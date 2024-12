La diferencia departamental entre las fórmulas presidenciales fue de 8.947 votos

Primera Página

La Junta Electoral de Lavalleja realizó el escrutinio departamental, validando 847 votos observados, todos aceptados. Según la información recogida por Primera Página, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll obtuvieron 26.449 votos, mientras que la fórmula Yamandú Orsi-Carolina Cose lograron 17.502 sufragios, registrándose una participación del 91,30% del electorado departamental.

Cabe consignar, que pasadas las elecciones nacionales, los votantes pueden justificar su ausencia por enfermedad, viaje u otros motivos a través de la web de la Corte. Tienen 30 días tras regresar al país y pueden evitar multas si presentan los certificados correspondientes. Finalmente, el organismo advierte que los Partidos Políticos deben realizar Convenciones antes del 15 de febrero.

ESCRUTINIO DEPARTAMENTAL

En charla exclusiva con Primera Página, Daniel Santos, jefe de la oficina departamental de la Corte Electoral, explicó que con la asistencia de los funcionarios de la Oficina Electoral, la Junta Electoral “realizó el escrutinio departamental, que trata de abrir las Urnas una por una, estudiar el contenido de cada una, también de cómo trabajó esa Comisión Receptora de Votos, ese presidente, secretario y vocal y se estudian los votos que fueron anulados. Si en ese caso fueron mal anulados, la Junta Electoral tiene la potestad de validarlos. Se saca el sobre de votos observados (sobre azul), se extrae la hoja de identificación y se resguarda con el voto observado para preservar el secreto del mismo. Esa hoja de identificación es la que estudiamos si la persona que votó observado, por discapacidad motriz, o de sede rural a sede rural que se podía votar observado”.

Además, mencionó que “nos fijamos si la Comisión Receptora de Votos (CRV) recibió ese voto, y acá se fija si realmente figuraban en el padrón y estaban habilitados, y por qué causal fue que fue observado, que no esté fuera del padrón.”

VALIDACIÓN

Confirmó que los 847 votos observados estudiados “fueron validados en su totalidad, no hubo rechazados. Después se terminó de abrir las 144 urnas del departamento de Lavalleja, no hubo ningún inconveniente en ninguna de ellas, salvo algún voto mal escrutado que pasa en todas las elecciones. Es común que la CRV en la noche de la elección, ante el cansancio, la presión de los delegados, también el poco tiempo que tiene, y el deseo de terminar lo antes posible, se puede equivocar. Las causales de anulación del voto son cuatro, están en la ley 78.12, son las mismas de siempre, y puede haber una diferencia, de decir que esto es en blanco y anulado. Por lo tanto, los normales, comunes y corrientes”.

Expuso que después “se pasa a la validación de los votos observados, que es un trabajo que vamos con una planillita y chequeamos sobre por sobre y sí se extrae el sobre amarillo para seguir protegiendo ese voto y los 847 van a una urna”.

NÚMEROS FINALES

Santos comentó que ahí “se saca el sobre y se pierde la identidad del votante porque en el sobre azul está el nombre apellido, la causal cívica y la causal por qué votó observado. Posteriormente, el último trámite que se hace, fue lo que arrojó los números finales y es abrir los 847 votos observados que arrojó la cifra de 17.502 para la fórmula Yamadú Orsi-Carolina Cose, para Álvaro Delgado y Valeria Ripoll 26.449 votos. Votos en blanco 916, sobres con hojas anuladas 1.479 y votos observados rechazados no hubo ninguno. Los votantes en total fueron 46.346, en un total habilitado de 50.761, que representó el 91,30%. En octubre votaron poco más de 48.000 que representó un 93%”. “Comparado con octubre a noviembre bajo un poquito la votación”, acotó.

JUSTIFICACIÓN, MULTA Y CONVENCIONES DEPARTAMENTALES

Relató que después de terminar la elección nacional, primera y segunda vuelta, “empezamos con la justificación del voto, de la no admisión del voto, que es por enfermedad o por viaje. Lo pueden hacer a través de la web de la corte. Entran al sitio con un certificado médico, un timbre profesional de $ 150 y lo suben por la causalidad de enfermedad. Quienes estuvieron fuera del país y regresaron, tienen 30 días a partir de la fecha de regreso al país para justificar su voto, a través del pasaporte, del certificado de la Dirección General de Migraciones (DNM). Aquel que no se pudo trasladar por distintos motivos o ese día estaba en el servicio de alguna empresa o algo así, le va a estar dando un certificado y va a subir ese certificado a la web. En ese sentido, sabido es que estamos cerca de fin de año y probablemente muchos uruguayos vienen a ver a su familia, y están dentro de los 30 días para justificar el voto (radicación en otro país) entonces, a partir de la llegada tienen 30 días para justificar. Aquellos que no justifiquen por supuesto que van a tener que pagar la multa, que es 1 Unidad Reajustable (UR), que está fijado en $ 1.740. Los funcionarios públicos o profesionales recibidos en la Universidad de la República (UR), pagarán el doble del importe”.

En el final Santos recordó que si bien ya hubo algunas Convenciones Departamentales (CD), “hasta el 15 de febrero los partidos políticos tienen tiempo para hacer la Convención Departamental para elegir él o los candidatos a la Intendencia”.