Lucía Topolansky: “La memoria está viva en nuestro pueblo”

Primera Página

Lucía Topolansky visitó Minas para, en conferencia de prensa y posteriormente en reunión partidaria, hablar sobre temas políticos y preocupaciones como el desempleo, el costo de vida y la seguridad. Abordó la falta de agua en la zona metropolitana y las consecuencias para la industria, habló de la preocupación por la situación económica y la diferencia cambiaria en el litoral con Argentina y Brasil, los problemas sanitarios y polémicas sobre la suspensión de clases y una interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber por la inseguridad y la alta cantidad de homicidios. También, y especialmente, hizo referencia a las muchas actividades conmemorativas de los 50 años de la dictadura, su situación en prisión, cuando estuvo encarcelada, los acontecimientos a través de comunicados y testimonio y sobre los eventos conmemorativos en el Palacio Legislativo.

ENSEÑANZA

Para Topolansky, recorrer el país es “una de las enseñanzas que sacamos después que perdimos las elecciones”. “Era necesario estar más presente, recorriendo constantemente, no solo en los períodos electorales, sobre todo registrando en el lugar la realidad, porque si bien Uruguay es un país pequeño, las realidades son distintas. No es lo mismo lo que pasa en Lavalleja que lo que pasa en Artigas, en Rivera o en Colonia. Si bien hay situaciones generales del país, también hay situaciones locales que muchas veces son muy determinantes. No hay nada como el diálogo con los vecinos, con los ciudadanos, el que conoce más su territorio es el que vive allí. Si bien se ha desplegado muchísimo la tecnología y bienvenida sea, el Zoom y todas esas cosas ayudan, pero no suplen, no hay nada que supla el contacto directo entre personas”.

Marcó que por eso, “hace ya varios meses que estamos recorriendo el país, por un lado con el Frente Amplio (FA), por el otro lado con nuestro sector, la 609, el MPP”.

PROBLEMAS GENERALES

Dijo que se está “a la mitad del penúltimo año de gobierno y ha sido este un mes bastante complicado por una gama de temas bien variados. La falta de agua es el tema que está pegando más en la zona metropolitana y hubo un anuncio muy fuerte de parte de Presidencia para decir que en unos días ya no se iba a poder tomar agua. Las imágenes de Paso Severino son durísimas. Hay algunas medidas que se han votado y otras que se han resuelto por decreto, pero la realidad esa ésta todos los días porque pasa por el agua para tomar, para cocinar, pero pasa también por la industria. El presidente de la Cámara de Industria ha estado haciendo una serie de planteos y a modo de ejemplo, los productores de pasta se quejan porque en el proceso de elaboración de la pasta el agua salada genera algunos problemas. Aparte que puede estar el desgaste de la maquinaria. También se ha quejado la industria de la construcción, porque si bien no es un efecto inmediato, el fraguado de hormigón armado con agua salada puede producir una corrosión del hierro con el tiempo”. Aseguró que existe una preocupación “que por distintos lados está instalada en la sociedad”.

DIFERENCIA CAMBIARIA

Topolansky repasó que existe una enorme preocupación por la situación, sobre todo, del litoral con Argentina, “porque la diferencia cambiaria es astronómica”. “Salto está casi con 15% de desocupación, pero agarra todo el litoral y el más impactado es el comercio. El FA ingresó un proyecto de ley pero no ha tenido, por ahora, los votos para tratar de mitigar, porque la solución de fondo está del otro lado del río. La diferencia de cambio con Brasil también es grande, no tan grande, pero nunca se había dado que de los dos lados, al mismo tiempo, hubiera una diferencia cambiaria tan grande. Estamos entre dos gigantes que tienen una diferencia cambiaria con nosotros, eso pega y en el momento en que el dólar está muy bajo, aplauden los importadores y tienen mucho problema los exportadores. Se están trayendo cosas baratas, eso pega en la industria y está pegando en el agro. Sé que hubo una mesa con economistas, periodistas, académicos de todos los partidos políticos y justamente el tema es el atraso cambiario”.

Expuso que también la cadena de trabajo “está comprometida a raíz de ese atraso cambiario”.

VIRUS E INSATISFACCIÓN

Hizo referencia a la polémica existente por el problema sanitario de actualidad. “Un virus que ha aparecido en los niños más chicos ha suspendido las clases, pero los pediatras están en contra, al igual que la Asociación de Pediatría, el jefe de Pediatría, quienes dicen no era necesaria la suspensión de clases, siendo esto lo último que hay que hacer, ni el adelanto de las vacaciones. Eso ha trastocado las escenas familiares, porque ya las familias se preparan para cuando tienen a los chiquilines en la casa y ahora, de golpe, de un día para otro, tuvieron que arreglar todo. Además, pegó sobre la cuestión turística, porque había paquetes vendidos en otra fecha. Son distintos problemas que están sobre la realidad, pero hay una preocupación común y se reflejó en una larguísima interpelación que hubo en la Cámara de Diputados al ministro del Interior por el tema de la inseguridad. Fundamentalmente por el tema de los homicidios y de planes que se habían propuesto pero que en la realidad no se ven los efectos. El riesgo es que empecemos a naturalizar que mueren, matan a dos o tres por día, que aparece uno quemado, descuartizado, que es una cosa muy dura. Tendrá que ver con el narcotráfico, nadie lo duda, pero lo peor es naturalizar una situación al límite. No hubo votos para respaldar al ministro, para declarar satisfactorias sus explicaciones y ahora queda planteado, está convocada a una sesión y planteada una moción de censura”.

Supuso que probablemente “no tenga los votos porque necesita una mayoría en Diputados para que pase a la Asamblea General y allí hay una mayoría especial”.

DEFORESTACIÓN Y ALIVIO

Topolansky consideró que el tema de la sequía está relacionado “con la deforestación de la Amazonía, entre otras cosas”. “Hubo quienes en el país aplaudían que se quedara Bolsonaro, menos mal que se fue. Esa deforestación evitaba la evaporación de la masa forestal de la Amazonía que forma lo que se llama los ríos voladores, masas de humedad que llegan hasta la Patagonia y reúnen clima, no sólo de los nueve países que pertenecen a la zona amazónica, sino de los que no pertenecemos también. Eso, más el fenómeno de El Niño y demás, el cambio climático que el país tiene arriba, el mundo tiene arriba, más bien. Ahora, en relación con la Amazonía ha quedado detenida esa deforestación”.

“Esperemos que eso se mantenga en el tiempo, pero somos muy frágiles como seres humanos en este mundo”, acotó.

FRENTE AL GOLPE, HUELGA GENERAL

La exsenadora se refirió a las muchas actividades por la conmemoración o recuerdo del impacto de los 50 años de la dictadura. “Había como una especial vivencia a flor de piel en la gente, muchísimas entrevistas y todo eso estuvo allí. Cuando comienza la dictadura, el 27 de junio, yo estaba presa, por lo que en realidad yo no fui protagonista, más bien ‘balconeé’ cosas que pasaron. Pero en este país se veía venir la dictadura desde el año 64 porque Latinoamérica tiene fenómenos globales y venían dándose golpes de estado en varios países. El más fuerte, el que sentimos más fue el de Brasil, en el año 1964. Así que los que más o menos nos interesamos por la política internacional, sabíamos que eso podía pasar. Había que implementar un modelo económico y el camino que se eligió. Esto fue un acuerdo que después llevó adelante la señora Thatcher con Pinochet y se desparramó en todo el continente. Por eso la central obrera de la época, mucho antes del ‘73, había resuelto que frente al golpe de Estado había huelga general”. Opinó “no era un capricho, era una prevención”.

DECLARACIÓN FORMAL DEL GOLPE DE ESTADO

Topolanky contó que en la cárcel “nosotras nos dimos cuenta que pasaba algo, porque las garitas que rodeaban el penal tenían guardia que escuchaban la radio y siempre estábamos atentos porque pasaban noticias, pildoritas, así, era la forma de tener algo de información de lo que pasaba en el exterior. Pero nos llamó la atención que esa noche se pasaban marchitas militares. Entonces dijimos, ‘ah, dieron el golpe’. Al otro día nos dieron un comunicado firmado por Bolentini, que después terminó siendo ministro del Interior, donde decía que se había enviado al Parlamento el desafuero del senador Enrique Erro y como el Parlamento no lo había votado, el presidente Bordaberry había disuelto a las cámaras. Era la declaración formal. Allí adentro, en realidad, lo único que sucedió fue la suspensión de visitas, porque el interés no éramos nosotros, que ya estábamos presos. El interés era la ocupación de fábricas que se hicieron casi instantáneamente, después fue una gran movilización política que hicieron todos los partidos el 9 de julio, es decir, el interés era el resto de la población. Nosotros después nos vinimos a enterar de lo que pasó en la medida que se retomaron las visitas, lo que podíamos saber por ahí, que era muy poco, o cuando empezaron a venir otras compañeras presas que habían estado y que pudieron traer las noticias”.

Comentó que así fueron sabiendo con el tiempo “la cantidad de cosas que habían pasado”.

MEMORIA SOCIAL VIVA

Recordó que en el reciente marco conmemorativo se hizo una sesión muy impactante en el Palacio Legislativo “que conmemoró la última sesión del Senado, donde se había formado una comisión con representación de todos los partidos y con el material gráfico que se pudo rescatar, que no fue todo, porque material gráfico y actas se perdieron mucho en ese tiempo. Pero igual, entre lo que quedaba en el Palacio, la prensa, cuestiones particulares que se fueron acercando, se reconstruyó, se pudo reconstruir. Los testimonios de algunos funcionarios que todavía quedan y entonces hicieron un video muy bien hecho la verdad que graficaba en unos minutos el impacto que era el quiebre de las instituciones, y lo hacía gráficamente por el quiebre del Palacio, del edificio. Pasaron lo que había dicho Ferreira Aldunate, Vasconcellos y Enrique Rodríguez para simbolizar los tres partidos que estaban presentes en la sesión. Después, con el acompañamiento del Coro del Sodre, en el Salón de los Pasos Perdidos, se cantó el Himno Nacional y la gente había rodeado el Palacio con velas. Había muchísima gente que quiso participar. Si bien el punto organizativo fue bastante penoso, había mucho calor humano. “La memoria está viva en nuestro pueblo”, concluyó Topolanky.