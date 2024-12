Walter Tournier, Morosoli de Oro 2024

Primera Página

SE REALIZÓ LA ENTREGA ANUAL DE LA FUNDACIÓN LOLITA RUBIAL

El cineasta uruguayo Walter Tournier, reconocido ya internacionalmente, recibió el sábado por la noche el Premio Morosoli de Oro que otorga anualmente la Fundación Lolita Rubial, en una gala realizada, como ya es tradicional, en el Teatro Lavalleja de Minas, que tuvo como presentadores a los comunicadores Aldo Silva e Isabel Jorge.

El acto fue abierto poco después de las 20 horas, luego de una presentación musical de Diego Martino y Guzmán Mendaro del grupo Hereford -que también fue premiado por su trayectoria- por el secretario general de la fundación, gustavo Guadalupe, en un breve discurso.

Guadalupe recordó que la Fundación Lolita Rubial comenzó a entregar estos premios en el año 1995, de manera de promover “la educación, la investigación y la innovación como herramientas imprescindibles para construir el Uruguay del futuro, propiciando una cultura de y para la paz basada en la libertad, la democracia, el republicanismo y el respeto irrestricto de las diferencias”.

Por otro lado, recordó que vivimos en un mundo en el que desarrollan simultáneamente más de 50 conflictos bélicos, en un siglo “mucho más violento que el pasado siglo XX”. En los conflictos actuales, agregó, mueren diariamente “civiles inocentes”, cosa que al parecer “a nadie le importa”.

Por otro lado Guadalupe destacó además las elecciones realizadas en nuestro país en octubre y noviembre, y celebró que la de nuestro país es considerada “la segunda democracia plena de las Américas luego de Canadá y la 14ª democracia plena en el mundo”. “Sin embargo, esto, que es sumamente importante, no es suficiente porque somos un país que produce alimentos para más de 30 millones de personas y tenemos el 20% de niños y adolescentes debajo del nivel de pobreza que no pueden alimentarse; es una vergüenza para todo lo que estamos acá y como sociedad”.

Por otro lado, remarcó que cada año nacen menos niños respecto a la cantidad de personas que fallecen, y que los niños son un “tesoro” que debemos cuidar. Abogó por un “gran acuerdo” por “una educación para todos”, “igualadora”, “que trate como desiguales a aquéllos que no son iguales” y que dedique más dinero a los niños que así lo requieran.

Por último, recordó que el país, históricamente, educó a sus niños en cuanto a que la democracia “es el mejor sistema para gobernarnos y todos hoy estamos orgullosos y lo que fue la jornada cívica del domingo pasado y la de octubre”. “Sin embargo -agregó- no hemos sido capaces de educar a nuestros niños y niñas en la escuela que no se debe castigar a los niños, que no se debe maltratar a los niños y que no se debe maltratar a las mujeres con la violencia machista que tenemos”.

Por su parte, el Morosoli de Oro del año 2024, Walter Tournier, agradeció en su discurso a la Fundación Lolita Rubial, a su familia y amigos. Dedicó su premio ”a los miles y miles de niños que han muerto en las guerras y que están muriendo o que han quedado con secuelas o huérfanas” en las guerras y conflictos, y finalizó haciendo un llamamiento “por la paz y no a la guerra”, lo que fue muy aplaudido por los presentes.





Morosoli de ORO Premio a la Cultura Uruguaya

Walter Tournier

Morosoli de PLATA

Artes Plásticas – Pintura y Grabado: Joaquín Aroztegui

Artes Plásticas – Artesanía: Marcelo Salazar

Artes Plásticas – Cerámica: Mariana Soler

Letras – Poesía; Prof. Dr. Sebastián Rivero Scirgalea

Música - Música Popular: Rubén Olivera

Música – Rock: Banda Hereford

Periodismo - Periodismo Nacional: Sebastián Cabrera

Periodismo - Periodismo Internacional: Roberto López Belloso

Periodismo - Periodismo Radial: Miguel Nogueira

Periodismo - Periodismo Televisivo: Omar García

Diseño - Diseño de Modas: Claudia Rosillo

Ciencias Jurídicas: Prof. Dr. Oscar Sarlo

Bioética: Dra. Mariana Blengio

Economía: Prof. Ec. PhD. Ana Inés Balsa

Arquitectura y Urbanismo: Prof. Arq. Raúl Vallés

Ciencias Sociales - Investigación Histórica: Prof. MSc. PhD. Virginia Martínez

Educación: Mtro. Lic. MSc. Limber Santos Casaña

Investigación y Desarrollo Agropecuario: Ing. Agr. PhD. Alda Rodríguez

Producción Agropecuaria: José Luis Dutra da Silveira

Extensión y Promoción Agropecuaria: Ing. Agr. Andrés Berrutti Bernardi

Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental: Prof. Dr. MSc. Eduardo Mizraji

Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada: Prof. Dr. Lic. Juan Ramón Arbiza

Medicina: Prof. Dr. Pablo Muxi

Morosoli de BRONCE

Artes Plásticas – Dibujo: Marcelo González

Artes Escénicas – Teatro: Belle Pozzi

Artes Escénicas – Dramaturgia: Leonardo de Armas

Música - Música Culta: Daniel Hasaj

Periodismo - Periodismo Radial Jorge Balmelli

Periodismo - Periodismo Televisivo: Mariana Sequeira

Economía: Prof. Ec. PhD. Felipe Carozzi

Ciencias Sociales - Investigación Fundamental: Prof. Dr. MSc. Lic. Gabriel Tenenbaum

Ciencia y Tecnología; Prof. Dra. Marcela Peláez

MEDALLAS en HOMENAJE (Personalidades Fallecidas en los últimos dos años)

Prof. Cr. Ricardo Pascale

Arq. Rafael Viñoly

Ing. Agr. Jorge Marchesoni

Morosoli INSTITUCIONAL

Espacio Cultural: Edificio Artigas Montevideo

Letras: Colectivo Afropoéticos.

Periodismo Escrito: Periódico Centenario (Cardona - Soriano)

Periodismo Radial: Programa Rock al Rock

Periodismo Televisivo: Programa Lado B -Tevé Ciudad

Promoción y Difusión Cultural: Movimiento Escritores con Independencia (Colonia)

Agropecuaria Instituto Benigno Paiva Irisarri (Sarandí del Yi, Durazno)

Ciencia y Tecnología: Instituto de Higiene Prof. Arnoldo Berta (Facultad de Medicina, UdelaR) Derechos Humanos: Colectivo de ex presas políticas de Uruguay.





Walter Torunier

Walter Tournier nació el 14 de julio de 1944. Durante su prolífera carrera como cineasta, animador, director, guionista, productor, artesano, docente, jurado y tallerista, ha sido multipremiado, homenajeado, invitado y entrevistado internacionalmente, como maestro uruguayo referente en

animación Stop Motion. Es uno de los grandes autores del cine de animación mundial. Su magnífica obra y trayectoria cinematográfica, comenzada en 1974, ha recibido reconocimientos internacionales en Alemania, Holanda, España, Francia, Cuba, Perú, Venezuela, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Fue homenajeado en Madrid, como broche final de la Retrospectiva del mejor cine desde los años 60 “Una Ventana Abierta: Sudamérica” del Festival Internacional

de Imagen Animada – ANIMADRID 2009, uno de los certámenes europeos más consolidados de su género y cita obligada para expertos y aficionados del mejor cine de animación del mundo.

Tournier estudió Arquitectura hasta que descubrió su verdadera vocación, el cine de animación. Hábil dibujante, formado en soldadura y artesano de muy buenas cualidades manuales, en artes y oficios. En base a creatividad y experimentación, las integró paulatinamente en el desarrollo personal y autodidacta de sus técnicas de animación.

Hace 26 años que tiene su propia productora: Tournier Animación, fundada en 1998 y especializada en animación Stop Motion. Su objetivo esencial siempre ha sido hacer un cine que entretenga y dé determinados valores a los niños, sin necesidad de recurrir a la violencia. Tratándolos con mucho respeto, como lo que son: seres humanos, y no como meros consumidores. Equilibrando en forma amena, diversión, curiosidad y cuestionamiento.

Destacado por sus calidades artísticas y el sentido cinematográfico del tiempo y el relato, por su capacidad de síntesis, con su talento y determinación, ha logrado depurar y universalizar un lenguaje que le ha permitido acercarse y gustarle a niños en diversos lugares del mundo.

Ha participado como Jurado en Festivales de Cine, en España, Canadá, Cuba, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

Impartió Talleres y Seminarios de Animación Stop Motion, Charlas y Cursos, en países de

América, Europa, África y Asia.

Cofundó la productora Imágenes, junto a Mario Jacob en 1985, e integró la Cinemateca del

Tercer Mundo de 1969 a 1974. También ha incursionado en la escultura en metal y madera, realizando exposiciones individuales y colectivas en Montevideo.

Vive totalmente inmerso en su universo creativo, desde su Casa Taller y Museo, en contacto permanente con la naturaleza, en su frondoso y hermoso jardín. Guionista y realizador que construye artesanalmente, con detalle y perfección, ambientes, lugares y personalidades de sus personajes, reflejo de seres reales y definidos desde la primera imagen. Lleva realizadas 118 obras fílmicas.