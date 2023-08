Intendente García destacó un importante número de obras

Primera Página

“LOGRAMOS RECUPERAR LA AGENDA DE TRABAJO PREVISTA AL ASUMIR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”

El intendente Mario García, en el desayuno con la prensa, manifestó que “la principal noticia es que hoy venimos trabajando en forma normal, logramos recuperar la agenda prevista al asumir el gobierno departamental, y que el ritmo de ejecución de las obras es el adecuado para los tiempos que vivimos. Estamos con el acelerador a fondo y pretendemos seguir así en los próximos meses y en lo que queda del período de gobierno”.

OBRAS

Respecto a las obras que se vienen realizando y las que se empezarán prontamente, dijo García que “estamos cerrando en materia de vialidad urbana el barrio Las Delicias, La Rambla, ya nos vamos a instalar en el barrio España y en el barrio Santos Garrido. Nuestras máquinas comienzan también a trabajar en las calles en Batlle y Ordóñez, Zapicán y Pirarajá. Estamos cerrando la bituminización de ruta 108 hacia Polanco, una obra que cambiará la realidad no solamente de la zona rural, porque se convertirá en una de las principales arterias del departamento, dándole a toda una zona espectacular como es la 5ª sección, una accesibilidad que la va a transformar desde muchos puntos de vista”.

OBRAS DEL FIDEICOMISO

Sobre las obras a realizar a través del fideicomiso, dijo que “el lunes se cerraron los llamados de tres obras: las de las calles de José Pedro Varela, la de Aramendía y la de Colón. Seguramente esta semana se publique la licitación del puente Campanero, que probablemente comience en este semestre. Las obras del fideicomiso, la gran mayoría, comenzarán en este segundo semestre. Estamos trabajando en el 80 % de los proyectos ejecutivos. Hay algunos que todavía nos queda formalizar el vínculo con los predios, esos son los que no hemos comenzado, como es la villa hípica en Batlle y Ordóñez”.

Consideró García que “en el caso de la villa hípica en Batlle y Ordóñez los predios pertenecen al Ministerio del Interior, está el proceso de dejar fuera del uso público a esos predios, son dos padrones, de uno ya tenemos la autorización, falta el segundo. Lo mismo pasa con la casa en Mariscala para casa de la cultura, y la casa de la Junta Departamental de Lavalleja, no podemos comenzar los proyectos ejecutivos. Pero el resto de las obras están en proceso de licitación, cerrando la licitación o terminando los proyectos ejecutivos”.

¿Está prevista una obra en el Molino Viejo?

Sí. Es una obra de modernización del Molino Viejo, está terminada la formalización del proyecto, el llamado a licitación está pronto, se hace en coordinación con la ANEP, porque el edificio es de ANEP, contamos con la autorización de la Comisión de Patrimonio Nacional. Tenemos la esperanza de que en este semestre se pueda comenzar la obra.

¿Qué pasa con el piso del estadio?

Es otra obra planificada en lo inmediato. Es cambiar el piso del Estadio Municipal, se está finalizando el llamado a licitación, está dentro de la planificación que tenemos del desarrollo del deporte en el departamento. El cambiar el piso del estadio, ir a un césped sintético aprobado por FIFA, creo que también le va a cambiar la vida a la dinámica deportiva en la ciudad y en el departamento”.

Los ediles se quejan por la demora, o la no contestación en tiempo y forma, de los pedidos de informes.

Se viene trabajando en ese sentido. También con las resoluciones, que fue un tema que estuvo muy discutido, está faltando llevar a la JDL los meses de mayo y junio. Se aportan todas las resoluciones desde el día que asumimos. La vocación de transparencia de esta administración queda más que manifiesta.

¿Cómo está la relación con ADEOM?

Ayer tuve una reunión con el presidente de ADEOM, estamos tratando la ampliación presupuestal que tiene a consideración la JDL, pero es una relación de muchísimo diálogo. Además hemos instrumentado un área de Desarrollo Organizacional que mantiene reuniones periódicas con el gremio, y vamos camino a una profesionalización de los recursos humanos de la IDL. Esto también era un debe que había en la institución, nosotros a través de esta área de Desarrollo Organizacional vamos a marcar un rumbo en los recursos humanos de la IDL, se da estabilidad a los funcionarios, y se establecen normas claras. Siempre nos quedan cosas para mejorar, pero en ese camino estamos y el diálogo con ADEOM es fundamental.

¿Cómo viene el Plan Avanzar?

Viene muy bien, creo que comienzan las obras en los próximos meses, estamos cerrando con la DINISU (Dirección Nacional de Integración Social y Urbana), que es la encargada de liderar este proceso. Seguramente esta semana quede pronto el proceso ejecutivo de las obras para el realojo de las familias que así lo requieran. Después viene la segunda parte, que es en los terrenos que hoy están viviendo, allí van a quedar familias viviendo en condiciones normales, se les va a reparar las viviendas. Eso comenzaría en setiembre u octubre. La IDL asume responsabilidades como la adquisición del terreno para poder viabilizar este proyecto, ahora se va a concretar. Hoy estamos en proceso de adquisición, de apertura de calles, de dotación de infraestructura.

¿Se hizo un llamado a inspectores de Tránsito?

Sí. Es una necesidad seguir avanzando en los controles de tránsito. La dirección de Tránsito instrumentó cambios debido a la implementación de nuevas tecnologías en el control del tránsito. El parque automotor es de más de 2 millones 700 mil autos, las motos creo que andan por ahí, hay casi tantos autos como personas que pueden conducir. Eso complejiza el tránsito, en el país y el mundo. Los últimos informes de la UNASEV marcan un descenso en los siniestros, y un descenso en los lesionados, no así en los fallecidos en el departamento, la gran mayoría sucede en rutas nacionales donde no es jurisdicción de la IDL. Hay un llamado público a inspectores, porque hay que acrecentar el número de inspectores porque sigue creciendo el parque automotor. Se aspira a llenar las vacantes que hay en el presupuesto, es una tarea de todos los días en la que hay que seguir avanzando.

¿Qué evaluación hace de la Escuela de Tránsito?

Es un programa muy ambicioso, que viene trabajando a nivel de formación educativa de nuestros jóvenes. Hay un gran despliegue que realiza la dirección de Tránsito llegando a las escuelas y liceos, dando cursos, generando actividades que atrapan a los niños y los pone en sintonía directa con las normas y la importancia del cumplimiento. Es una situación extremadamente compleja, que no se soluciona ni con semáforos ni con lomadas, ni reprimiendo. Hay que trabajar en la prevención, en la educación y en la represión a través del cobro de multas. Si no generamos un proceso de concientización los resultados son muy malos a nivel general. Hay sociedades más avanzadas que tienen otro grado de desarrollo que de repente han logrado equilibrar, pero acá hay que seguir trabajando y hacer mucho hincapié en la formación y educación de los jóvenes, son procesos a largo plazo. Vimos lo que ha sido la puesta en práctica en Solís de Mataojo de un espacio específico para educar a nuestros jóvenes y niños, que lo hacen jugando, van desde sus primeros años tomando contacto con las señalizaciones de tránsito y el cumplimiento de las normas.

¿Tienen dificultades los inspectores para actuar por la falta de respeto de los conductores?

No se puede tener un inspector para cada cuadra y cada calle. Hemos dotado a los inspectores de medidas de seguridad como es la incorporación de la tecnología a través de las cámaras Go Pro. Todos los inspectores cuentan con su cámara respectiva que permite tener una filmación de todo lo que está aconteciendo en materia de tránsito. Los procedimientos se hacen en compañía de la autoridad policial, porque no están dadas las condiciones para que actúen solos. La educación es fundamental, solo con represión, con multas no alcanza. En el primer año de gestión retiramos mil motos, que hoy están esperando ser recuperadas por sus titulares o ser destruidas después de un largo proceso.

¿No las puede vender la IDL?

Es complejo poder desprenderse de un bien que no es de la IDL, que lo que hizo fue incautarlo, es realmente muy pesado. Estamos finalizando un proceso que comenzó en el 2020 y que aún no se han cumplido todas las etapas para ir a remate público, o a una destrucción y después venta como chatarra.

¿Qué pasa con la implementación de la Zona Azul?

Estamos en la última etapa. La JDL presentó una modificación para que lo recaudado por Zona Azul fuera destinado en un alto porcentaje a una ong, eso determinó el llamado a las ongs. La dirección de Hacienda actualizó los valores, 25 pesos la hora, y 13 pesos la media hora. Considero una necesidad la Zona Azul porque hay que generar espacios para el estacionamiento. Es un debe que se tiene desde hace muchos años, la Zona Azul funcionó hasta que se empezó a refaccionar la plaza Libertad, en el 2016 cuando finalizó la refacción debió haberse implementado, no se hizo. Después se generó un convenio con ANTEL para poder vender a través de sus plataformas las tarjetas, lo que requería previamente una modificación legal, que se aprobó después en la JDL, pero incluye la exigencia de que los dineros fueran destinados a una ong, y la instrumentación no fue sencilla, se hizo un llamado público que aún está abierto, y luego será puesto en práctica la Zona Azul.

¿Qué posibilidades tiene la IDL de prestar servicio al seguimiento de personas celíacas?

Dentro de las potestades de la IDL no están previstos los temas de la salud pública, para eso el estado tiene al Ministerio de Salud Pública que es quien debe desarrollar esta atención, y todo lo que es la salud del individuo. O sea que tener policlínicas para atender la salud, -más allá que en el caso de los celíacos hay canastas que entrega la dirección de Desarrollo Social-, no tenemos la experticia ni las posibilidades de estructura, porque no le corresponden a la intendencia, ese seguimiento lo tiene que hacer ASSE o las mutualistas, o el Sistema Integrado de Salud.

¿Se está trabajando en la próxima edición de la Semana de Lavalleja?

Sí. En su momento se darán a conocer las novedades, que las va a haber, pero nada está cerrado aún, y no dependen de la intendencia. Este año son los 50 años de la Semana de Lavalleja, ya cerró el llamado a las productoras para la presentación de lo artístico, que es siempre bueno y convoca muchísimo. Estamos generando cambios e innovaciones.

¿El polideportivo de Estación cuándo se inaugura?

Ya está pronto, se está llamando a licitación por el mobiliario, que no estaba previsto que formara parte del proceso, pero como hubo disponibilidad del crédito que se previó para la obra, sobró un dinero, y se determinó con el BID y OPP, -quienes financian esta obra-, que estos dineros se utilizaran en la adquisición del mobiliario, eso se está haciendo y en los próximos meses estará funcionando.

¿El CURE y la UTEC cómo vienen funcionando?

El CURE viene funcionando, tal vez no con la dinámica que uno pretende para un centro universitario. La pandemia generó otras oportunidades educativas respecto a la presenciabilidad. La UTEC viene trabajando el proyecto de obra, que corre por cuenta de ellos, en los próximos días se va a instalar en la vieja terminal una sala de procesos administrativos de UTEC, donde van a estar trabajando unas ocho o nueve personas, según me informó la gente de UTEC. Las obras está previsto que comiencen en el 2024, después de la feria de la construcción, con un plazo de ejecución de diez meses. Y respecto al trabajo educativo, la UTEC viene trabajando muy bien, empezó una carrera de grado en Lavalleja, va interactuando cada vez más con la sociedad, está funcionando el Centro Pymes dentro de la UTEC, lo que es muy bueno para el departamento.

¿Por qué no se utiliza para estacionamiento la calle que cerraron entre Williman y Sarandí?

Es una pregunta que se la deben hacer a la UTEC. Esa calle forma parte del padrón que está en posición de UTEC, ya la intendencia firmó el comodato, hicimos entrega del local. No se pueden generar espacios para estacionar, y menos generar conductas que se tengan que desandar a los pocos meses, porque la obra empezará dentro de poco, es muy poco lo que se aporta con el estacionamiento ese. Y en el viejo edificio, aún quedan las direcciones de Deportes y de Turismo, que se van a radicar en otro lado muy pronto.

¿Dónde?

Les doy la primicia: Deportes va para el Estadio Municipal, se está construyendo un local allí, es un viejo sueño -de nuestro amigo y primer director de Deportes, lamentablemente fallecido- del profesor Gustavo Alzugaray, de llevar la dirección a lugares referentes del deporte, y el estadio es el lugar adecuado. La dirección de Turismo va a estar ubicada en el Club Minas, se generó un contrato de arrendamiento con esa institución, y en el salón que está en el ingreso a mano izquierda, funcionará la dirección de Turismo, es un lugar mucho más apropiado, generando el contacto rápido con el turista.

¿Qué evaluación hace de la gestión de la dirección de Cultura? ¿Considera que se reconoce y valora lo que se está haciendo acá? Porque de afuera se sorprenden con las actividades constantes y con una respuesta total del público.

Estamos muy orgullosos de la gestión cultural del departamento, de todo el trabajo que realiza la dirección de Cultura y todo el equipo liderado por el maestro Heber Loza, que es una usina permanente de eventos culturales, de los más variados. Le hemos dado a Loza todo el respaldo para que pueda realizar una gestión como la que está llevando a cabo. Sabíamos de lo que era capaz, por eso lo convocamos y lo convencimos de volver a trabajar en Lavalleja -él ya había estado como director en dos oportunidades-, no estaba convencido de volver, pero pudimos convencerlo. Y hoy vemos los resultados de lo que es una gestión cultural, a la que catalogamos como histórica. El espectáculo del viernes de los Violincheli Brothers, un dúo de hermanos valencianos, Pablo y Alejandro Turlo, de 16 y 18 años, es un espectáculo de nivel mundial, y con el mayor de los respetos lo digo, es de lo mejor que he visto. El pianista vino de España, y los otros tres músicos que integraban el espectáculo son uruguayos, acá fue la primera actuación el viernes, y con los chicos se conocieron el miércoles, y habían ensayado. Parecía que hubieran tocado toda la vida, no hubo una falla, tocaron casi dos horas, un espectáculo maravilloso. Le hemos dado a la dirección de Cultura el respaldo para generar esto que como dice el slogan del área, ‘Cultura para todos’, porque no solo es en Minas, sino que es en todo el departamento y se ha salido fuera de Lavalleja. Estamos muy orgullosos de la gestión cultural la IDL, de la mano de Hebert Loza y todo su equipo.