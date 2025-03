Reanudan actividad de castración de perros y gatos

Primera Página

El ingeniero agrónomo Alberto Dartayete es el nuevo director de Desarrollo Agropecuario de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL). Según informó a Primera Página, continuará con la línea de trabajo de su predecesor José Rojas, enfocándose en gestiones como las castraciones, entrega de semillas y limpieza de tajamares.

MISMA LÍNEA DE TRABAJO Y CASTRACIONES

Dartayete confirmó que en principio piensa seguir la línea de trabajo que realizaba antes José Rojas, quien le asesoró “en todo lo que estaba y en los temas más urgentes que llevaba adelante esta dirección”. “Son más o menos todas las líneas de trabajo que estaban en funcionamiento, caso limpiezas de tajamares, entrega de semillas, pozos semisurgentes y las castraciones”.

Precisamente sobre las castraciones, el entrevistado dijo que “ingresó un nuevo veterinario, porque hace unos meses se jubiló Daniel Alzugaray. A su vez, debemos confirmar que vamos a retomar las castraciones. Recordar que sobre las castraciones de gatos tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que incluye la intervención de tres veterinarias, con las cuales estaremos organizando las jornadas para realizar en marzo. Con respecto a las castraciones caninas, seguirán siendo en el Centro de Barrios N°1 Reyes Terra y también se inician en este mes de marzo. Seguramente esteremos comunicando las novedades cuando confirmemos días y horarios de todas esas jornadas".

SEMILLAS, POZOS SEMISURGENTES Y TAJAMARES

Según Dartayete, están repartidas todas las semillas para las huertas en el interior del departamento y en estos días comenzarán a entregar en todas las localidades. En torno a los pozos semisurgentes (pozos perforados con máquina), hay programadas al menos 15 actividades de este tipo para marzo.

Comentó que en la actualidad trabajan fuertemente con la limpieza de tajamares en zonas donde no ha llovido, “lo que nos permite realizar un buen trabajo".

DÉFICT HÍDRICO

Para Darteyete fue "un año donde la sequía fue más marcada en algunas zonas que en otras, incluso en una reciente recorrida que hicimos por Ruta la 8, visitando José Pedro Varela, Mariscala y Colón, pudimos saber que llovió 45 mm, 80 mm en algunos lados, mientras que en Minas no llovió casi nada o nada. Se nota realmente en algunas zonas la sequía fue mucho más corta, la falta de déficit. No se si puede tomar como sequía, pero hay zonas que el verano hubo un déficit hídrico normal, que para la época está bien".

Puntualizó que los pronósticos dan "que va a ser un otoño normal, con un régimen fluidométrico bastante normal, como que se va a normalizar".

EXPECTATIVA PERSONAL

Reconoció ser esta su primera experiencia al frente de un área con la que gestiona. "Siempre me desempeñé en el ejercicio laboral de la profesión (ingeniero agrónomo). Tengo como expectativa poder crecer como profesional en un ámbito que yo no me había manejado. Aprender a trabajar con un equipo muy bueno y comprometido, teniendo como base la misma idea, el trabajo en equipo y solucionar lo que se pueda y lo antes posible. Como urgente tenemos el tema de la limpieza de tajamares, que son 250 productores que tenemos anotados, es algo grande, que como hay que aprovechar a hacerlo rápido. Si bien en algunas zonas ya llovió, en otras no, hay que aprovechar a hacerlo lo más rápido que se pueda, por lo que estoy muy abocado a eso. Ya terminamos la zona de Solís de Mataojo y Aguas Blancas, con un trabajo muy bueno. Al respecto decir que los productores están muy conformes con lo hecho. En estos días el comenzamos a trabajar en la zona de Barrancas y Andreoni, donde tenemos alrededor de 70 tajamares para limpiar en una zona muy concentrada. La expectativa es que salga rápido, pero vamos a seguir con las otras zonas también".