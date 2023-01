Juveniles comenzaron con el pié derecho, los mayores jugaron mal y perdieron bien

Primera Página

* Lavalleja derrotó a Maldonado interior por tres a uno, mientras que Maldonado capital y Canelones del Este igualaron cero a cero

Por Gonzalo Martínez

Temprano en el partido, se plasmó en el terreno de juego la superioridad de Lavalleja sobre Maldonado interior, y encontró la apertura del marcador. A los tres minutos, fue Luciano Palavecino quien abrió el score, y puso en ventaja a la “tricolor serrana” Sub 17. El equipo conducido técnicamente por Nicolás Amaya, por momentos fue arrollador en el terreno de juego, y sobre los 16 minutos él árbitro sancionó la pena máxima en favor de Lavalleja. En esta oportunidad, fue Ignacio Blanco quien convirtió el gol de penal, y Lavalleja se puso dos a cero arriba de Zona Oeste de Maldonado. Nuestro seleccionado siguió teniendo el control del trámite del encuentro, y de esta forma finalizó la primera mitad. El hecho más lamentablemente del partido para Lavalleja, sin lugar a dudas fue la expulsión del capitán, Germán Píriz, sobre el final del primer tiempo. Al inicio del segundo tiempo, más precisamente a los 7 minutos, fue Lautaro Hernández quien colocó el descuento en el tanteador. Luego del gol, Maldonado Interior se acercó más y tuvo mayores aproximaciones sobre el arco de Lavalleja, pero sin gran peligro, y teniendo el control del juego el conjunto serrano. En el transcurso del cotejo se dieron variantes en ambos lados, y Amaya colocó al juvenil Felipe Aguiar, que en el minuto 45 del segundo tiempo selló el triunfo de Lavalleja, anotando el tres a uno final. Los juveniles comienzan de muy buena forma el Campeonato de Selecciones, y además, a raíz de la igualdad de Maldonado y Canelones del Este, quedan como únicos líderes de la serie. En definitiva, Lavalleja jugó bien, ganó y lidera la tabla de colocaciones.

LAVALLEJA 3 – MALDONADO INTERIOR 1

Cancha: “Julio César Abbadie” de Pan de Azúcar.

Jueces: Pablo Vilariño, Gustavo Alonso y Verónica Gutiérrez (Canelones Interior).

Lavalleja (3): Lautaro Pereira, Maximiliano Cartalla, Antony Sotelo, Germán Píriz, Nicolás Fernández, Bruno Cedrés, Juan Pablo Burguez, Samuel Umpiérrez, Matías Hernández, Ignacio Blanco, Luciano Palavecino. D.T: Nicolás Amaya.

Maldonado Interior (1): Ruben Esteche, Marcelo Cabrera, Agustín Buscou, Luis Da Silva, Alexis Karamanoukian, Lautaro Hernández, Nahuel Conde, Rodrigo Herrera, Valentino Lobato, Joy Castellanos, Néstor Blanco. D.T: Fabián Canabé.

Goles: 3’ Luciano Palavecino, 17’ Ignacio Blanco, 90’ Felipe Aguiar (L); 52’ Lautaro Hernández (MI).

Ingresos: 45’ Lucas Bon por Matías Hernández, 57’ Felipe Aguiar por Bruno Cedrés, 74’ Lucas Durán por Samuel Umpiérrez, 74’ Leandro Villar por Luciano Palavecino, 91’ Katriel García por Ignacio Blanco (L); 45’ Dilan Urquiola por Joy Castellanos, 66’ Faustino Torres por Valentino Lobato, 71’ Francesco Pabeleti por Néstor Blanco, 78’ Máximo Arlin por Luis Da Silva (MI)

Amarillas: Matías Hernández (L); Lautaro Hernández, Nahuel Conde (MI).

Roja: 45+1’ Germán Píriz (L); 12’ Alexis Karamanoukian (MI).

Para corregir errores y levantar cabeza

* Lavalleja jugó mal, y perdió por uno a cero ante Maldonado interior en el “Julio César Abbadie” de Pan de Azúcar

Por Gonzalo Martínez

Todas las expectativas acumuladas en torno al debut crecían cada vez más al acercarse la hora del partido. Finalmente, se confirmó el equipo que adelantó Primera Página, y la Selección de Lavalleja saltó al terreno de juego del “Julio César Abbadie” en busca de los tres puntos. En el primer tiempo, la “tricolor serrana” no pudo desplegar el juego que mostró en la pasada temporada. Incluso, en la primera mitad, Lavalleja no tuvo situaciones claras de gol sobre el arco de Maldonado Interior. En el minuto 35, llegó el tanto del seleccionado local, por intermedio de Carmelo Colman. De cara al complemento, la Selección de Lavalleja no tuvo cambios significativos en cuanto a su juego, más allá de que el contexto del partido llevó al equipo a ir en búsqueda del empate. Gerardo Cano movió el banco de suplentes, y colocó mayor fuerza ofensiva para intentar llegar a la igualdad por diversas vías. El conjunto serrano dejó todo en cancha, como nos tiene acostumbrados, pero en esta ocasión faltó fútbol. A esto, hay que sumarle que a los 77 minutos de juego fue expulsado el mejor delantero de Lavalleja, Germán Fernández. No obstante al bajo rendimiento futbolístico, la confianza en el plantel de jugadores y el cuerpo técnico sigue estando, y el miércoles hay una nueva prueba de fuego para sumar las primeras tres unidades. En el otro encuentro de la serie, Maldonado capital ganó de local sobre Canelones del Este, por uno a cero (gol de Eduardo Chocho). Es decir, ambos seleccionados del departamento de Maldonado quedan con tres puntos, y se miden por la segunda fecha en el “Julio César Abbadie”. Mientras que, Lavalleja y Canelones del Este, ambos perdieron y se enfrentan en cancha de Progreso de Estación Atlántida. Tal como esperábamos, la serie será muy pareja, y seguramente muy apasionante hasta el final.

MALDONADO INTERIOR 1 – LAVALLEJA 0

Cancha: “Julio César Abbadie” de Pan de Azúcar

Jueces: Jonatan Ramos, Verónica Gutiérrez y Gustavo Alonso (Canelones Interior).

Maldonado Interior (1): Maximiliano Martínez, Marcelo Ramos, Pablo Polenta, Emiliano Segovia, Nahuel Serrón, Carmelo Colman, Facundo Cabrera, Maximiliano Mancini, Federico Castellanos, Federico Ramos, Gianluca Martínez. D.T: Gabriel Bacetti.

Lavalleja (0): Gastón Hernández, Joaquín Almeida, Manuel Bitancurt, Gregorio Almeida, Edgardo Velozo, Jonathan Pérez, Carlos Corbo, Facundo Salvarrey, Marcelo Martínez, Germán Fernández, Valentín Martins. D.T: Jorge Núñez.

Gol: ’35 Carmelo Colman (MI)

Ingresos: 62’ Leandro Balao por Facundo Cabrera, 62’ Jonathan Malzoni por Federico Castellanos, 67’ Jonathan Hernández por Maximiliano Mancini, 74’ Adrián Pereira por Carmelo Colman, 74’ Gabriel Posadas por Gianlucas Martínez (MI); 45’ Emiliano Bonilla por Edgardo Velozo, 45’ William Ballardo por Jonathan Pérez, 45’ Gabriel Chaine por Facundo Salvarrey, 77’ Rudy Viera por Carlos Corbo (L).

Amarillas: 20’ Maximiliano Mancini, 57’ Pablo Polenta (MI); 22’ Carlos Corbo, 40’ Manuel Bitancurt, 45’ Facundo Salvarrey (L).

Roja: 77’ Germán Fernández (L).