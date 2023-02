Andrés Berrueta: “Mientras me vaya dando el físico, voy a tratar de dar lo mejor siempre”

Primera Página

* La figura de la Selección de Lavalleja, declaró a la transmisión de Tenfield que: “Mientras tenga estos compañeros que son unas fieras corriendo y metiendo, todavía tengo chances de jugar”

Por Gonzalo Martínez

El día domingo se midieron Lavalleja y Cerro Largo, ante más de mil quinientas personas en nuestro máximo escenario deportivo, arrojando un empate de dos goles por bando que dejó la serie abierta. Finalizado el encuentro, dialogamos con el autor del agónico empate de la Selección de Lavalleja, en vivo para todo el país, a través la pantalla de VTV en una producción de Tenfield.





“EMPATE VALIOSO”

Al inicio, expresó qué conclusiones sacó del encuentro: “Logramos un empate valioso para como se dio el partido. Creo que Cerro Largo fue mucho más que nosotros. Lavalleja a fuerza de ganas más que nada, y con poco fútbol, se llevó un empate para ir el miércoles (hoy) a Melo sabiendo que tenemos que ganar”.

“JUGAR UN POCO MÁS AL FÚTBOL”

Posteriormente, Berrueta se refirió a lo complejo de enfrentar al equipo arachán: “Cerro Largo es un equipo complicado. Más allá de la cancha donde jueguen, es una Selección dura. Nosotros tenemos que animarnos a jugar un poco más al fútbol, y no perder lo que teníamos el año pasado, que nos llevó a ser Campeones del Este y llegar a una final del Interior. Tenemos que corregir algunos errores, y así poder hacer un buen papel para seguir en la Copa. Creo que todavía seguimos en el debe con el tema del fútbol”.

“ME VENGO SINTIENDO BIEN”

Nuestro entrevistado debutó ante Canelones interior, en el cotejo disputado en nuestra ciudad, siendo la figura del equipo y convirtiendo los dos goles del triunfo. El pasado domingo, ingresó a jugar al inicio del segundo tiempo e igualó el marcador en el final. En la entrevista que le realizamos para la transmisión de Tenfield, le consultamos cómo se sintió en esos dos partidos; y respondió que: “Me vengo sintiendo bien. Mientras me vaya dando el físico para jugar medio tiempo, voy a tratar de dar lo mejor siempre. Si bien no pude entrenar con todo el plantel desde que empezaron con la preparación, me sumé hace 23 días, y obviamente que me falta un poco en el aspecto físico. Pero como digo siempre, mientras tenga estos compañeros que son unas fieras corriendo y metiendo, todavía tengo chances de jugar. El día que deba correr, capaz que no voy a poder seguir”, culminaba diciendo Andrés Berrueta.