO

Aseguró Riccetto que “este fin de año hubo un repunte a nivel mundial del Covid. Nosotros, o sea el Ministerio de Salud Pública, entendíamos que iba a haber un incremento, porque lo que pasa en el mundo llega a Uruguay, y desde fines de octubre empezaron a subir los números, en noviembre llegamos a los 100 casos, cuando lo habitual eran 30 o 40 casos mensuales en Lavalleja, y siguieron subiendo, y terminamos diciembre con unos 280 casos en el mes, -teniendo una fluctuación de entre 100 y 120 casos activos en el día-, no se registraron casos de gravedad mayor, fueron pocos los internados, y en CTI en estos últimos días hubo dos pacientes. Uno sí ingresó por Covid, y el otro fue un hallazgo, porque ingresó por un traumatismo, y se le hizo el hisopado de rutina y dio positivo, pero no tenía patología respiratoria. Son muy bajos los ingresos y la ocupación de camas a nivel país”.

Al consultarlo sobre la levedad con que ataca el Covid ahora, y la baja de secuelas ¿es por la vacunación? Respondió Riccetto: “Que la enfermedad sea leve sin duda que tiene que ver con la vacunación. Cuando salió la vacunación, el MSP dijo que disminuía la probabilidad de contraer la enfermedad, en un poco menos del 80%, pero es casi un 100 % de cobertura para enfermedades graves si se tiene el esquema de vacunación al día, seguramente no va a padecer una enfermedad grave, aunque no escape de tener Covid, y como agregado la persona que está cursando Covid y tiene las vacunas, contagia menos, también eso está demostrado. Por muchos lados es beneficiosa la vacunación y es lo que se refleja. Y la pérdida de olfato y otras consecuencias, no tiene tanto que ver con la gravedad, sino con el tipo de virus, unos dan un tipo de sintomatología y otros no, actualmente la variante omicrón no lo da, o muy raramente aparece.





Los contagios siguen ¿por qué?

Los contagios se siguen dando de la misma forma, y por eso seguimos recordando e insistiendo en el uso del barbijo, aunque se flexibilizaron las medidas y los controles, siempre estuvo indicado -ahora especialmente- el uso del barbijo. En los centros de salud es obligatorio para todos, también en los residenciales y muy especialmente en las personas con síntomas -si van a salir a la calle deben usar barbijo-, y por supuesto en los lugares donde hay aglomeraciones, como transporte público, supermercados, oficinas públicas, porque sin el barbijo nos pueden contagiar en cualquier momento.

La recomendación y exhortación es seguir usando el barbijo, no es obligatorio como fue en otros momentos.





¿El Covid va a seguir?

Sí, el ministro de SP (Daniel Salinas) lo dijo, que en enero se esperaba un repunte de casos de Covid. Va a seguir porque al país arriban miles de turistas de distintas partes del mundo, pero especialmente de Brasil y Argentina donde el Covid sigue subiendo muchísimo, y es de donde son la mayoría de los turistas, son países que no tienen el estado sanitario que tenemos en Uruguay, no tienen la cobertura de vacunas que tenemos nosotros, por eso es esperable que haya un aumento, más lo que son las fiestas en el Este con miles de personas. Esperamos sí aumento de casos, pero sin consecuencias de muerte.





¿Se está dando la 5ª vacuna en Lavalleja?

Si, la 5ª vacuna estaba prevista empezar a darla a fines de marzo, pero se adelantó, previendo el aumento de casos. En Lavalleja se comenzó a dar, no hay vacunatorios exclusivos de Covid como en Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia sabemos que hay vacunatorios, porque tienen mucho más población. Acá en Minas se vacuna en el Hospital Vidal y Fuentes, detrás donde es el vacunatorio habitual de 8:30 a 18:30 horas, CAMDEL también administra la vacuna en Roosevelt casi Juan Farina de 7:30 a 11:30 horas. En las localidades se está dando el los vacunatorios habituales, -en Solís de Mataojo no tiene horario fijo, y se va desde Minas los miércoles-. Está previsto hacer en localidades pequeñas una vacunación móvil.





¿Lavalleja está entre los departamentos donde mejor se controló el Covid en toda la pandemia?

Estuvo muy bien controlado en cuanto a números, fuimos y seguimos siendo un departamento que está entre los de menor tasa de contagios. En aquellos momentos que explotó todo, que fue en el 21, que fue una debacle. Lo que sí Lavalleja es el departamento con menor mortalidad por Covid, bastante menos que el que nos sigue. Creo que fue un logro interinstitucional, porque hubo esfuerzos de todos, la IDL, la Policía, MSP, el Ejército Nacional, ASSE, y de la población, hay que destacar que muchísimas personas -médicos y enfermeros, jubilados y en actividad-, se ofrecieron gratuitamente para ayudar y fueron a vacunar a domicilio y demás, en apoyo al vacunatorio. La sociedad de Lavalleja se puso al hombro el trabajo de enfrentar el Covid, y la población -salvo excepciones- respondió, y por eso los resultados. La prensa que estuvo también ayudando, dando las noticias en tiempo y forma, en momentos en que decir algunas cosas podía provocar más alarma que soluciones, siempre entendió y trabajamos todos bien.





¿Qué pasa con el dengue? ¿Ya no hay campaña contra el dengue?

Quizás es como siempre digo: estamos atajando penales con el dengue, y parece que no hiciéramos nada, pero en la realidad se sigue haciendo los mismos programas de seguimiento del dengue. Hasta hace unos días teníamos el apoyo del MIDES, hay funcionarias que salen todos los días a concientizar, a descacharrizar, a levantar muestra, si hay moquito o no, porque si hay tenemos un riesgo mayor de que se puede dar el dengue, en otros departamentos se ponen ovitrampas. Estoy a cargo de la Departamental de Salud de Maldonado temporalmente, en este departamento se colocan las ovitrampas y se levanta y se vuelven a colocar. Y en todo el país es así. Tal vez hoy no se publicita tanto porque lo urgente es enemigo de lo importante, pero el dengue sigue siendo importante, se sigue controlando la población de mosquitos y se está alerta ante la aparición de síntomas. Sí, seguro que estamos en el debe de publicitarlo más. Por eso le pedimos a la población que si hay acumulación de agua en cacharros, en cubiertas, en baldíos, nos avisan a la Departamental de Salud, nos comunicamos con la IDL, y siempre dan segura respuesta, porque intiman a los dueños del lugar o proceden a limpiar.





¿Por qué está al frente de la Departamental de Maldonado también?

Es ante una circunstancia desgraciada, el director, Neris García, se enfermó, y me llamaron, después falleció y sigo estando interinamente, aún no han nombrado quién lo sustituya. Normalmente los directores departamentales nos apoyamos entre los vecinos, cuando por diferentes razones no podemos estar por un breve tiempo, y me llamaron a mí desde el MSP. Hasta el momento de hacer esta nota no se nombró el nuevo director.





¿Es otra realidad Maldonado?

Sin dudas, es un gran aprendizaje para mí, y si bien yo tenía que dirigir, la Departamental de Maldonado tiene muy buenos funcionarios, me han tratado muy bien, al igual que los prestadores de salud privados y públicos. Sí, es el doble trabajo o más, porque Maldonado, y ahora en verano, es muy grande. Es muy distinto todo, desde los recursos a los problemas, todo es enorme y muy diferente. Pero lo llevan muy bien, tienen muchos años de trabajo, mucha experiencia en el desarrollo de las tareas, e insisto, es un aprendizaje constante, y eso está muy bueno.





¿Hubo viruela del mono en Lavalleja?

No. Ningún caso. Es prevenible, porque es a través del contacto, sobre todo por relaciones íntimas sin las precauciones necesarias, pero no es la única forma. Teniendo los cuidados se puede contraer la enfermedad.





¿Qué atención ofrece la Departamental en un tema que preocupa mucho en Lavalleja como es el suicidio?

El suicidio en Lavalleja es un problema muy preocupante, en algún momento el departamento fue el número uno en Uruguay, -un triste privilegio-, ahora ya no, disminuyó y mejoraron los números, pero es un gran problema en Uruguay en general, y en Lavalleja en particular. La dirección de la Departamental de Salud de Lavalleja integra diferentes mesas de trabajo, no menos de diez mesas, algunas no funcionaron durante la pandemia, porque no se podían reunir, la que sí se mantuvo y la citamos, porque depende del director Departamental de Salud citar la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio, funcionó siempre, con los recaudos necesarios, muchas veces por zoom, y hasta el día de hoy ha seguido funcionando, se hizo el cierre de fin de año. Se han hecho muchas cosas, se lanzó un video en el 22, se trabajó con la Departamental de Maldonado que trabaja muy bien, se hicieron charlas en los liceos, fueron estudiantes de UTU y Secundaria a Maldonado a talleres, a su vuelta se hizo una puesta a punto de lo recibido. En la adolescencia y en la tercera edad es cuando la salud mental tiene sus picos, y los jóvenes se prendieron mucho, les gustó. En el Liceo 3 hicieron los alumnos un video, y los canales lo pasaron. Este 23 tenemos algunas líneas a trabajar, una es la tercera edad, creemos que es necesario. Es difícil trabajar en salud mental por la falta de personal, es mucho el requerimiento, los psiquiatras trabajan muy bien, pero están desbordados, tenemos el privilegio de tener cuatro psiquiatras, cuando hay departamentos que no tienen ni uno. Tampoco todos los casos requieren asistencia profesional, se podrían abordar de otra forma. Organizar todo esto va a ser el trabajo de la comisión en este año que comenzamos.





¿Cuáles son los proyectos de trabajo de la Departamental para el 2023?

Seguir con la vacunación contra el Covid. Es difícil que las comisiones o las mesas se reúnan en verano porque no está la gente, así que a partir de marzo se empezará a organizar. Hay proyectos largamente anhelados como es trabajar sobre la siniestralidad en Lavalleja; el transporte y traslado de pacientes; la situación de Villa Serrana respecto a la atención y la necesidad de policlínica, se buscaron formas de conseguirla pero no lo hemos logrado; el control de dengue y otras patología, -la epidemiología no se reduce al Covid ahora-, todas las enfermedades de trasmisión le corresponden a la Departamental, seguirlas y vigilarlas, también las fiscalizaciones de los centros de salud, ópticas, farmacias, residenciales, que durante la pandemia no se pudo hacer. Trabajo hay mucho.