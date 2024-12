Por unanimidad, Asamblea General Ordinaria de ADEOM aprobó Memoria y Balance

Primera Página

La Comisión Directiva de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Lavalleja, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto, convocó a Asamblea General Ordinaria para analizar la Memoria y el Balance de la institución. En ambos casos, la asamblea se pronunció de manera afirmativa y por unanimidad. El tercer punto del Orden del Día refirió a “Concursos, ascensos, presupuestaciones y nuevas contrataciones”, tema en el cual los integrantes de la Directiva plantearon la situación actual, el proceso llevado a cabo recientemente, y compartieron el posicionamiento que elevarán a la administración municipal sobre estos asuntos trascendentales para los trabajadores municipales.

El encuentro se efectuó en la sede sindical (Héctor Leis 964). La convocatoria realizada por la Comisión Directiva del sindicato establecía: “Te esperamos para seguir construyendo nuestro futuro. Solo juntos haremos que las cosas sucedan”.

BALANCE

Previo al informe presentado por el tesorero Sergio Pérez, se conoció la evaluación realizada por la Comisión Fiscal referente al Balance presentado. Héctor Quintana manifestó que “toda la documentación a la que accedimos, la cual analizamos como corresponde, las boletas, absolutamente todo está en regla. De parte de la Comisión Directiva se mostró en todo lo que se ha gastado, en qué se ha invertido el dinero del sindicato y en mi opinión todo está en perfectas condiciones. El dinero se está empleando en provecho de la gente, de ADEOM en su conjunto, junto con el dinero que está depositado en el Banco”.

En el mismo sentido se pronunció Luis Franco, también integrante de la Comisión Fiscal: “Estoy de acuerdo con Quintana, no encontramos ninguna anomalía, de todos los gastos existentes fueron presentadas las boletas correspondientes, los comprobantes. Todo está a la vista”, resaltó.

Sergio Pérez, tesorero de la Comisión Directiva de ADEOM Lavalleja, compartió un detallado informe acerca de cómo el sindicato ha invertido el dinero que administra la institución. “Nos hemos ajustado a lo referente a boletas oficiales. A modo de ejemplo, anteriormente comprábamos muchos artículos en un comercio de la zona y ahora, para tener un respaldo mayor, lo hacemos en lugares más oficialmente establecidos como forma de ir regularizando y mejorando la gestión en cuanto a la transparencia”.

A su vez, se ha decidido implementar “una serie de ahorros en la compra de diversos artículos y servicios. Son cosas pequeñas, pero que terminan influyendo en el presupuesto mensual y sirven para organizarnos y para cuidar de mejor modo las finanzas del sindicato”.

Informó que los gastos mensuales de mantenimiento de las instalaciones, entre luz, agua, internet, productos de limpieza “ronda los 60 mil pesos”, más allá de que “hay meses puntuales en los cuales esa cifra aumenta, como ocurrió con el cambio del piso en la planta baja de nuestra sede”.

“Se compraron freezers, se equiparon las nuevas instalaciones y en el Banco, hoy en día, hay 1.449.570 de pesos uruguayos. El sindicato se mantiene sin deudas, ni del terreno adquirido en forma anticipada en relación a los plazos previstos en primera instancia, ni de ninguna otra índole”.

Pérez refirió también al posicionamiento de la actual Comisión Directiva: “Hay gastos importantes que nosotros visualizamos como inversiones, como el momento de la entrega de canastas, ya sea de útiles de estudio como las de fin de año”.

MEMORIA

En ese segmento de la asamblea, integrantes de la Comisión Directiva junto a los afiliados al sindicato repasaron avances registrados, se refirieron a las recorridas y asambleas sectoriales realizadas tanto en Minas como en el interior del departamento, se pronunciaron en torno a la renovación dentro de la organización sindical, a la carrera funcional y a las estrategias a seguir, entre otros temas.

“Esto no es de entregarse, debemos seguir hacia adelante”, exhortó Sergio Charquero. Consideró que “hemos avanzado mucho y tal vez todo ha sido muy rápido, lo que ha hecho que algunas personas se hayan olvidado desde dónde veníamos. Hay algunos desmemoriados. Debemos mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y cuando hay quienes no tienen memoria, nosotros debemos hacerles acuerdo”.

“Debemos ser autocríticos. En nuestra lucha no pueden entrar ni el miedo ni la comodidad. Me alegro cuando alguien tiene un auto mejor que el mío, pero todo ha sido fruto de la lucha. Me parece que no hemos logrado generar conciencia en la dimensión que corresponde. Porque, cuando presupuestan a un compañero y a otro no, lo primero que se hace es salir corriendo hacia el comité y echarle la culpa a ADEOM. ¡Y ADEOM no contrata a nadie! Debemos ser honestos con nosotros mismos y tener memoria y conciencia. Estamos en el debe en algunas cuestiones. Somos humanos y nos equivocamos, nadie es perfecto, pero hemos avanzado, tenemos instalaciones preciosas, a pocas cuadras del centro de Minas, ADEOM Lavalleja ha crecido patrimonialmente, tenemos una radio y debemos valorar estos avances como corresponde”.

En el marco de la autocrítica, Daniel Urquiola, valoró el aporte realizado por todos quienes hicieron uso de la palabra durante la asamblea. “Este es un mojón dentro de una extensa carrera. Estamos convencidos que esta Directiva cuenta con un gran apoyo de la mayoría de los compañeros. Veníamos de asambleas muy grandes. En mi caso, como presidente, y los demás compañeros de la Directiva de igual modo, me siento con un gran respaldo de la mayoría de los compañeros. Basta con apreciar la manera en la que nos reciben en todos los sectores de trabajo. Dialogamos y discutimos con los compañeros siempre en el marco del respeto. En todas las recorridas donde hemos estado se reconoce al sindicato como gestor de una cantidad de logros, que la vida del trabajador municipal y de su familia serían distintas y bastante más tristes si no hubiera un sindicato conquistando todo lo que ha conquistado hasta el momento. Aquí no hay nadie derrotado. La lucha del movimiento obrero es caer y levantarse todos los días”, definió Urquiola.

CONCURSOS…

“Debemos apuntar a donde tenemos mayores dificultades. El de los concursos fue un proceso exitoso y ojalá que las compañeras y los compañeros de ese escalafón (administrativo) defiendan con uñas y dientes para que en esta Intendencia nunca más se haga un concurso que lo organicen los intendentes y sus amigos, que siempre lo realice la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) o un tercero. Nosotros tenemos la responsabilidad de llegar con el mensaje de que esa posibilidad se defiende acá, porque fuimos nosotros los artífices de que ello ocurriera”, dijo sobre el tema Daniel Urquiola.

Sobre otros escalafones (servicios, obrero, especialistas, profesional) “hubo ascensos, presupuestaciones, contratos y en recorridas expresamos nuestras perspectivas”.

Ante una consulta puntual, Fernanda Correa aclaró que, dentro de este proceso, ADEOM “participó en el Tribunal de Calificaciones y en el de Alzada, al igual que en el concurso a través de la propuesta de que el mismo fuera realizado por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se acordó que las presupuestaciones, los ascensos y las contrataciones fueran en el orden que quedaban establecidas las calificaciones, es decir que el sistema fuera lo más transparente posible, estableciéndose una lista de prelación”.

En ese sentido reconoció que “hubo situaciones que no fueron las ideales, producto de la subjetividad que puede haber en el proceso de calificaciones, que es lo que termina generando las contrataciones”. En relación concreta a la labor del Tribunal de Alzada, “consideramos que no era la forma en la que los trabajadores efectivamente podían defenderse de las calificaciones que les podían haber asignado ya que la normativa nos dejaba desamparados porque contábamos con un veedor frente a tres integrantes de la administración en cada una de las instancias”. Ante lo expuesto, Correa remarcó la importancia de trabajar en la reforma del Estatuto del Funcionario Municipal en lo referente a las calificaciones y a la conformación y al procedimiento empleado en los diferentes tribunales: “La participación de ADEOM fue a través de estar presente como veedor en los procesos que desembocaron en las presupuestaciones y en los ascensos”.

ADEOM Lavalleja no está de acuerdo con el vigente proceso de calificaciones, considera que los ítems que lo integran deben ser cambiados y que el concepto de la antigüedad debe tener el peso que corresponde.