Sergio Charquero es candidato a intendente por UP- FT

Primera Página

SANEAMIENTO Y VIVIENDAS ENTRE LAS PRIORIDADES DE CAMPAÑA

Sergio Charquero es candidato a intendente departamental por Unidad Popular-Frente de Trabajadores (UP-FT). Con 37 años de experiencia en municipios, propone mejorar la administración y centrarse en saneamiento y vivienda, evitando la crítica y priorizando la inversión en obras para la comunidad.





ACUERDO

En diálogo con Primera Página, Charquero explicó que antes de las elecciones nacionales se había hecho un acuerdo con el FT. "Ahora estamos todos juntos en el Partido de los Trabajadores y la Unidad Popular. Era un centro con muchos partidos que andaban por ahí. Nos juntamos todos e hicimos un partido nuevo. Los compañeros habíamos decidido que quién iba de diputado, también lo hacía a la Intendencia y se aceptó. Según las investigaciones que pudimos hacer, si un empleado municipal puede ser intendente, en mi caso, tengo que renunciar, si eso se da obviamente. Aclaro que no voy a la plancha de ediles por UP. "Un empleado municipal puede ser edil, lo que el día en que se van a tratar cosas que es inherente, por ejemplo, el presupuesto, no se puede estar en la parte que atañe al funcionario ".

IDEA DE NO CRITICAR Y SI DE MEJORAR

Dijo que 37 años en municipios son suficientes para que cualquiera pueda ser candidato. "He pasado por intendentes más o menos, de los malos y de los otros. La idea es no criticar nada de lo que está hecho, pero si mejorar lo que está hecho. Hoy en día se habla de que los zafrales sí, los zafrales no. Nosotros no le podemos decir que los vamos a contratar a todos por una razón muy simple y el que diga eso, a nuestra forma de ver, está mintiendo. Si no sabemos lo real de la Intendencia, es imposible. Por ejemplo, si en mi Intendencia hay US$ 13.000.000, pero se deben US$ 17.000.000, la forma de ver de la UP, analizado en diferentes cursos de este tipo de cosas, es que quedarás a cero. Considero que si la Intendencia queda con superávit es porque no se hicieron obras. ¿Para qué tener plata si en el departamento faltan viviendas o faltan calles? O sea, es de sentido común que se hizo una mala administración. La ciudadanía o el pueblo pone al intendente para la tarea de administrar los recursos de ellos".

Sergio Charquero comentó que UP propone un eje de gestión principal y muy interesante. "Primero, no hay un presupuesto municipal que no tenga por lo menos dos camiones de la basura ni tampoco dos barométricas en el quinquenio. Opino que, por la infraestructura de Minas, es imposible que a todos lados llegue saneamiento, por lo que necesitamos barométricas, no solo en Minas, sino para las otras localidades. Coincidimos que tiene que haber una inversión en saneamiento, aun cuando suponemos que hay lugares que no va a llegar ese servicio. Para eso necesitamos herramientas”.

Acotó que “decimos también que hacen faltas viviendas. En tal sentido, el tren de UPM o Ferrocarril Central, dejó claro que las expropiaciones se pueden hacer. Una mala palabra pero por la emergencia tiene su sentido. En este caso por poner un ejemplo, unos terrenos atrás del abasto, ya que la empresa tiene varios predios. Proponemos hacer monobloc o monoambientes, pero la solución tenemos que darla".

En otro orden dijo claramente que "estamos totalmente en desacuerdo con la construcción de las letras, con el gasto innecesario y utilizar esa inversión justamente en viviendas", indicó.

VERTEDERO MUNICIPAL

Habló de hacer inversiones en otro tipo de actividades. "El basurero no debería estar ahí, quedó en medio de Minas porque cuando se puso no existían los barrios Las Delicias y el Sansón. Ahora prácticamente está en el medio del pueblo, se incendia y la gente de los barrios Estación, Las Delicias, y el que está allí pegado, están como locos porque es imposible que un basurero no se prenda fuego, a no ser que lleve un tratamiento que es muy costoso. La idea nuestra es arreglarlo y generar otro sistema. Sabemos que están poniendo en marcha el sistema de recolección del tratado final de los desechos, que puede ser bueno o viable, pero no, saquemos eso de ahí, saquémoslo, pongámoslo en otro lugar, busquemos el lugar ideal, donde no haya cauce".

CARGOS DE CONFIANZA

Charquero consideró que quienes ocupan cargos de confianza "tienen que residir en Minas. Ocupan la columna principal de la comuna, caso Jurídica y Hacienda y no puede ser que se necesite información y no lo pueda tener de frente para evacuar dudas o coordinar acciones. Para nosotros debe haber funcionarios de carrera en los cargos de confianza, no los criticamos, decimos que son necesarios. Tiene que haber alguien de carrera para que ese funcionario brinde su experiencia de tantos años".

Opinó que, "en un taller tiene que haber un mecánico, donde haya un electricista. Tiene que haber gente idónea en la materia, y así en otras áreas".

TRABAJAR TODOS JUNTOS

Habló de la necesidad de "trabajar todos juntos. El intendente y los dos diputados del departamento deberían sentarse a conversar al menos una vez al mes, en torno a la falta de trabajo. Si las tres autoridades, uno del Frente Amplio (FA), uno del Partido Nacional (PN) y ojalá otro de UP le solicitan una entrevista al presidente, no creo que se niegue. Y ahí plantear distintas inquietudes o realidades del departamento para todos juntos encontrar una solución, cualquiera sea. Pero para eso tenemos que ir en conjunto, aun cuando es sabido que cada uno después tiene que traer agua para su molino. Consideramos que esa es la forma de que nosotros podamos progresar en esto, máxime cuando observamos que este departamento se quedó prácticamente sin fuentes de trabajo".

Dijo que los ejemplos más claros están "en ANCAP que ha tenido sus problemas, y SALUS que los sigue teniendo".

TEMA ZAFRALES

Charquero marcó que está la discusión zafrales sí o zafrales no. "Suponemos que existen 400 zafrales y nuestra idea en base a eso es empezar un trabajo con esta gente y terminarlo. Hacer un decreto donde diga que no se puede contratar más gente. Por otro lado, si algún empresario quiere realizar un emprendimiento en el departamento, le podamos ofrecer que nosotros tenemos gente trabajadora. De repente esa posibilidad nos sirve a todos”.

Afirmó que “seguimos considerando que acá hay muchas cosas que están mal. Entre ellas, la caminería rural del departamento. Cada vez que algún mandatario va a la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), promete lo mismo. Acá lo mismo, trabajar de manera mancomunada e ir y plantear la problemática en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Tenemos que aprender a dar esos pasos. Así como decimos de reunirse el intendente y los diputados, también se puede realizar una reunión con los alcaldes, por lo menos una vez cada 45 días. Es importante saber las necesidades del interior y que mejor que con los alcaldes electos. En líneas generales creo que esas son algunas de las soluciones que tienen que haber según nuestra visión. Yo lo que veo acá, que todo el mundo dice es que se está muriendo el pueblo porque no tenemos una fuente. La Intendencia no está para hacer ayuda social. Tenemos 400 zafrales, ya no nos entran más, está a punto, y tenemos que crear".