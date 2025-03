Inauguraron obras en el Centro de Barrios Reyes Terra

Primera Página

INVERSIÓN APROXIMADA DE DOS MILLONES DE PESOS

Como lo informamos en ediciones anteriores, la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) inauguró obras de ampliación y refacción en el Centro de Barrios 1 Reyes Terra. La ceremonia contó con la presencia del intendente Herman Vergara, directores de áreas de la comuna, representantes del Ejército Nacional, autoridades y ediles departamentales, integrantes de la comisión de la entidad, vecinos del barrio y sus alrededores.

COMIENZO SOÑADO

Para Daisy Navarro, directora de Servicios Sociales de la IDL fue "un día muy importante para el Centro de Barrios Reyes Terra, un lugar donde tengo mucho afecto y cariño. Conviví gran parte de mi vida prestando servicios como funcionaria en esta institución y fue allá por el 2018 que empezó un proyecto cuando en ese momento era edila suplente de la diputada Alexandra Inzaurralde. Comenzamos a trabajar en las obras de refacción porque teníamos problemas, sobre todo que se nos llovían los salones".

Dijo que comenzó como un sueño "sentada en esas mesitas con la maestra María Melognio y la coordinadora Esther Fernández".

LOGRO Y COMPROMISO

Habló de la presentación del proyecto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), "tiempo en el cuál no tuvimos en el momento el apoyo quizás necesario. Continuamos en pandemia insistiendo o golpeando puertas hasta que logramos tener el apoyo, no solo del MTOP, sino también de la IDL para poder realizar las obras que eran tan necesarias. Aquí asisten más de 50 niños en forma diaria en un convenio que tiene con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Se contó con el apoyo invalorable de la asociación civil con Sergio Castellano y Manuel Vecino, lo que se pudo lograr y hacer gracias a muchas gestiones de la escribana Alexandra Inzaurralde que nos acompañó porque faltaba mucha documentación del predio. Se logró firmar un convenio con el MTOP y si bien no era la partida que esperábamos, se comenzó con una primera etapa que en esta ocasión se inaugura".

Agradeció a la IDL, al MTOP y a Alexandra Inzaurralde "por comprometerse y ponerse la camiseta".

SERVICIOS VARIOS

Navarro manifestó que en el Centro de Barrio "no había aterrizado una política social necesaria para la comunidad”. “Acá también funciona una policlínica, no solo van a ser los niños los beneficiados, sino que va a ser como un barrio. También funciona un centro de castraciones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario (IDL), algo que ha brindado también muchísimos servicios a la comunidad. A las autoridades les solicito que continúen este proyecto porque queda una segunda etapa que sería realizar otro salón para seguir mejorando las instalaciones más antiguas que tenemos. Como una tercera etapa son las dos canchas a nuevo. Para que continúen con la tarea nosotros dejamos la puerta abierta. Ya dimos el primer paso y creo que es más difícil que era hacernos de toda la documentación necesaria, ya que era un predio muy antiguo. Espero ver la segunda etapa y poder acompañar en la elaboración y posteriormente la tercera etapa".

PEQUEÑA COMISIÓN DE PUERTAS ABIERTAS

Sergio Castellanos, presidente de la comisión, mencionó que fue una obra que llevó mucho tiempo "poder hacernos de la documentación, pero a la postre se hizo que es lo más importante para los niños".

Manuel Vecino (tesorero), informó que a nivel de comisión "somos nosotros dos, y una señora que está Maldonado (Leticia). Se necesita, pero hay gente interesada en participar en la nueva comisión y esperemos que a la brevedad se pueda lograr, porque dos personas no hacen mucha campaña. Las puertas están abiertas para todos".

SÍNTESIS DE TIEMPO, TRABAJO Y ESFUERZO

Alexandra Inzaurralde dijo que cada vez que se logran las obras "es una síntesis de tanto tiempo, trabajo, esfuerzo y de una comunidad que puja para que las cosas se mejoren”. “Hay que tener presente cuando hay contextos que son desfavorables, cuando hay proyectos que son básicos y esencialmente sociales, que hay personas a quienes les cambia la vida. Que hay comunidad organizada y que piensan en los niños que vienen, eso sensibiliza de una forma especial".

Recordó que se logró invitar "a quien por primera vez en la historia de este centro pisó ‘un presidente de’, por ejemplo, del directorio de INAU, porque nos parecía importante que conociera esta realidad, que conociera la comisión y lo que aquí se hacía, y después al director nacional de Arquitectura, Santiago Borsari".

PERSVERAR EN EL ESFUERZO

Consideró que lo más importante a veces no es solo empezar, "sino perseverar en el esfuerzo, no bajar los brazos y poder decir, cuando surgió la oportunidad, ir otra vez y una vez más a luchar por este proyecto. Es cierto que existieron muchas dificultades documentales, es verdad, pero nosotros pudimos ayudar en ellas, aún cuando no nos competía porque no estábamos en la Intendencia. Tampoco era parte de la comisión, pero sí era una herramienta personal que la pusimos al servicio, sorteando un montón de dificultades para poder demostrarnos que cuando hay voluntad y se quiere, se puede, se tiene que poder. Las dificultades burocráticas o de papeles no pueden nunca impedir que un proyecto de estas características se lleve adelante. El tema es que es verdad, es el sentido de urgencia que a veces nosotros mencionamos y que no todo se puede hacer en un mismo momento. Hay una hoja de ruta y prioridades, es verdad también. Pero saber que el tiempo transcurrido entre el sí del comienzo y el sí de vamos a empezar a ponerle cabeza, pienso y acción, lastimosamente perdimos ahí $ 4.000.000 porque al principio los convenios eran de seis. Cuando el proyecto cobró impulso pasó a ser de $ 2.000.000".

"Cuando se trata de proyectos sociales es algo que no nos podemos permitir", acotó Inzaurralde.

VISIBILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE BARRIOS

El intendente Herman Vergara recordó al exjuez letrado Reyes Terra que fue "el que comenzó a hablar de centros de barrios. Si bien hoy nos parece una cosa totalmente normal, están en todas partes, pero en otra época era algo que realmente llamaba la atención. Él tuvo ese sentimiento de solidaridad con los barrios más carenciados, como tenían mayores problemas, sobre todo los niños, comenzó con esta obra y hubo muchísima gente en todas estas décadas, que apoyó este desarrollo solidario con el lugar. Nuestra ciudad siguió creciendo y también unos sentimientos y la vocación solidaria de mucha gente que hizo posible que esto continuara. Creo que todos tenemos conciencia de la necesidad de dar apoyo fuerte a situaciones de precariedad que existen. Hay un sentimiento realmente de alegría muy sincera de que estas cosas se puedan concretar y que puedan seguirse apoyando. Tengo la seguridad que esas otras etapas que faltan se van a cumplir y vamos a seguir creciendo como sociedad".

Afirmó que habrá "una ciudad mucho más integrada y comprometida, lo que nos llena de alegría realmente".

OBRA Y RECONOCIMIENTOS

La obra de ampliación y refacción significó una inversión aproximada de $ 2.000.000. Se hizo un nuevo sector que incluyó la puesta de piso, ventanas, techo, y se compraron fichas, mesas, cortinado, luces y el cerramiento en un sector del predio. La parte vieja del edificio se revocó y refaccionó prácticamente en su totalidad. El MTOP colaboró con $ 1.000.000 y la IDL con el mismo monto. Faltaría la vereda con rampa. La ocasión fue propicia para además entregar placas en reconocimiento a la gestión y trayectoria de las maestras Esther Fernández y María Melognio, nombres que serán distintivos en salones que forman parte del espacio.