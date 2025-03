Ediles rechazaron críticas a la esposa del presidente Orsi

Primera Página

Con puntualidad y un quorum importante -24 ediles, uno de Cabildo Abierto, dos del Partido Colorado, cinco del Frente Amplio, y 16 del Partido Nacional- se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL).

ASUNTOS PREVIOS

Beatriz Larrosa informó que la bancada de ediles del Partido Nacional respaldaba la declaración de su partido a nivel nacional, rechazando el retiro del reconocimiento como presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Seguidamente le dio lectura a la declaración: “Partido Nacional. Montevideo, 4 de marzo de 2025. Declaración del Partido Nacional que rechaza el retiro del reconocimiento al presidente de Venezuela Edmundo González Urrutia por parte del gobierno.

El Partido Nacional, firme defensor de la democracia y el respeto a las leyes que se contrapone con la dictadura que rige en la Venezuela de (Nicolás) Maduro, repudia el nuevo rumbo que marca el gobierno, retirando el reconocimiento al presidente Edmundo González Urrutia dado por nuestro país en sintonía con la inmensa mayoría de las democracias del mundo (1). La defensa de la voluntad popular expresada en el voto, es un activo inalienable de los ciudadanos en una democracia y está en la génesis misma del Partido Nacional con el amparo de las libertades en general y las libertades civiles en particular, razón por la cual se erigirá siempre velando por ellas en donde no se respeten, por lo cual: Desde nuestro partido reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y el respeto a las voluntades populares expresadas por el voto, rechazando la actitud del gobierno nacional manifestada por el canciller Mario Lubetkin al no reconocer al señor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. 2- Exhortamos a respetar y cuidar las acciones que mantienen a Uruguay con su alto prestigio internacional. 3⁃ Instamos a la Cancillería y al gobierno nacional a revisar su postura frente a la situación que vive el hermano país de Venezuela, reconociendo el resultado del voto ciudadano expresado en las últimas elecciones y al señor Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela. Firmado por Macarena Rubio (presidente), Armando Castaingdebat (secretario), Gerardo Amarilla (secretario), Jorge Gandini (secretario)”. Felicitó a los responsables de la entrega de las primeras 14 viviendas para el realojo de familias de asentamientos Arrospide y Paul Harris, de las 44 viviendas que se van a entregar, en el marco del Plan Avanzar por parte del Ministerio de Vivienda y la IDL. Manifestó que la comisión de la obra de la casa de la JDL está muy feliz de anunciar muchos logros, la obra está muy encaminada y avanzada, destacando que “por primera vez tendremos nuestra casa propia”.

María Noel Pereira hizo suyo lo expresado por Larrosa respecto al respaldo a la declaración del PN. Comunicó que vecinos de las calles Pérez del Puerto y Florencio Sánchez dicen que se trata de una esquina complicada por la velocidad de los vehículos que por allí transitan, y hay en la calle Pérez del Puerto piedras sueltas que quedaron de la reciente reparación de la calle, y un vecino colocó un cartel casero que dice PARE. Solicitó que la IDL coloque de manera urgente la cartelería que debe ir ahí.

Alda Pérez destacó que el teatro Lavalleja fue propuesto como Patrimonio Cultural del Mercosur, a través del informe que recibió el intendente Herman Vergara, firmado por el director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, el arquitecto William Rey, propuesta que está a resolución definitiva de la Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur.

Manifestó Pérez que otro tema es la Resolución 266/025 del Ministerio de Educación y Cultura por la que se declara Monumento Histórico Nacional la traza fundacional de Minas delimitada por las calles Rafael Pérez del Puerto, Aníbal del Campo, Washington Beltrán y Sarandí. Señaló la edila que “importa tener en cuenta que dentro de los considerandos la resolución fundamenta esta decisión en que la fundación del otrora poblado de Minas es la única en todo el territorio nacional, y una de las pocas excepciones en América hispana, que cuenta con una traza acorde al sugerido en las Leyes de Indias”. Dijo Pérez que “más allá de la satisfacción del merecido reconocimiento a nuestro emblemático teatro y a la traza fundacional de nuestra ciudad (…) implican obligaciones para su conservación y custodia”.

Señaló que “su trazado, su carácter patrimonial requiere, entre otras acciones: A. Una delimitación visual a través de señalamientos adecuados e información seleccionada sobre el lugar, accesible a todo público, por medios tradicionales o virtuales. Señalamientos visibles de su nomenclátor, de existir una edificación de valor patrimonial en la zona deberá destacarse con el motivo de su nominación, cumplimiento de las normas referentes a propaganda comercial, cartelería de los comercios, prolijidad de sus calles y veredas, etcétera. B. Un relevamiento de los edificios existentes en la zona para catalogarlos de acuerdo al grado de protección patrimonial requerida de forma de dar cumplimiento al Art 8 de la Ley 14.040. C. En relación a la traza de la ciudad y su conservación interesa también la existencia de una normativa específica en referencia a las alturas de las edificaciones a construirse dentro del perímetro.

Miguel Del Puerto saludó por el buen comienzo del trabajo en la JDL en el 2025. Seguidamente informó que en las inmediaciones de la piscina del Parque Rodó se despintó la senda peatonal, y la cebra frente al parador y pidió que se vuelvan a pintar. Agradeció el trabajo de la IDL en calles de Paso de la Azotea, Camino de las Tropas, y Ramos Barranco, así como la nueva iluminación puesta en las zonas mencionadas, los vecinos hacer llegar el agradecimiento. Señaló que en la rotonda de puente Otegui, entrada de Minas, hay falta de higiene, generada por la concentración de gente los fines de semana. Pidió que se controle y se actúe por parte de Tránsito de la IDL. Reiteró el pedido de mejora de la visibilidad, no hay barandas, no hay cartelería, y limpieza de las malezas de la calzada en calle Paso de la Azotea antes de Luis Alberto de Herrera.

Miguel Sanz señaló que “el 1º de marzo se festejaron 40 años de democracia sin interrupciones, una fiesta de todo el pueblo uruguayo conjuntamente con la asunción a la presidencia de la República Oriental del Uruguay del profesor Yamandú Orsi y a la vicepresidenta ingeniera Carolina Cosse. Un día de comienzo de la esperanza de la mayoría del pueblo uruguayo. Comienza el camino hacia la pública felicidad, a que los más infelices sean los más privilegiados. Comienza el camino de desarrollo y generación de empleos de calidad en un viaje que el timón será el plan de gobierno del Frente Amplio y por nombrar algo muy importante es la creación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, para un país productivo con más trabajo de calidad. Es un viaje para cuidar y proteger la democracia con memoria, verdad y justicia, para profundizan e ir hasta el hueso y saber de una vez por todas dónde están los desaparecidos, para que familiares puedan cerrar una etapa casi eterna de sufrimiento e incertidumbre, porque cualquier ser humano tiene el derecho a despedir a sus seres queridos, tengo la plena confianza que se profundizara la búsqueda porque los cobardes criminales de lesa humanidad siguen callados, para que nunca más haya terrorismo de Estado”. Felicitó a las y los compañeros de Lavalleja que asumen cargos de responsabilidad de gobierno: arquitecto Felipe De los Santos como director de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; doctora Maria Rita López en la Dirección Departamental de Salud; ingeniero Hugo Trías, vicepresidente en OSE; doctor Ernesto Cesar, presidente de AFE, economista Giuliano Cantizani en el Ministerio de Economía. Felicitó a los comités de base, “militancia casi anónima que son las raíces de nuestra fuerza política dándole la fortaleza y la unidad en la diversidad dónde en la elección departamental, serán un pilar fundamental para cambiar la realidad de Lavalleja”.

Seguidamente se refirió a la esposa del presidente Orsi, Laura Alonzopérez. Dijo Sanz que “por suerte a veces hay compañeras que asumen acompañar a su pareja y subir a un estrado, son mujeres de barrio, trabajadoras, sinceras, espontáneas. Un gran abrazo solidario a la esposa del compañero presidente Yamandú Orsi y felicitaciones a la compañera Laura Alonsopérez, aunque comunicadores, operadores bastantes misóginos de la derecha de este país fogonean con comentarios y también actores políticos, entre ellos la reina de los twitters de noticias falsas, que la gente afín repican en las redes sociales, criticando el festejo espontáneo de la compañera militante Alonsopérez, que nada malo hizo, solamente festejar con sus pares (los militantes) se ve clarísimo que sigue molestando mucho que el hijo de peón rural y bolichero asuma la presidencia de la República y para colmo su esposa sea docente artística y con un perfil hacia el servicio social. La compañera soportó una denuncia falsa de las peores orquestada contra su compañero de vida, esposo y padre de sus hijos, y se tuvo la suerte que a la denunciante la avivaron o se avivó y dijo la verdad de esta infame denuncia falsa, porque seguramente ella sería boleta donde el relato seguiría vivo (es fácil buscar ejemplo de callar a alguien para siempre si miramos por ruta 8 hacia Melo, Cerro Largo, se encuentra uno realizado por sicarios). Toda nuestro cariño y la vamos acompañar siempre porque todas y todos somos Laura”.

Carina Soria señaló que “este mes, que es el Mes de la Mujer, y en concomitancia del trabajo que llevamos adelante con la Bancada Femenina Multipartidaria de la JDL, sobre espacios de lactancia en espacios públicos, insisto para que el ejecutivo de la IDL instrumente las salas de lactancia, cumpliendo así con la Ley 19.530, donde se plantea la existencia de salas de lactancia en empresas y lugares públicos, donde hay más de 50 mujeres trabajando”.

Ana Laura Nis agradeció y felicitó la atención prestada por los equipos de salud, Bomberos de Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Maldonado, en un reciente siniestro de tránsito en ruta 8, frente a la entrada de Pirarajá, donde se perdieron vidas.

Nis se refirió a lo expuesto por Sanz, respecto a la esposa del presidente, Laura Alonsopérez. La edila dijo que “como mujer y como mujer política considero feas las agresiones, las formas en que se hizo, y como después se quiso justificar la actitud, golpearon a otra mujer, la exesposa del expresidente Lacalle Pou. Son cosas que nunca se deberían de dar, ya sean mujeres, hombres, lo que sea, no hay reglas ni etiquetas respecto a la efusividad. La mujer estaba feliz, ¿por qué criticar? ¿Por qué meterse hasta con su físico? Como sociedad tenemos mucho para aprender, para corregir este tipo de cosas. Estamos en el Mes de la Mujer y estas cosas no deberíamos estar planteando o discutiendo, ni tomando la primera página de la prensa, cuando hay muchas cosas para hablar y discutir”.

Gastón Elola se refirió al 1º de marzo, “40 años de democracia ininterrumpida”. También se refirió a las críticas a la esposa de Orsi, a las que se refirieron Sanz y Nis: “es lamentable lo sucedido, es doloroso”, dijo. Seguidamente volvió a referirse a la democracia. Dijo que “los políticos hablamos de cuidar la democracia, del valor de la democracia, y por eso creo que la tenemos que seguir cuidando la democracia, ese hermoso abrazo que se dan dos seres humanos en un escenario, se cambian la banda presidencial, se hablaban, se reían. El verdadero valor de los hechos estuvo en ese señor presidente que entregaba su cargo, después de hacer un excelente gobierno -seguramente cometió errores también, porque es humano- y desearle al gobierno que entra, toda la suerte, lo mejor y la eficiencia, porque cuanto mejor le vaya al nuevo gobierno, mejor nos va a ir a todos, mejor le va a ir al país”.

El edil también se refirió a la calle Pérez del Puerto, su importancia porque une ruta 8 con ruta 12, pidió a Tránsito de la IDL que revea ese pasaje, “porque Pérez Del Puerto no es avenida, por lo que se debería poner carteles de PARE en todas las calles que cruzan Pérez del Puerto. Y hay que buscarle una solución a la salida en el puente Otegui, porque se está convirtiendo en peligroso”.

(1) Nota de Redacción: Edmundo González Urrutia fue reconocido como presidente de Venezuela por 15 países del mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene 193 países miembros.