Juan Pereyra: “Si hay alumnos, vamos a abrir el Bachillerato Agrario”

“EL BACHILLERATO LO VAN A TENER, PERO DEBEN BRINDAR UNA LISTA CONFIABLE, CON ALUMNOS QUE VAN A IR”

En la tarde de ayer, se realizó una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja, cuyo único punto era “Bachillerato Agrario en Villa del Rosario”, que contó con la presencia de 28 ediles, de las autoridades de UTU -director general Juan Pereyra, subdirectora Laura Otamendi, el director regional Este Carlos Vaz y la directora de Escuela Agraria UTU Minas Alicia Bonifacio-, así como cuerpo de educadores y vecinos de Villa del Rosario, y el diputado Pablo Fuentes en las barras.

La presidente de la JDL, María Noel Pereira, luego de la presentación de las autoridades de UTU, dio la palabra a varios ediles que expusieron y reiteraron lo importancia de la sesión.

Luego de las exposiciones hizo uso de la palabra Juan Pereira que expresó “es un placer estar en estos ámbitos de democracia”. Hizo luego algunas consideraciones personales y entró en el tema.

Pereyra manifestó: “Nosotros hacemos los esfuerzos para que UTU esté en los pagos más lejanos. No voy a contestar las preguntas, sí voy a hacer una exposición general. Les quiero decir que no estamos para cerrar, en nuestra administración hemos discontinuado un solo lugar y hemos abierto 30 lugares, la gran mayoría en aquellos lugares donde no había nada o había muy poco, y en todo el país”.

Continuó Pereyra: “¿Qué pasa en Villa del Rosario? En el año 2021 nos plantearon la situación, vine, tuvimos una reunión, no fue amena pero fue productiva, y se planteó este problema. Y dije: ‘Si hay alumnos la abríamos’. Se abrieron las inscripciones, y me presentaron una lista de 20 y pico de postulantes. Dije: ‘Sí, la abrimos’. Después fueron solo tres los que expresaron que querían estudiar. Como me había comprometido, abrí el bachillerato por tres alumnos. Nosotros no estamos para dejar contentos, sí para dejar conformes. Si UTU abre un grupo, son 40 mil dólares anuales, que toda la autoridad uruguaya invierte ahí. Esos tres alumnos al año siguiente se fueron y el grupo se discontinuó. Tampoco la lista era correcta, porque de más de 20 inscriptos solo quedan tres. Todos entendemos lo que estoy diciendo”.

Expresó el director que “en el 2022 no hubo postulantes, y ahora se plantea nuevamente. La respuesta que nosotros damos es si hay alumnos vamos a abrir. Como autoridad tenemos que pedir el compromiso que esos 40 y pico que están, realmente vayan. Queremos que la lista sea real y confirmada que van a concurrir. Con 10 o 12 alumnos lo vamos a abrir, pero no con tres, porque pedagógicamente trabajar con tres alumnos no es bueno. Si la comunidad de Villa del Rosario, se compromete el bachillerato lo van a tener, pero deben brindar una lista confiable, tiene que haber alumnos que van a ir”.

Lo expresado por Pereyra fue respondido por varios ediles. Por razones de espacio y de cierre, en próxima edición el informe completo.