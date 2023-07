Mario García: “las obras están con el acelerador a fondo, en todo el departamento”

Primera Página

“LLEVAMOS DOS AÑOS DE SUPERÁVIT”

Primera Página fue recibido en forma exclusiva por el intendente Mario García, en su despacho, donde se desarrolló la entrevista que sigue.

TIEMPOS DIFÍCILES

Se le manifestó a García que estamos a dos años de la finalización del período de gobierno de las Intendencias, o a dieciocho meses de la finalización de los gobiernos de los actuales intendentes, si quieren ser reelectos. Al preguntarle a García que evaluación hace de lo transcurrido y lo que queda, manifestó: “Nos tocó asumir en un momento muy difícil, fuera de tiempo, tuvimos que enfrentar la pandemia, y se sumó el déficit hídrico que va en su tercera declaración de emergencia agropecuaria consecutiva. Esto nos obligó a cambiar lo que pretendíamos hacer desde el día uno, que era a la interna de la institución y las políticas públicas que se iban a aplicar”.

A TRABAJAR

García aseguró que llevan un año y dos meses “de trabajo normal -es a partir de febrero de 2022-, porque al inicio de la gestión por la pandemia, la IDL estuvo cerrada, los cuadros funcionales no trabajaron a pleno. A partir de ahí comenzamos a trabajar como hubiéramos querido desde el día uno. En la interna de la IDL se generaron procesos diferentes de gestión: agenda electrónica, página web, tenemos toda la normativa subida a los portales públicos, tenemos un monitoreo constante de políticas aplicadas, para medir resultados, se incorporó tecnología, maquinaria”.

DE AQUEL DÉFICIT AL SUPERÁVIT

Señaló el intendente que “se presentó en la Junta Departamental, hace pocos días la Rendición de Cuentas, que contiene una modificación presupuestal, porque logramos el equilibrio en las cuentas públicas. Llevamos dos años de superávit, lo que permitió que aquella situación negativa cuando asumimos en el 2020 -había un déficit de casi cinco millones de dólares-, se haya podido equilibrar en estos dos últimos años”.

Continuó manifestando el intendente García que “eso nos permitió presentar una modificación presupuestal, donde tenemos planificado lo que van a ser el 2023 ya en curso, y 2024 y 2025 -parte del 2025 es de esta gestión, y el resto del 2025 será de la gestión venidera-, allí exponemos las grandes obras, alguna en ejecución ya y otras se van a ejecutar”.

ASÍ EMPEZAMOS

Manifestó el intendente que “lo primero fue poner la casa en orden, y lo segundo fue marcar el camino de esta administración, que fue reglas claras con los funcionarios de cómo gestionar los recursos humanos. Intentamos la profesionalización de estos recursos, a través del área creada que es Desarrollo Organizacional, donde queremos instaurar nuevos procesos de gestión. Si se viene a sacar la libreta de conducir o el carné de salud, que no le lleve al usuario más de quince minutos, y así vamos área por área, para establecer procesos donde funcionario y vecino sepan cómo se gestiona dentro de la intendencia. Eso de la mano de la transparencia, de la comunicación, de una intendencia de puertas abiertas, porque queremos que se conozca cómo funciona”.

TECNOLOGÍA

Aseguró el intendente que “sin un parque tecnológico actualizado era imposible encarar este desafío. Acá los sistemas informáticos manejaban Windows XP y Windows 95, llegamos y nos obligamos a renovar el parque tecnológico, se han renovado 170 nuevos ordenadores, eso nos permite mayor dinámica, transparencia, fluidez en los procesos”.

OBRAS

Respecto a obras, dijo García que “se está con el acelerador a fondo, algunas ya realizadas, otras en realización, y tenemos obras planificadas en todo el departamento. Un debe de la IDL, resaltado por los vecinos eran las calles de Minas y de toda Lavalleja. Esta administración enfrentó el desafío de la recuperación de calles, vamos barrio a barrio, ya se estuvo en barrios Lavalleja, Escriú, Olímpico, Estación, La Filarmónica, Peñarol, hoy estamos en los barrios La Rambla, Centenario, Las Delicias, AFE. El proceso de trabajo en todos los lugares es hacer la calle nueva, se remueve toda la calzada, y se hacen diferentes tipos de tratamiento de acuerdo a las necesidades del tránsito. Hay una muy buena planificación por parte de Vialidad, y es en todo el departamento. Se acaba de inaugurar la obra de Chispero en Solís de Mataojo, fueron más de dos kilómetros de bitumen a nuevo. Se inician en estos días los trabajos en Batlle y Ordóñez, Zapicán y Pirarajá, a la vez que en Minas. En la ampliación presupuestal se prevén más de 40 kilómetros de bitumen en estos dos años que quedan. Estamos intentando recuperar el tiempo, que no fue perdido, porque durante la pandemia por decisión de esta administración, privilegiamos la situación sanitaria de la población y de los funcionarios de la IDL. Hoy estamos trabajando como pretendemos que trabaje la institución, modernizando, siendo más eficientes, controlando los recursos, y analizando permanentemente los procesos que nos llevan a ver dónde ser más eficientes”.

¿Cuándo se inaugura el Complejo Deportivo de la Estación de AFE?

Se está terminando la compra del equipamiento. Cuando se termine el proceso licitatorio, y se tenga todo -que llevará unos dos meses más-, se pondrá en funcionamiento. Hubo alguna replanificación y modificaciones del complejo. No estaba previsto y se asumió todo el entorno del barrio AFE, hoy está todo con cordón cuneta, entubadas las pluviales, eso lo asumió esta administración y se complementa con el trabajo interno del complejo.

¿Las obras de La Rambla cuándo se iniciarían?

Respecto a La Rambla, se está cerrando el proyecto ejecutivo, ya tuvimos una reunión la semana pasada con la consultora, después va al BID y OPP, que son quienes dan el visto bueno y la aprobación final del proyecto. Hubo una primera aprobación preliminar, después se hizo una audiencia pública en febrero, consolidado ese proceso se pasó al diseño definitivo del proyecto ejecutivo, que es lo que se cierra ahora, y pasa al BID y OPP, y luego se hace el llamado a licitación. Tenemos la esperanza de iniciar la obra en los primeros meses del 2024.

La semana pasada se presentó en audiencia pública el puente sobre arroyo Campanero. ¿Qué respuesta obtuvo de esto?

Cumplimos en hacer una audiencia pública de este proyecto tan anhelado, respondiendo a la vocación de transparencia de esta administración -hemos ido a la JDL cada vez que nos llamaron. Hemos entregado las resoluciones, están entregadas hasta abril 2023. Subimos a la página de la IDL todas las resoluciones y decretos, hemos realizado desayunos con la prensa para hablar de todos los temas que nos plantean. Y hemos realizado audiencias públicas, a afecto de que la gente se informe y sepa por donde se va. Respecto a la audiencia sobre el puente Campanero, es clara la necesidad de abordar este tipo de obras, que por algo durante tanto tiempo se habló y nunca se hizo. Intenciones habrán tenido todos los intendentes que me antecedieron, pero no encontraron la vía para ejecutar esta obra más que necesaria, desde la conectividad del departamento, del desarrollo de la zona turística de Arequita, que pretendemos potenciar y que sea un gran polo turístico y generador de oportunidades, y también la conectividad con el interior profundo de Lavalleja. Y se pudo lograr, porque logramos el fideicomiso que nos permite disponer de recursos para esta obra. Estamos muy conformes con todo el proceso, que contó con la anuencia de la gran mayoría del sistema político departamental. Lamentablemente, hubo gente que se opuso a esta iniciativa, pero no quedó por el camino, y hoy la realización del puente sobre el arroyo Campanero es prácticamente una realidad. Se ha marcado un camino, que es que cuando nos unimos, cuando vemos el bosque y no el árbol, las cosas se logran. Eso se logra dialogando mucho, escuchándonos, gobierno y oposición, oposición y gobierno, es la manera que Lavalleja avance más rápido.

¿Cómo está el resto de obras que prevé el fideicomiso?

Ya tenemos tres licitaciones en curso de las obras del fideicomiso junto a la Corporación para el Desarrollo, que son las calles de José Pedro Varela, viejo anhelo de esa localidad, estaba intransitable, durante diez años se desatendió la vialidad urbana, ya esta administración invirtió cerca de un millón de dólares en las calles de Varela y con el fideicomiso se va a invertir otro millón más. Están publicadas las licitaciones de Aramendía y Colón, seguramente en julio se van a hacer las adjudicaciones de las obras, y la del puente pretendemos que en los próximos 15 días, quede pronto el pliego licitatorio.

¿Considera que el haber logrado el fideicomiso un triunfo político suyo?

Hay que hacer un poco de memoria en este tema. En la campaña electoral siempre se habló de esta herramienta, todos los partidos hablaron de la necesidad de contar con el fideicomiso, para hacer obras en todo el departamento. La administración anterior propuso un fideicomiso a 15 años de 15 millones de dólares. Nosotros nos nutrimos de todo eso, para hacer nuestra propuesta. Ver cuáles eran las obras más necesarias y poner a consideración de la JDL esta herramienta, para saber si era posible contar con el apoyo. Entre los antecedentes que había, las promesas electorales, y las propuestas que nosotros elaboramos, surge una propuesta equilibrada y razonable que no tenía fisuras, es integral, porque propone obras en cada una de las localidades, descentralizadora. Con esto nos planteamos algo muy franco: primero con nuestro Partido Nacional, y con los que integran la coalición de gobierno, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Dentro de los acuerdos generados previos a asumir nuestro gobierno, por supuesto que estaba la aprobación del fideicomiso de obras. Una vez desatado el proceso con la presentación a la población y a cada una de las bancadas de la JDL, en mayo llegó a la JDL y fue aprobado en octubre 2022, siempre apostando al diálogo y al entendimiento.

Sorprendió el diálogo con el Frente Amplio.

En la última etapa se genera un diálogo responsable con la oposición, con el FA, que entendió que la herramienta era buena, ellos nos hacen una propuesta absolutamente equilibrada, sobre lo que entendían que además del fideicomiso, tenía que comprender la obra pública de la IDL, como fue el cerramiento de la piscina en Batlle y Ordóñez, y una máquina en Solís de Mataojo que ya fue entregada. Así casi todo el sistema político logró acordar, y esto es la satisfacción -no personal- de integrar un sistema político responsable, maduro, que no buscó excusas para no votar, se buscó diálogo y razones para votarlo.

Otro hecho que marca su gobierno es la instalación de la UTEC en Lavalleja. ¿Cree que se valora la importancia de esto?

Participé en el proceso legislativo (cuando era diputado) de la UTEC, cuando se planteó durante el gobierno de (José) Mujica la creación de una universidad en el interior, uno levanta las manos y los pies para que se apruebe. Que haya una universidad en el interior, no en Montevideo. Lo que visualizamos es que, ante un proyecto legal que determinaba la existencia de cuatro institutos regionales en el país, que uno estuviera en Lavalleja es lo que uno quiere, y desean todos los intendentes. Se instalaron en Durazno, Rivera y Río Negro, quedaba uno para la zona Este. Ahí hicimos un trabajo intenso, tenemos un gran vínculo con todo el sistema educativo, por haber trabajado muchos años en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde surgió una gran relación que se mantuvo y se mantiene, y hoy podemos decir que ese sueño se concretó, y está en vía de realización. Tenemos la UTEC instalada y este año ya tiene una carrera de grado, hay un mundo de jóvenes estudiando, muchos de forma virtual, porque el concepto de la educación y formación la UTEC lo varía radicalmente. Cuando se instale en el viejo edificio de la terminal, se cumplen varios objetivos: la ocupación de un edificio central en la ciudad, edificio muy funcional por el lugar, un edificio que era difícil darle utilidad una vez retirada la terminal con un aprovechamiento al 100%, y se le va a dar la posibilidad de potenciar la educación terciaria de la que se carecía acá, y genera un equilibrio en la ciudad, porque una universidad es un centro poderoso de atracción comercial, junto con el centro que venimos aggiornando la propuesta de la plaza Libertad, se complementa en cuanto al movimiento de la ciudad. La UTEC estoy seguro que marcará un antes y un después en la juventud, y nosotros estamos muy entusiasmados y conformes. La obra está en manos de la UTEC, que ya disparó el proceso del proyecto de realización.

¿Qué evaluación hace a seis meses de la inauguración del shopping terminal?

La terminal y lo que implica desde el tráfico de vehículos, tanto autos como ómnibus, como camiones, genera un alto impacto. El proyecto ya tenía un diseño cuando asumimos, a la gestión actual de la IDL le tocó ejecutar toda la obra del entorno. Se generó un cambio enorme en la zona. Pero parece como que la terminal hace cinco años que está instalada ahí, lleva seis meses, arrancó el 15 de diciembre, época de mayor circulación de tránsito, que es a fin de año. Lo que hicimos fue que funcionara para la apertura, de ahí en más se monitoreó el tráfico, para saber cuáles eran los puntos calientes, qué modificaciones hay que hacer, y eso se empieza a hacer una vez que se normaliza, porque durante fin de año el tráfico es mucho mayor, y el primer mes del año el tráfico es el de menor circulación, por varias razones, hoy es el normal, el que tenemos que medir para saber las modificaciones. Están previstos tres semáforos, ya hay dos funcionando, y el otro entraría en funcionamiento en los próximos días, se harán cambios, se va a permitir doblar a la izquierda en algunos lugares, que hoy no se permite. Se instalaron garitas, tal vez no en el tiempo que debieran estar. Las conclusiones que sacamos es que no ha sido revolucionaria en el tránsito la implantación del shopping terminal.

¿Cómo está la relación con ADEOM Lavalleja y cómo va el nuevo Estatuto del Funcionario de la IDL?

La relación con ADEOM es de mucho diálogo. Esta administración creo una dirección de Desarrollo Organizacional, que atiende y está presente en la organización interna de la IDL, que mantiene un diálogo permanente con ADEOM, con reuniones periódicas. Se plantearon desafíos, como es la reforma del Estatuto del Funcionario, es de la época de la dictadura, y está fuera de tiempo totalmente. Se comenzó por aquellas cosas que rápidamente nos pusimos de acuerdo. En la modificación presupuestal tiene un capítulo específicos de licencias modificando el estatuto, son más de 40 artículos que se modifican. Se comenzó, hay que seguir avanzado, dialogando, y buscar puntos de encuentro para ir superando el actual estatuto.