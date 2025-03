Primera Página

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El sábado se llevó a cabo otra instancia del Día Internacional de la Mujer en Minas, a pesar de la amenaza de lluvia que no fue, pasadas las 19:30 horas -con muchas mujeres y muy pocos hombres, dos, parece que prefieren que los hombres no participen- encabezada por una pancarta que decía “Frente al avance fascista: lucha feminista”. Partió la marcha desde La Rambla Esther Moré de Minas, tomó Williman, Roosevelt hasta Plaza Libertad, donde se dio lectura a las proclamas de la organización Coordinadora 8M de Minas, integrada por organizaciones feministas y sindicales de Minas y la del PIT CNT. No hubo cierre artístico prometido con Giani Brera, Quimeras, y una cuerda de tambores en Plaza Libertad por el mal tiempo, aunque no llovió.

PROCLAMA COORDINADORA 8M

Por el colectivo Coordinadora 8M leyeron la proclama Laura Vega Camila Couto, Noelia Seijas, y Luciana Martínez:

“Ante el avance del fascismo, la lucha feminista es esencial. ¿Por qué? Porque es necesario resistir y movilizarse frente a la amenaza de un retroceso en nuestros derechos, que limita nuestra autonomía y restringe nuestras libertades fundamentales.

El fascismo promueve una jerarquía de género en la que las mujeres son subordinadas a los hombres, tanto en el ámbito privado como público.

Atenta contra nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a elegir si ser o no madres, y bajo qué condiciones.

Busca controlarnos, además, nos excluye de los espacios de poder y de toma de decisiones.

El avance del fascismo representa una grave amenaza para los derechos y las libertades de las mujeres y las disidencias. Pero aquí estamos las feministas, resistiendo, luchando por la igualdad, la justicia y la autonomía."

VOLVEMOS A TOMAR LAS CALLES

“Este 8 de marzo día Internacional de la Mujer Trabajadora, volvemos a tomar las calles, a denunciar todas las formas de violencia machista y patriarcal.

Es un día de lucha por nuestras reivindicaciones más urgentes: salud, trabajo, vivienda, educación y acceso a la cultura, por salarios dignos, por seguridad social justa y solidaria, por una justicia con recursos, por políticas reales contra la violencia basada en género”.





Continuando con la transcripción de la proclama realizada por la Coordinadora 8M:

“Marchamos porque vivimos tiempos de avance fascista, donde se quiere poner a las víctimas en el banquillo de los acusados, exigiendo antecedentes para validar sus denuncias.

Tiempos en los que creímos que el derecho a la vida sería respetado pero la realidad nos golpea con formas nuevas y más crueles de violencia”.

VIOLENCIA

“La Organización de Naciones Unidas (ONU) alerta que una mujer es asesinada cada 10 minutos, en manos de su pareja u otro familiar. Nos preocupa la falta de espacios seguros, ni la casa, ni la calle, ni el liceo lo son. La violencia en su enorme mayoría no viene de un desconocido sino del entorno cercano.

En nuestra ciudad hemos asistido el año pasado con inmenso dolor al asesinato a mano de su padre de Jazmín con solo 5 meses. Al acoso de niñas de 6 años con túnica y moña al salir de la escuela. Al acoso a las adolescentes en las instituciones educativas y a la complicidad de las personas encargadas de salvaguardar su dignidad desde una mirada adulto-céntrica y estigmatizante.

Vemos con preocupación cómo se naturalizan los signos de violencia, como no se activan los mapas de ruta en las instituciones educativas, o las serias dificultades de implementación de los protocolos vigentes, una vez que se reciben las denuncias por parte de estudiantes, familias o docentes.

Por esto, muchas veces las situaciones que viven les estudiantes permanecen incambiadas, o en ocasiones, tienen que volver a compartir aulas y mesas de exámenes con los adultos acosadores”.

SALUD MENTAL

“Nos preocupa la falta de atención en salud mental.

Son tiempos de lucha porque nos faltan mujeres que después de haber pedido ayuda en instituciones de salud, terminaron quitándose la vida porque no daban más y el sistema de salud no les dio respuesta.

Sabemos que para las mujeres víctimas de violencia de género, sin la debida atención en salud mental, los procesos de recuperación y reparación del daño no son posibles”.

ABUSO SEXUAL

“El abuso sexual que es una de tantas formas de violencia basada en género, deja secuelas graves y de por vida.

Si no hay un acompañamiento real puede llevar al suicidio. No sabemos cómo expresarlo de manera más clara: hay una emergencia en salud mental.

Urge una respuesta inmediata a través de políticas públicas que aborden de manera efectiva esta crisis y que respondan a las necesidades reales”.

MATERNAR

“Vivir y maternar con nuestra mente agobiada por las vulneraciones sistemáticas nos lleva a sobrevivir en modo de híper alerta robándonos el derecho al gozo y a la vida digna, una vida en la que la alegría y la calma sean parte”.

NEGLIGENCIA ESTATAL

“Son tiempos de lucha porque una vez más nos encontramos con mujeres que después de recorrer el camino de denunciar a sus agresores son revictimizadas en los distintos espacios estatales creados para protegernos. La falta de capacitación y empatía con las que nos encontramos al acudir a denunciar a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género (UEVDyG) de Minas, las preguntas juzgadoras, las horas de espera, las medidas insuficientes, suman dolor al largo recorrido de las sobrevivientes en busca de una protección que en ocasiones no llega. Nos sentimos solas y desprotegidas, sentimos muchas veces no solo el dolor de ser violentadas por un agresor sino que además padecemos la violencia institucional que se ha vuelto moneda corriente.

El Estado se torna en agresor cuando son violentadas sistemáticamente las madres que denuncian el maltrato ejercido sobre las infancias”.

EN EL JUZGADO

“En el Juzgado de Familia en Minas una y otra y otra vez las abogadas de oficio designadas para proteger los derechos de las infancias, agreden a las madres con comentarios hirientes, elevando el tono de voz, apartando a las niñas y niños para interrogarlos sin previo pedido de autorización a la madre. El trato recibido dentro del juzgado suma la violencia institucional a la larga lista de violencias que las madres defensoras sufren. Desmotiva y revictimiza convirtiendo a quienes protegen a las infancias en víctimas de un sistema omiso y agresivo”.

BANALIZAN LA LUCHA

“También es violencia institucional cuando desde los municipios e intendencias se banaliza la lucha feminista, en todas las fechas donde los movimientos sociales de mujeres reivindicamos nuestros derechos y denunciamos la desigualdad y el abuso de poder. Poner un lazo violeta en la plaza no es abordar seriamente la temática. No somos las revoltosas de siempre, que incomodan. Somos las que llevamos las marcas de la violencia patriarcal en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis, las que sentimos las marcas de las otras, las que sabemos que se sale colectivamente y por ello estamos juntas”.

NEGLIGENCIA ESTATAL

“La negligencia estatal que se hace carne en las decenas de mujeres madres presas por microtráfico, dejando a sus hijos desprotegidos sin tener una mirada global del problema, mientras por el puerto siguen pasando contenedores sin que parezca ser tan grave el problema. Se monta un operativo para apresar a una vendedora de brownies mientras el narcotráfico se sigue cobrando la vida de las niñeces y adolescentes. En el año 2000, había poco más de 200 mujeres privadas de libertad, pero en la actualidad, la cifra supera las mil.

Esta situación se debe principalmente a la Ley de Urgente Consideración, que se propone castigar duramente el microtráfico, lo que ha resultado en que más de dos mil niñes tengan a sus madres en prisión”.

LA LUCHA CONTINÚA

“Es fundamental recordar que las luchas por la igualdad de género son inclusivas y deben considerar todas las formas de discriminación que enfrentan las mujeres y disidencias. No podemos permitir que se utilicen discursos divisivos y excluyentes que buscan arrebatar derechos y deslegitimar existencias.

El 8 de marzo es un recordatorio de que la discriminación y la violencia hacia las mujeres son problemas estructurales que deben ser erradicados en su totalidad, incluyendo la transfobia que vulnera a las personas trans. Las mujeres trans merecen vivir en un mundo que les respete y les permita ser quienes son sin miedo a ser marginalizadas o despojadas de sus derechos.

Así, en este contexto, es fundamental visibilizar la importancia de la solidaridad entre todas las luchas feministas, sin caer en discursos que busquen dividirnos. La verdadera equidad de género solo se logrará cuando todas las mujeres y disidencias puedan vivir con dignidad, sin ser cuestionadas ni perseguidas por su identidad de género.

Son tiempos de lucha porque estamos asqueadas de ser violentadas cuando tomamos un ómnibus para ir a trabajar. El miedo, la desconfianza, la vulnerabilidad que nos mantiene en estado de híper alerta con pánico a dormirnos porque no sabemos qué puede pasar”.

PATRIARCADO LETAL Y CRUEL

“Este 8 de marzo reafirmamos que es un tiempo de lucha, porque ya son miles las que han muerto, desde que conmemoramos en esta fecha, los asesinatos de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Muertes en las que se recrudece la violencia, muertes acompañadas de infanticidios vicarios. Como afirma Rita Segato, el patriarcado se ha agravado y se ha vuelto más letal, más cruel, vivimos regímenes de dueñidad.

Por esto nuestra lucha colectiva se vuelve imprescindible, hasta que no nos falte ninguna, hasta que podamos caminar libres y sin miedo”.

PROCLAMA DEL PIT-CNT

La proclama de la central sindical PIT-CNT fue leída por Ana caballero (ADES), Rosmary Correa (FOSSE) María Guillen y Marcia Lescano (ADEMU). Por razones de espacio, se omiten algunos tramos de la proclama.

“Qué rica es la historia que nos trae hasta esta fecha, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día emblemático que trae consigo la lucha de miles de mujeres, desde la huelga de la blusa a la de San Petersburgo, desde la lucha de Lucy Parsons, Clara Zetkin o Emily Davison, desde la lucha de Paulina Luisi, Virginia Bolten o Julia Arévalo que tanto hizo por las trabajadoras, hasta la lucha de las mujeres palestinas, kurdas, saharauis de hoy en día, mujeres que han luchado y luchan a lo largo de la historia, han reivindicado derechos, han denunciado injusticias, han luchado denodadamente por la paz, a pesar de ser botín de guerra, han estado en las calles con sus pancartas y sus cantos, con sus voces, diferentes voces, pero que son las voces de todas”.

FASCISMO

“El fascismo, característica nefasta del imperialismo, destructora de los mejores valores de cualquier sociedad democrática, hoy genera algunos personajes de la política internacional que no solo toman por enemigos a las organizaciones sociales que siempre le han hecho frente, no solo toman las riquezas de los países que pugnan por su desarrollo, hoy acusan y arremeten contra grandes contingentes migrantes tratándolos de delincuentes, como si unos muros y unos alambrados puedan frenar las esperanzas de la gente.

Afectos al racismo, racismo que aun hoy en pleno siglo XXI sigue haciendo estragos, si sabrán de esto las mujeres negras, las afrodescendientes uruguayas o los pueblos originarios, lo han sufrido desde sus ancestras y aun hoy siguen luchando, porque a pesar de algunos derechos conquistados, el racismo siempre anda en la vuelta, latente siempre. Pero el fascismo ha puesto en la mesa hoy con más alevosía que nunca, a las mujeres, a las diversidades y al feminismo, ataca e intenta recortar cualquier derecho que tengamos nosotras. Para el fascismo hoy, somos cual brujas para la inquisición”.

PERSONAJES

“Algunos personajes en Uruguay cada tanto se envalentonan y más en esta coyuntura iluminados por los Trump o los Milei. A ellos les decimos, la ley de violencia basada en género no necesita reformas retrógradas y estigmatizantes, como las que proponen estos personajes, lo que necesita es tener recursos, presupuesto para llevar adelante las políticas de género y en el caso de requerir reformas es para profundizarla y ampliarla, mejorarla para garantizar más derechos a las mujeres violentadas, no para recortarla”.

SER FEMINISTA

“Parece que ser feminista es mala palabra. ¿Será acaso porque reivindicamos la igualdad? ¿Será acaso porque estamos en contra de los modelos económicos de desigualdad que despojan a los pueblo de dignidad? ¿Será porque nos tienen miedo?

Frente al fascismo, ¡más feminismo! Vaya si serán grandes los desafíos (en Uruguay), 550 mil trabajadores ganando menos de veinte cinco mil pesos, entre esos 267 mil son mujeres y entre ellas 90 mil ganan menos de 15 mil pesos. Nadie sobrevive con esto, condenada a la miseria.

No es por casualidad que en nuestras pintadas también se lea: ‘Frente al avance de la especulación trasnacional, trabajo de calidad’”.

ESTADO

“El Estado debe tener un papel preponderante en el desarrollo de otro tipo de economía, que diversifique la matriz productiva, con conocimiento, con innovación y supere un modelo agroexportador primario que siempre le dará resultado a unos pocos privilegiados frente a la enorme pobreza de vastos sectores de nuestra sociedad. Y también queremos discutir el papel de las transnacionales (…) Desarrollar la investigación formación y capacitación, fortaleciendo las diferentes ramas de actividad para que mujeres tengan un trabajo de calidad, también es parte de nuestras luchas”.

TRABAJO

“Las trabajadoras hacemos un fuerte hincapié, en los derechos del trabajo remunerado. Pero también en el trabajo no remunerado. Si el trabajo es el eje vertebrador del conjunto de la sociedad, la producción de bienes o servicios que logran que la sociedad o las comunidades funcionen, el trabajo que nos debe permitir sustentarnos y llevar adelante las actividades de la vida. El trabajo no remunerado significa un 20 % del Producto Bruto Interno, el Estado no solo debe reconocerlo, debe valorizarlo, sin ese trabajo del quehacer cotidiano que desarrollan principalmente las mujeres, la vida no se sostendría, terminan las compañeras muchas veces con una pensión a la vejez en la total pobreza y sin ningún reconocimiento de lo que aportaron a la sociedad”.

SALUD

“Tenemos un sistema nacional de salud deteriorado, y lucharemos por avanzar en el acceso a las prestaciones en salud de calidad, bajo un enfoque preventivo. Se debe garantizar la atención integral en el marco de la Ley 18.426, sobre salud sexual y reproductiva, la cual defenderemos todas las veces que sea necesario”.

CUIDADOS

“Profundizar el Sistema Nacional Integral de Cuidados que es imprescindible desarrollar, necesita no solo que se amplíe, si no que se visualicen todas las aristas desde la niñez, la discapacidad y el adulto mayor y además es hora de que se establezca la negociación colectiva para las trabajadoras del sistema de cuidados”.

VIVIENDA

“Hoy alrededor de 200 mil personas viven en asentamientos, sin una vivienda digna, niñeces y familias que viven en la pobreza, donde parece que ni siquiera son dueños de soñar. Porque los tiroteos son una continua pesadilla. No queremos tiroteos, balas perdidas, muertes, asesinatos. ¿Acaso la única salida es perderme en las drogas o ser parte del narcotráfico? Debemos como sociedad tener las herramientas del estado para hacer frente a un caos que cada día es mayor.

Seremos capaces de construir una sociedad donde los sueños sean en colores y los colores iluminen nuestros barrios”.

UNIDAD

“La unidad nos caracteriza al movimiento sindical Uruguayo y es juntas, con nuestra diversidad pero desde la unidad, que salimos a la calle este 8M.

¡Viva el 8 de marzo! ¡Vivan las disidencias! ¡Vivan las mujeres organizadas! ¡Viva el PIT CNT!”

Feminismo de clase. Antirracista y anticapitalista.

PIT CNT Secretaría de Género, Equidad y Diversidad”.