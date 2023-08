Primera Página

El próximo 10 de setiembre, se realizará el Tercer Congreso del Pueblo, estuvieron en Minas para informar Federico Cicero (PIT CNT) y Lita Leites (CPS Coordinadora popular y solidaria Ollas y Merenderos Populares), convocaron y acompañaron Ana Caballero (ADES Minas) y Fabián Clavijo (FANCAP).

Caballero dio la bienvenida a la prensa, y presentó a Cicero y Leites, quienes “vienen a hacer el lanzamiento oficial de una serie de actividades rumbo al tercer Congreso del Pueblo”.

ENTRE TODOS

Cicero manifestó que “el tercer Congreso del Pueblo, lo que busca hacer, es elaborar la plataforma a través de toda la población, ya sean organizaciones sociales, sindicatos, vecinos que tienen actividades barriales, o sea todos los que militan socialmente, ya sea peleando para que haya saneamiento, iluminación, limpieza, para que pase transporte colectivo en la zona, por la seguridad de adolescentes que van a liceos, por la situación educativa, y que no sea solamente de organizaciones como el PIT CNT, FUCVAM, la Intersocial Feminista, la Coordinadora solidaria y popular de Ollas Populares y Merenderos, colectivos sociales: afro, diversidad, infantiles, y otras organizaciones que defienden derechos. O sea todos. Y que ahí digan las necesidades, lo que quieren, lo que necesitan desde sus lugares, urbanos, suburbanos, rurales, de todo el Uruguay, o sea es un espacio para decir lo que les está pasando, y quieren resolver sobre determinadas cuestiones”.

Y TODO SIGUE IGUAL

Puntualizó Cicero que “lo que no se quiere, es que quede en alguien que después lo utilice para una campaña política. Porque sabemos que en campaña electoral los políticos recorren el país varias veces, de pueblo en pueblo, le dicen a la gente que propongan, que planteen sus necesidades, para ellos después llevarlas adelante. Pasan las elecciones, se reparten cargos y muchas veces todo sigue igual”.

LO QUE NECESITAN

Aseguró Cicero que “este es un proceso a la inversa: es que la comunidad, o sea los vecinos son los que trasmiten a una plataforma cuáles son las cosas que requieren, que necesitan, que buscan, que son por ejemplo: trabajo, vivienda, salud, educación, cartera de tierras que muchas veces las intendencias poseen tierras para el acceso a la vivienda, y no son utilizadas, no dan la posibilidad de formar cooperativas de viviendas. Queremos que el Congreso del Pueblo sea un instrumento de democracia directa y donde el pueblo trasmita sus necesidades”

PROCESO

Manifestó Cicero que “el domingo 10 de setiembre, -fecha que coincide con el Reglamento de Tierras Artiguista, de 1815-, tomando ese ejemplo, se hará el Congreso del Pueblo donde serán trasmitidas esas necesidades. Luego de las instancias del 10 de setiembre, va un proceso de presentación de la plataforma, con lo que se haya trabajado, con las distintas organizaciones. Llegada la campaña electoral, se va a presentar a los partidos, -porque muchos políticos después ingresan al Parlamento, y desde ahí pueden promover leyes que atiendan esos reclamos-, a los precandidatos y después de las internas a los candidatos, esas propuesta que contiene la plataforma con que está construida”.

ESOS PROBLEMAS

El representante del PIT CNT dijo que “si todos colectivizamos los problemas, es una forma de buscar solucionarlos, ya que muchas veces son los mismos problemas: no todos tenemos resuelto el saneamiento, el alumbrado, los medios de transporte, la vivienda, el trabajo, -que es uno de los temas fundamentales de esta sociedad-, la inseguridad, o la situación de indigencia, -cada vez vemos más gente durmiendo en la calle-, todo producto de la falta de trabajo, y del retiro del Estado de las políticas sociales. Cada ciudadano, vote a quien vote, debe tener un instrumento para decir sus necesidades”.

PRIVATIZACIÓN DE ANCAP

Cicero puso como ejemplo de la realidad que vive Minas, respecto al trabajo y a la posible privatización de la Planta Portland Minas de ANCAP, “un tema que preocupa mucho a los trabajadores, que son unos 300, más los tercerizados y la actividades privadas que inciden en esa fuente laboral, si mañana desaparece la Planta de Portland de Minas, esos salarios que quedan principalmente en Minas, desaparecerán también, y eso hay que explicárselo al comerciante, al de la estación de servicios, al mecánico, son salarios de unos mil dólares, o sea dejarían de entrar en Minas unos 300 mil dólares, a todos esos emprendimientos que atienden a los trabajadores les va a repercutir, porque se dejan de contratar esos servicios, porque no van a tener para pagar o porque se tuvieron que ir, buscando otro futuro. En esta plataforma del Congreso del Pueblo queremos discutir con todos los vecinos y las vecinas, todos los problemas que afectan a uno, también afectan a otro”.

CONGRESO

Explicó Cicero que el Congreso del Pueblo, funciona “como un congreso integrado por distintas organizaciones, el PIT CNT forma parte de la comisión organizadora del Congreso del Pueblo, la Intersocial Feminista, FUCVAM, y en los diferentes lugares depende del interés social de quienes quieran participar”.

EN MOVIMIENTO

Caballero señaló que después de la conferencia de prensa tenían “una reunión con las personas interesadas en informarse, plantear problemáticas y de ahí vamos a ver cómo seguimos en Minas y en Lavalleja. Es un poco lo que fue el Congreso de la Educación donde había asambleas territoriales, para ir generando insumos que pueden ser locales o nacionales. En Minas, con estos encuentros se va a buscar su forma de funcionamiento. Estamos con los tiempos acotados para que el 10 de setiembre hacer la propuesta en común, en una especie de plenario general del propio congreso”.

CAMBIAR EL FUTURO

Agregó Leites que “de parte del Congreso del Pueblo lo que se intenta, es que sea una programación para cambiar el futuro del país, para construir una sociedad diferente, y que esos cambios no sean solos propuestos en Montevideo, la idea que sea en el Uruguay. Hemos visitado casi todos los departamentos, intentando invitar a organizaciones sociales y también a la gente, común y corriente que tiene inquietudes, preocupaciones, sean trabajadores o desocupados, a las mujeres, a los y las afro descendientes, queremos que participen todos, la gente humilde tiene mucho para decir, hoy se está pasando hambre en nuestro país, y es necesario que se acerquen, porque todos tenemos cosas para decir, para organizar, y formar un programa nacional. Otro mundo es posible”.

“HAY HAMBRE, Y UN ESTADO TOTALMENTE AUSENTE”

Al plantearle a Leites como vienen trabajando las ollas populares, dijo que “vienen trabajando con un déficit tremendo, solo con las ayudas de sindicatos y de los vecinos solidarios, el estado está ausente totalmente, porque a partir de marzo cortó toda la ayuda, -que era poca pero servía- y cuestionó a la Coordinadora Popular. El MIDES le da el dinero a una ONG, que no es idónea para repartir los comestibles, no saben que lleva una olla de comida, porque un director dice que la comida no lleva lentejas, cuando es hierro, es el alimento cuando no hay carne, y da unas gallinas flacas y arroz de perro. La ayuda no era mucha, pero era, porque hay hambre de verdad, hay mucha hambre. No hay trabajo. Cuando retira la ayuda, lo que hace es armar un pack de alimentos que es una bolsita congelada y un pancito, y que se debía destinar a 10 mil personas y hoy se destina a 1.700. Es crítica la situación, hay hambre y un Estado totalmente ausente”.